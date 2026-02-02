Les fans le savent bien : Dragon Quest VII (que nous appellerons DQ7 pour la suite de ce test) a su faire parler de lui à sa sortie. Et pour cause : le titre se pare déjà d’un bon nombre de qualités, avec la promesse d’une belle et longue partie de plusieurs dizaines d’heures, dans un univers attachant duqel il devient si difficile de se décrocher. Bien des années plus tard, alors qu’il revient à nouveau sur le devant de la scène, serons-nous à nouveau transportés face à l’épaisse concurrence qui sévit désormais ?

DQ7 voit le jour sur PlayStation dans les années 2000 au Japon. Voilà qui ne nous rajeunit pas ! Ce n’est qu’après seize années que le titre se voit porté sur Nintendo 3DS au sein d’un remake en Europe. Aujourd’hui comme hier, l’histoire est la même, et nous sommes fiers de revenir vous présenter un très beau bébé de SQUARE ENIX, qui malgré son âge désormais avancé, conserve plus que jamais sa frimousse attendrissante de poupon.

La détermination d’un pêcheur

DQ7 Reimagined séduit aussitôt par sa direction artistique : à peine le titre lancé que nous constatons toutes ces rondeurs si attachantes, ces couleurs aguicheuses et ces mélodies qui viennent nous replonger avec délice dans l’univers de DQ, jusqu’aux moindres petits bruitages. Ces graphismes méritent une véritable mise en exergue tant ils ont su nous séduire tout au long de l’aventure, au gré des cinématiques, mais aussi dans toutes les étapes du déploiement de l’aventure. Les personnages se voient dotés d’une véritable personnalité avec des traits du visage qui se plient aux émotions traversées. Nous reviendrons sur le bestiaire, mais s’il reste finalement assez peu original (n’oublions pas la date de naissance du titre…), nous avons pris un grand plaisir à (re)découvrir tous ces petits monstres.

Tandis que le joueur choisit le nom de son futur héros (doublé par Isaac Rouse), celui-ci se voit très rapidement accompagné par deux acolytes aux tempéraments bien affirmés : le prince Kiefer (Killyan, doublé par Roly Botha) qui cause bien des cheveux blancs à son père, et la courageuse Maribel (doublée par Becky Wright), fille du maire, qui n’hésite pas à rappeler aux garçons ses doutes et ses besoins ! Nos trois comparses évoluent sur la petite île de Fishbel au sein de laquelle le petit village principal repose essentiellement sur l’activité de la pêche, tenue avec une certaine assurance par le paternel de notre héros. Le héros, Kiefer et Maribel se persuadent assez rapidement de l’existence de contrées annexes et d’un monde bien plus vaste que leur simple lopin de terre étriqué. Pour cela, ils réunissent dans un premier temps les morceaux d’une carte, avant de se retrouver au cœur d’un sanctuaire mystérieux qui leur permet de naviguer vers des territoires inconnus. Chacun de ces voyages est synonyme de nouvelles rencontres, mais aussi et surtout, d’une volonté perpétuelle d’aider son prochain.

DQ7 Reimagined, tout au long de son parcours, peut rapidement s’apparenter à un conte : c’est véritablement l’impression que nous avons ressentie. Les bonnes actions et la morale se diffusent auprès d’autrui avec comme fil rouge la découverte des territoires inconnus et dans cet esprit, le respect et l’entraide quelles que soient les différences. Un thème dont les axes perdurent de nos jours et nous ne pouvons que mettre en avant la bienveillance des développeurs insufflée dans leur titre (bien qu’elle soit désormais assez fréquente dans les titres de cette gamme, nous en convenons).

