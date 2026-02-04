Des rumeurs concernant une nouvelle sortie Xenoblade Chronicles ont commencé à circuler en ligne suite à une possible « fuite » sur la plateforme de casting Spotlight. La page de la comédienne de doublage Caitlin Thorburn, qui a prêté sa voix à plusieurs personnages dans le deuxième jeu, aurait été mise à jour pour faire référence à un projet « Xenoblade Chronicles » prévu pour 2026.

Thorburn reprendrait apparemment son rôle de KOS-MOS, personnage qui était apparu dans Xenoblade Chronicles 2 ainsi que dans la série Xenosaga. KOS-MOS fait partie des Blades les plus difficiles à obtenir dans Xenoblade Chronicles 2, ce qui rend cette information particulièrement intrigante pour les fans. L’actrice avait également doublé T-elos et Nim dans le RPG.

Concernant la légitimité de cette information, il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur, bien que les profils Spotlight ne puissent apparemment être mis à jour et modifiés que par la personne concernée elle-même. Cela ne garantit évidemment rien de manière définitive et pourrait également résulter d’une erreur. Le profil n’est d’ailleurs plus accessible publiquement, ce qui rend la vérification difficile.

Si cette découverte révèle effectivement un nouveau jeu Xenoblade ou le retour d’un titre existant sous une forme ou une autre, ce ne serait pas la première fois qu’une telle situation se produit. Les fans de Xenoblade ont rapidement souligné qu’un scénario similaire s’était déroulé avant la révélation de Xenoblade Chronicles 3, lorsque Jenna Coleman, qui double Melia, avait mentionné « un autre jeu » avant toute annonce officielle. Coleman avait essentiellement divulgué Xenoblade Chronicles 3 et sa reprise du rôle plusieurs mois avant que le projet ne soit annoncé.

Étant donné les rôles que Thorburn a tenus dans Xenoblade Chronicles 2, de nombreux observateurs pensent que Monolith Soft prépare la sortie d’une Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition, potentiellement pour Nintendo Switch 2. Cette hypothèse semble plausible compte tenu de la stratégie de Nintendo de proposer des versions définitives améliorées de titres Xenoblade Chronicles sur leurs nouvelles plateformes.

Une édition définitive de Xenoblade Chronicles 2 pour Switch 2 bénéficierait probablement d’améliorations graphiques substantielles, d’une résolution accrue et potentiellement de contenus additionnels, suivant le modèle établi par Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur Switch. Le jeu original souffrait de quelques limitations techniques sur Switch, notamment en termes de résolution et de performances, que la puissance supérieure de la Switch 2 pourrait résoudre.

Cependant, l’existence de ce listing ne permet pas d’exclure complètement un nouveau jeu inédit. Monolith Soft pourrait tout aussi bien travailler sur un projet totalement nouveau incluant des personnages de Xenoblade Chronicles 2, ou même sur une suite directe. La mention spécifique de KOS-MOS suggère néanmoins un lien fort avec le deuxième opus plutôt qu’un titre entièrement neuf.

Spotlight est la principale plateforme de casting européenne pour les acteurs professionnels et artistes. Le fait que cette information apparaisse sur une plateforme professionnelle de cette envergure lui confère une certaine crédibilité, bien qu’elle doive être traitée avec prudence en l’absence de confirmation officielle de Nintendo ou Monolith Soft.