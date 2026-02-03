Nintendo a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’année fiscale se terminant en mars 2026, révélant des chiffres historiques pour ses plateformes. Les données, compilées jusqu’au 31 décembre 2025, montrent que la Nintendo Switch a officiellement dépassé la Nintendo DS pour devenir la console la plus vendue de l’histoire de l’entreprise japonaise, tandis que la Switch 2 poursuit son démarrage impressionnant malgré des performances légèrement en-deçà des attentes dans certaines régions.

La Nintendo Switch a franchi le cap symbolique des 155,37 millions d’unités vendues dans le monde, dépassant ainsi les 154,02 millions de la DS qui détenait jusqu’alors ce record. Cette progression s’est faite grâce à 1,36 million d’unités écoulées durant le dernier trimestre, malgré une baisse de 66 pour cent par rapport à l’année précédente, un ralentissement naturel en fin de cycle de vie avec l’arrivée de son successeur. La Switch reste néanmoins derrière les 160 millions de la PlayStation 2, et au rythme actuel, il faudra fournir des efforts considérables pour atteindre cette ultime étape.

Du côté de la Switch 2, lancée en juin 2025, les ventes atteignent 17,37 millions d’unités mondiales après sept mois de commercialisation. Le troisième trimestre à lui seul a vu 7,01 millions d’unités distribuées, établissant le meilleur troisième trimestre jamais enregistré pour une console Nintendo, surpassant les 3,43 millions de la Wii à la même période. Ces performances ont permis à la Switch 2 de dépasser largement les ventes totales de la Wii U sur toute sa durée de vie, qui s’était arrêtée à 13,56 millions d’unités, faisant d’elle l’une des plateformes les plus faibles commercialement de Nintendo.

Toutefois, ces chiffres se révèlent légèrement en-deçà des attentes sur plusieurs territoires clés, notamment aux États-Unis où le premier Noël de la console s’est montré inférieur à celui de la Switch originale à l’époque. Cette différence s’explique en partie par un prix plus élevé et un catalogue de lancement distinct. Nintendo maintient néanmoins ses prévisions de 19 millions d’unités expédiées d’ici mars 2026, ce qui nécessiterait 1,63 million d’unités supplémentaires au dernier trimestre.

Les ventes de jeux Switch 2 ont atteint 37,93 millions d’unités au total, dont 17,31 millions expédiées durant le troisième trimestre seul. Il s’agit du meilleur troisième trimestre jamais enregistré pour les expéditions de jeux sur une console Nintendo, bénéficiant de la saisonnalité des fêtes de fin d’année. Les Amériques mènent les expéditions de jeux avec plus de 37 pour cent du total mondial, confirmant l’importance stratégique de ce marché.

Côté jeux Switch 2, plusieurs titres affichent des performances remarquables. Mario Kart World domine avec 14,03 millions d’unités en sept mois, incluant les ventes groupées, devenant le titre à la croissance la plus rapide de la franchise en surpassant les 13,67 millions de Mario Kart Wii sur trois trimestres. Le jeu devient également le cinquième opus le plus vendu de la série, dépassant Mario Kart 64.

Pokémon Légendes Z-A a expédié 12,3 millions d’unités en onze semaines, réparties entre 3,89 millions sur Switch 2 et 8,41 millions sur Switch classique. Ces chiffres se révèlent légèrement inférieurs à Pokémon Légendes Arceus à performances équivalentes. La série principale Pokémon a désormais franchi le cap des 108 millions d’unités vendues sur Switch toutes versions confondues.

Donkey Kong Bananza totalise 4,25 millions d’unités en six mois, dont 760 000 durant son deuxième trimestre. Le titre a dépassé les ventes totales de Donkey Kong Country 3 et Donkey Kong Land, confirmant le succès du retour de la franchise. Kirby Air Riders a débuté avec 1,76 million d’unités expédiées, surpassant déjà les 1,35 million du Kirby Air Ride original sur GameCube et devenant le troisième spin-off Kirby à dépasser le million d’unités vendues.

Les rééditions des deux Super Mario Galaxy ont également bien performé. Super Mario Galaxy a expédié 2,28 millions d’unités en trois mois, représentant 44 pour cent des expéditions du lancement original, tandis que Super Mario Galaxy 2 a atteint 2,42 millions d’unités, soit 59 pour cent de son lancement initial.