Les voyages forment la jeunesse

Après quelques heures de jeu, l’articulation générale du titre se fait sentir : le joueur est embarqué dans un rythme plutôt régulier qu’il parviendra à apprivoiser assez rapidement. Le héros et sa bande déambulent dans un territoire de plus en plus vaste, avec quelques allers-retours fréquents dans le passé qui donnent peu à peu place à une étendue du monde singulière. Malgré des villageois aux quêtes diverses et variées, le tempo suit un fil conducteur redondant : la découverte des lieux et de leurs tracas, la résolution de ces derniers par quelques escapades et combats plus ou moins difficiles avec quelques donjons et énigmes, l’apaisement et le retour au présent en découvrant les conséquences de l’arrivée d’une nouvelle île. Certains joueurs se lasseront peut-être de cette répétition notable, quand d’autres y trouveront un certain charme. Par ailleurs, chaque territoire est véritablement doté de son identité propre.

En effet, chacune des escales est synonyme de nouvelles découvertes. Nous avons été surpris par certaines bonnes idées des développeurs, avec quelques touches amusantes dans l’histoire, parfois même de jolies rencontres avec de nouvelles amitiés déterminantes pour la poursuite de l’aventure. Raph (doublé par Clare Corbett) trône toujours avec panache sur son loup et toutes les animations qui s’y rapportent sont aussi drôles que touchantes…

Ces (très) nombreuses rencontres donnent lieu à de (très, très) nombreux dialogues. DQ7 Reimagined est bavard, très (TRÈS) bavard. La qualité des interventions reste correcte, mais la quantité de textes peut assurément lasser les joueurs les plus impatients. Nos petits héros n’ont pas la langue de leur poche et n’hésitent pas à discuter encore, et encore. Il reste bien entendu possible d’accélérer le passage de ces discours, mais nous passerions à côté de l’âme du titre… libre à chacun. Sachez simplement que vous allez tenir la causette à maintes et maintes reprises !

Les rencontres, les commérages et autres « blablatages »… rassurez-vous, DQ7 Reimagined porte aussi en son sein une part combative ! Et pas des moindres puisqu’elle se veut terriblement accessible pour tous les types de joueurs. En effet, le niveau de difficulté a un impact fort sur les combats, les joueurs qui ne souhaitent pas s’embarrasser avec cela peuvent quasiment passer outre ! La difficulté baissée à son maximum, avec la mise en place du combat automatique, vous n’aurez plus rien à faire ! Pour tous les autres, les combats, bien que classiques, réservent quelques bonnes surprises.

Les combats s’effectuent au tour par tour, avec d’un côté les ennemis et de l’autre nos héros. Le joueur est invité à sélectionner les actions de chacun des membres de son équipe (ou laisser l’automatisme prendre le relais). Plusieurs choix s’offrent alors à lui : l’attaque traditionnelle avec l’arme en main ou l’usage des compétences. Celles-ci sont nombreuses et fonction de votre vocation. Ainsi, les sorts sont davantage axés sur la magie du feu, de guérison et bien d’autres à découvrir. L’usage de ces sorts requièrt des points de magie (PM), visibles sous l’étiquette du personnage, juste en dessous de ses points de vie (PV). La défense peut aussi être à l’honneur avec une protection efficace des alliés. Nous retrouvons enfin les objets bien utiles en combat, et accessibles par l’ensemble des héros. L’atout de DQ7 Reimagined réside dans la capacité du joueur à « sortir de ses gonds » : le personnage sélectionné rentre alors dans une sorte de transe, de frénésie combative, et active le privilège de sa vocation (avec des sorts puissants et uniques !) le temps de quelques tours. Chaque héros dispose dès lors d’un niveau de vocation : ce dernier augmente au fil des combats tandis que le joueur obtient des points de pratique. Chaque vocation dispose d’un seuil limite : une fois atteint, il n’est plus possible de progresser. Le changement de vocation n’est guère disponible en début de partie et demande un certain investissement sur le jeu avant d’être accessible. Néanmoins, le joueur est véritablement récompensé puisqu’il peut ainsi devenir de plus en plus compétent sur différents tableaux, découvrir de nouvelles compétences, et ainsi déverrouiller des vocations toujours plus puissantes… Sachez par ailleurs qu’il est désormais possible d’avoir un « double emploi », en d’autres termes, de combiner deux vocations simultanément !

