Skunkape Games a annoncé que Poker Night at the Inventory sortira sur Nintendo Switch le 5 mars 2026. Ce jeu de poker décontracté culte de Telltale Games, sorti initialement en 2010 puis retiré de la vente neuf ans plus tard, bénéficie d’une version remasterisée réalisée avec soin par une petite équipe d’anciens employés de Telltale ayant travaillé sur l’original.

Récemment rouvert suite à une mise aux normes sismiques, l’Inventory redevient le lieu de rassemblement le plus prisé pour les personnages de jeux vidéo souhaitant se détendre après une longue journée de travail. Les joueurs peuvent s’installer pour jouer au No Limit Texas Hold’em avec quatre visages familiers : Max, Strong Bad, Tycho et The Heavy.

Issu des archives de Telltale Games, ce jeu de poker humoristique oppose des personnages iconiques au joueur dans une bataille à enjeux élevés mêlant cartes, mises et trash-talk. Modélisé d’après la toute première sortie de Telltale en 2005, Telltale Texas Hold’em, Poker Night at the Inventory fut un jeu expérimental créé en trois mois par des personnes qui ont ensuite mené les méga-succès comme The Walking Dead A Telltale Series.

Le jeu réunit Max, la créature lapine hyperkinétique irrespectueuse de Sam & Max Freelance Police, Strong Bad de la renommée d’Homestar Runner, Tycho du webcomic de longue date Penny Arcade, et le mercenaire The Heavy de Team Fortress 2 dans un tournoi de poker au rythme effréné agrémenté de trash-talk comique.

Dans Poker Night, les échanges verbaux autour de la table constituent autant une part du jeu que les cartes distribuées. Chaque adversaire apporte sa propre personnalité au jeu à travers les histoires racontées et les parties jouées. Max représente une moitié de l’équipe de lutte contre le crime connue sous le nom de Sam & Max Freelance Police. Cette créature lapine hyperkinétique de trois pieds de haut sans aucun contrôle des impulsions cache un vieux Luger allemand quelque part sur sa personne. L’endroit où il le garde ne regarde personne, mais les joueurs peuvent le gagner s’il se souvient assez longtemps de l’endroit où il se trouve pour le jeter sur la table.

Strong Bad a cédé sous licence son apparence belle et cool pour un jeu d’aventure point-and-click au milieu des années 2000, et il est resté coincé à faire des apparitions promotionnelles depuis lors. Quand il ne fréquente pas les parties de poker secrètes en arrière-salle pour se plaindre qu' »aucun de vous les plouc ne peut gérer mon style », il peut toujours être trouvé en train de répondre à l’email occasionnel sur Homestar Runner point com.

Tycho, connaisseur des plus belles choses de la vie, fréquente l’Inventory pour son histoire légendaire, son immense bibliothèque, l’estimée compagnie qu’on trouve autour de ses tables de jeu, et les opportunités que tout cela offre pour absolument démolir une bande d’idiots aux cartes. The Heavy, mercenaire de l’équipe RED de Team Fortress 2, n’est pas sûr de comment il est arrivé ici pour la partie de ce soir ni de qui sont ces étranges hommes-bébés autour de la table. Mais puisqu’il est là, il fera ce qu’il fait toujours : marcher en avant, écrasant lentement les minuscules hommes-bébés sous ses pieds comme de minuscules fourmis-bébés. Ensuite il sera le dernier debout, et avec un peu de chance on le laissera rentrer chez lui.

Chaque tournoi remporté rapproche les joueurs du déverrouillage d’un nouveau design de table caché ou d’un jeu de cartes personnalisé, chacun avec un nouvel art unique à l’une des franchises d’origine des adversaires. Certains jeux de cartes et tapis de table possèdent des propriétés cachées qui changent l’apparence d’un personnage à la table ou le jeu lui-même. Il faut rester attentif aux nouveaux débloquables créés spécifiquement pour cette sortie.

Si c’est une nuit chanceuse, l’un des adversaires pourrait manquer un peu d’argent et jeter quelque chose de personnel dans le pot à la place. En les éliminant, ce qu’ils ont misé rejoint la vitrine à trophées personnelle du joueur et son sac à dos Team Fortress 2. Quatre objets TF2 réédités peuvent être gagnés en éliminant chaque adversaire quand ils sont au plus désespérés : l’Iron Curtain, une minigun ornée des meilleurs fers et acajous soviétiques, l’Enthusiast’s Timepiece traditionnellement acquise strictement par amicicide, le Crimestomper Combo comprenant le Lugermorph et la License to Maim, et le Dangeresque Too, une nouvelle paire de lunettes Dangeresque.

Le remaster de Skunkape Games inclut des graphismes et un éclairage révisés, des corrections de gameplay pour améliorer la simulation de poker, et de nouveaux débloquables et fonctionnalités de confort. L’Inventory et ses invités ont meilleure apparence que jamais avec un rafraîchissement visuel de fond en comble, incluant des modèles en résolution supérieure, un environnement plus détaillé, des animations plus nettes et un nouvel éclairage.

De nouveaux réglages permettent d’ajuster la quantité de bavardages de table souhaités et de changer le montant de buy-in de départ pour littéralement augmenter ou diminuer les enjeux. De nouvelles fonctionnalités graphiques rehaussent l’ambiance cinématographique, comme le flou de mouvement cinématique optionnel et le grain filmique désactivés par défaut.

L’équipe a démonté le code de poker original de Poker Night, a nettoyé la crasse et l’a reconstruit mieux que neuf. Poker Night at the Inventory joue désormais un jeu de poker beaucoup plus précis, et les adversaires prennent des décisions plus informées qui correspondent mieux à leur style de jeu et leur personnalité. Le jeu a été mis à jour en utilisant le même moteur et processus que les remasters récents de l’équipe de la trilogie Sam & Max de Telltale.