Un point intrigant concerne Metroid Prime 4 Beyond : Nintendo ne mentionne absolument pas le titre dans son rapport, alors que l’entreprise avait fièrement annoncé 2,74 millions de ventes pour Metroid Dread. Puisque ce type de rapport ne cite généralement que les million-sellers en séparant les SKU, on peut estimer que le dernier opus de Retro Studios a probablement atteint au moins un million d’unités en cumulant les deux supports, mais sans confirmation officielle.

Sur Switch classique, les ventes de jeux ont totalisé 108,93 millions d’unités pour les neuf premiers mois de l’année fiscale, en baisse de 12,1 pour cent par rapport à l’année précédente. Malgré cette diminution, la plateforme a franchi le cap historique de 1,5 milliard de jeux distribués depuis son lancement. En moyenne, 9,66 jeux sont vendus pour chaque système Switch sur le marché, un record absolu pour une plateforme Nintendo.

Les titres phares maintiennent des ventes impressionnantes. Mario Kart 8 Deluxe trône avec 70,59 millions d’unités, suivi d’Animal Crossing New Horizons à 49,32 millions et Super Smash Bros. Ultimate à 37,44 millions. The Legend of Zelda Breath of the Wild atteint 33,64 millions tandis que Super Mario Odyssey se positionne à 30,27 millions. Pokémon Écarlate et Violet totalisent 28,08 millions contre 27,08 millions pour Épée et Bouclier.

La répartition des ventes hardware Switch par modèle durant le trimestre montre que l’OLED maintient la part la plus élevée avec 580 000 unités expédiées, représentant 43 pour cent des expéditions trimestrielles. La Switch classique compte pour 430 000 unités soit 31 pour cent, tandis que la Switch Lite représente 350 000 unités ou 26 pour cent du total.

Une donnée positive concerne l’engagement des joueurs : le nombre d’utilisateurs Switch actifs annuellement pour 2025 a augmenté d’un million, atteignant 129 millions contre 128 millions en 2024. Cette remontée inverse la première baisse jamais enregistrée l’année précédente, bien qu’il ne soit pas clair si ce chiffre inclut ou non les propriétaires de Switch 2.

Les ventes digitales ont explosé avec 126,5 milliards de yens ce trimestre, soit environ 813 millions de dollars, en hausse de 47 pour cent par rapport à l’année dernière. Sur les neuf premiers mois, le digital totalise 282 milliards de yens en progression de 14,7 pour cent, principalement grâce aux versions téléchargeables des jeux packagés. Pour les jeux disposant d’une version physique, les ventes digitales représentent 33 pour cent, le physique conservant la majorité.

Les résultats financiers globaux affichent des ventes nettes de 1 905,8 milliards de yens pour les neuf premiers mois, soit environ 12,25 milliards de dollars. Le hardware représente 1 292 milliards de yens en hausse fulgurante de 213 pour cent grâce à la Switch 2, les jeux first-party totalisent 419 milliards en progression de 18 pour cent, les royalties atteignent 140 milliards en croissance de 9 pour cent, tandis que les autres revenus s’élèvent à 55 milliards en baisse de 10 pour cent. Le bénéfice d’exploitation s’établit à 300,3 milliards de yens et le bénéfice ordinaire à 455,8 milliards.

Les ventes hors Japon représentent 1 470,4 milliards de yens, soit 77,2 pour cent du total, confirmant l’importance cruciale des marchés internationaux pour Nintendo. L’activité liée aux licences intellectuelles a totalisé 54,5 milliards de yens, en baisse de 10,1 pour cent sur un an.

Nintendo n’a apporté aucune modification à ses prévisions pour l’année fiscale complète se terminant en mars 2026 par rapport au trimestre précédent. La question demeure désormais de savoir si la Switch 2 parviendra un jour à détrôner sa grande sœur du statut de console Nintendo la plus vendue de tous les temps, un défi qui nécessitera plusieurs années de données de ventes avant de pouvoir esquisser une réponse.

Les 79 jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 les plus vendus (édités uniquement par Nintendo)