Une belle variabilité de l’environnement est disponible sur DQ7 Reimagined, avec de nombreux donjons, parfois un peu labyrinthiques, moult villages et une carte générale qui s’épaissit au fil des heures avec la découverte de nouvelles îles. Certains petits combats peuvent régulièrement être écourtés d’un simple coup bien porté sur l’ennemi. En effet, si le niveau du joueur le permet, il devient particulièrement aisé de se débarrasser des monstres les plus basiques. À proximité de ces derniers, il suffit de les frapper avant de récolter le fruit de la bataille qui n’a même pas eu lieu. Pratique et rapide pour faire de la place autour de soi tout en récoltant un peu d’expérience, des pièces et parfois même de petits objets !

De nombreux boss, mais aussi des monstres dits retors font partie du bestiaire de DQ7 Reimagined. Ces ennemis, plus difficiles, ont une aura particulière et visible autour d’eux. Une fois vaincus, ces monstres retors délivrent un cœur de monstre. Ces cœurs deviennent des accessoires pour nos héros qui peuvent s’en équiper : avec une certaine cohérence dans les cœurs et la vocation, il devient possible de gagner quelques avantages lors des combats.

Le bestiaire de DQ7 Reimagined s’inscrit dans la même texture que l’ensemble des environnements : assez mignons et finalement pas bien effrayant dans l’ensemble ; il vient compléter avec charme l’univers enfantin du titre. Néanmoins, ne vous laissez pas trop attendrir par leurs frimousses « mignonnettes », certains ennemis pourraient bien s’avérer plus coriaces que prévu…

Être accessible au plus grand nombre

Nous l’avons déjà précisé dans ce test : il est possible de jouer sur le niveau de difficulté afin de rendre l’aventure accessible au plus grand nombre, jusqu’à quasi évacuer les combats qui seront ainsi gérés automatiquement. Rassurez-vous, les joueurs bien plus aguerris y trouveront aussi leur compte avec de nombreux paramètres modulables afin d’être au plus proche du style de jeu désiré. Vous aimez les jeux au rythme cauchemardesque ? Il ne tient qu’à vous…

DQ7 Reimagined dispose de nombreux atouts pour rendre l’aventure plus confortable pour les joueurs. L’aide de jeu, disponible dans le menu, est claire et lisible, avec de nombreux onglets qui évitent de se perdre dans des explications longues et complexes. L’écran de jeu est muni d’une carte, carte qu’il est possible de visualiser bien plus vaste encore dans le menu avec, ô joie, la possibilité de se téléporter au gré de nos envies. Notre héros est aussi capable de s’adresser à ses coéquipiers pendant la partie : ils peuvent bien souvent nous rappeler ce que nous avons à faire ! Enfin, des raccourcis sont modulables afin de rendre la partie toujours plus agréable.

Après quelques heures sur le titre, le joueur dispose d’un bateau afin de naviguer d’île en île. Bien que quelques monstres viennent entraver le parcours, les voyages en mer sont agréables et les déplacements fluides.

Enfin la traduction française est disponible : l’ensemble des textes sont traduits. Les voix, quant à elles, sont proposées en anglais ou en japonais. Les interprétations sont de qualité, à la hauteur de l’ambiance musicale générale du titre. En revanche, nous avons noté quelques grésillements et coupures de son au cours de notre aventure. Ces travers restaient rares et ponctuels.

Dragon Quest VII Reimagined est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 au prix de 70 euros environ.

Il est à noter qu’une version collector sera disponible en quantité limitée exclusivement sur la boutique de SQUARE ENIX.

Le saviez-vous ?

Connaissez-vous l’effet papillon ? Ce dernier est un phénomène scientifique bien connu qui permet de souligner qu’un simple petit changement peut engendrer un important chamboulement. Le parallèle entre le passé et le présent est sans équivoque : il suffirait parfois de changer une simple seconde du passé pour bouleverser le présent dans son intégralité