SEGA a partagé quelques informations sur les performances commerciales de Sonic Racing: CrossWorlds lors de la présentation de ses résultats financiers de fin d’année dernière. Bien que le jeu ait franchi le cap symbolique du million d’exemplaires vendus dans le monde, ce chiffre ne suffit pas au géant japonais qui visait manifestement plus haut.

L’exécutif Koichi Fukazawa a déclaré sans détour que « les performances initiales n’ont pas répondu à nos attentes ». Malgré ce constat, SEGA ne baisse pas les bras et vise désormais la vente d’un million d’unités supplémentaires d’ici la fin de l’année fiscale en cours. Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’éditeur compte sur un support continu du titre, notamment par le biais de contenus téléchargeables additionnels.

Fukazawa a souligné que le jeu avait pourtant reçu d’excellentes critiques, avec un score dépassant les 80 sur Metacritic et une notation « extrêmement positive » sur Steam de la part des joueurs. Cette dichotomie entre l’accueil critique enthousiaste et les ventes décevantes pose question sur les attentes initiales de SEGA, qui semblaient particulièrement élevées pour ce nouveau titre de course Sonic.

Le plan de l’éditeur pour redresser la barre repose sur une stratégie de ventes à long terme. SEGA souhaite encourager les joueurs à profiter du jeu dans la durée grâce à un soutien continu, incluant la publication régulière de contenus téléchargeables supplémentaires. Cette approche vise à maintenir l’intérêt des joueurs actuels tout en attirant de nouveaux acheteurs potentiels au fil des mois.

Sonic Racing: CrossWorlds a été lancé initialement sur Nintendo Switch fin septembre 2025. La version Switch 2 a suivi début décembre de la même année, et une sortie physique pour cette nouvelle console est prévue le mois prochain. Cette stratégie de déploiement échelonné sur les deux générations de consoles Nintendo pourrait contribuer à atteindre l’objectif de ventes fixé par SEGA.

L’entreprise mise visiblement sur le Season Pass et le développement continu de personnages et circuits additionnels pour maintenir l’élan commercial du jeu. Cette approche de support post-lancement prolongé s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie visant à transformer les jeux en services évolutifs plutôt qu’en produits figés au moment de leur sortie.

Les commentaires de Fukazawa révèlent une certaine déception chez SEGA, qui espérait probablement capitaliser davantage sur la popularité de la franchise Sonic. Le fait que le jeu ait reçu des critiques globalement positives tout en peinant à atteindre les objectifs commerciaux initiaux suggère un possible décalage entre les ambitions de l’éditeur et la réalité du marché actuel des jeux de course.

source