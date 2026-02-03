Inti Creates a dévoilé une mise à jour majeure pour Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced, introduisant Copen comme personnage jouable via un nouveau mode. Le patch est désormais disponible gratuitement sur Nintendo Switch, ajoutant une dimension supplémentaire à cette collection de plateformers d’action 2D.

La mise à jour prend la forme d’un mode inédit baptisé Connect iX (Speedrun). Ce mode met en scène Copen tel qu’il apparaît dans Luminous Avenger iX 2 et le transpose dans un mode speedrun à travers la première moitié de Gunvolt 3, avec quelques ajustements apportés à son gameplay pour optimiser l’expérience. Les joueurs contrôlent Copen alors qu’il traverse à toute vitesse cinq stages et boss, tentant d’obtenir le score le plus élevé dans le temps le plus court possible.

Le gameplay de Copen repose sur plusieurs mécaniques distinctives. Le Bullit Dash permet de foncer dans les airs, de verrouiller les ennemis et de les éliminer avec efficacité. Cette capacité de déplacement aérien caractéristique offre une sensation de vitesse et de fluidité particulièrement gratifiante. Les sept armes EX, équipements spéciaux de Lola issus de Luminous Avenger iX 2, sont également disponibles pour débloquer de nouvelles stratégies et approches tactiques face aux différents défis rencontrés.

Le mode Overdrive s’active lorsque les Kudos accumulés atteignent un seuil suffisant. Dans cet état, Copen se surpuissante tandis que Lola se transforme pour le soutenir avec son chant. En continuant à gagner des Kudos, Lola peut même se transformer en quelque chose de nouveau, ajoutant un élément de progression et de découverte au mode. Les crédits lâchés par les ennemis activent la compétence de soin de Lola, une ressource précieuse qu’il convient d’économiser pour les rencontres les plus difficiles.

Cette version de Copen a été spécialement adaptée pour le mode Connect iX (Speedrun), encourageant les joueurs à maîtriser ses mécaniques pour atteindre des scores toujours plus élevés. L’accent mis sur la vitesse et le score crée une boucle de gameplay addictive où chaque run peut être optimisé davantage.

Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced rassemble trois plateformers d’action 2D traditionnels : Azure Striker Gunvolt sorti en 2014, Azure Striker Gunvolt 2 de 2016 et Azure Striker Gunvolt 3 publié en 2022. Cette collection complète inclut l’intégralité des contenus téléchargeables et propose des fonctionnalités exclusives absentes des versions originales.

Le premier Azure Striker Gunvolt invite les joueurs à foncer à travers les stages à grande vitesse et à éliminer les ennemis avec le « Flashfield » dans une expérience de plateforme-action satisfaisante. Les joueurs contrôlent Gunvolt, un surhumain connu sous le nom d’Adept doté du pouvoir de la foudre, qui doit affronter l’oppressif Sumeragi Group dans une bataille pour la liberté. La version Trilogy Enhanced ajoute de nouvelles compétences à l’arsenal de Gunvolt.

Azure Striker Gunvolt 2 introduit Copen, le rival de Gunvolt, comme nouvelle star et personnage jouable aux côtés de l’Azure Striker. Copen utilise son dash pour plaquer et verrouiller les ennemis avant de déchaîner une dévastatrice salve de lasers autoguidés. Maîtriser son « Bullit Dash » aérien permet de voler gracieusement à travers les stages et de détruire les ennemis par le haut, débloquant de nouvelles armes issues des capacités des boss vaincus. Les voix de Copen et Lola ont été réenregistrées pour l’édition Trilogy Enhanced.

Azure Striker Gunvolt 3 apporte un nouveau style d’action avec l’héroïne Kirin, capable de permuter avec Gunvolt pour surmonter n’importe quelle situation. Kirin possède le pouvoir de se téléporter instantanément pour abattre les ennemis avec sa capacité « Arc Chain », offrant une action au corps à corps d’une rapidité sans précédent. Alterner avec Gunvolt, dont le style tag-and-electrify a été amélioré pour lui permettre de dasher à travers les ennemis tout en les frappant, de se téléporter et de déchaîner d’autres « Voltaic Arts » inédits. Le système Image Pulse fait apparaître des personnages de la série sous forme de buffs et d’attaques, avec plus de 150 variétés à collectionner.

La série Gunvolt se distingue par une narration riche jouée en dialogues temps réel durant les missions et un vaste catalogue musical comptant plus de 37 chansons interprétées par les personnages des jeux. Cette trilogie spéciale propose des fonctionnalités exclusives : des révisions de l’action par le directeur de la série, des voix et chansons révisées, ainsi que des histoires vocales auparavant exclusives au Japon intégrées au jeu.

Le mode Bibliothèque permet de visualiser librement les scènes de communication à travers toute la série en un seul endroit. Ce mode inclut également des drames audio précédemment disponibles uniquement sur des CD d’édition spéciale au Japon, traduits pour la première fois, enrichissant considérablement le contenu narratif accessible.