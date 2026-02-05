Turok : Origins confirmé sur Nintendo Switch 2, sortie multijoueur prévue à l’automne 2026.

Comme révélé lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Saber Interactive a le plaisir d’annoncer que Turok : Origins, le prochain shooter d’action sci-fi jouable à la première personne et à la troisième personne, arrive sur Nintendo Switch 2 ! Initialement annoncé pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, nous sommes également ravis de confirmer que cette nouvelle évolution de la légendaire franchise de chasse aux dinosaures sortira sur toutes les plates-formes à l’automne 2026.

Dans Turok : Origins, les joueurs endosseront le rôle de l’antique Ordre du Turok, des gardiens héroïques détenant un pouvoir inimaginable, engagés dans une lutte pour la survie contre des créatures féroces et une menace alien terrifiante qui cherche à détruire toute vie humaine dans la galaxie. Déchaînez des attaques dévastatrices sur vos ennemis avec des armes et des capacités puissantes, en exploitant l’ADN des adversaires vaincus pour améliorer votre arsenal. Lancez-vous dans une aventure à haut risque à travers les traîtres mais magnifiques Terres Perdues, seul ou avec des amis, et démêlez les mystères qui détiennent la clé du salut de l’humanité.

« Nous sommes très fiers d’apporter Turok : Origins aux joueurs de Nintendo Switch 2, ainsi qu’à toutes les autres plates-formes, » a déclaré le Directeur Créatif chez Saber Interactive. « Cette aventure redéfinit la chasse aux dinosaures pour une nouvelle génération, avec une liberté de perspective totale, un système de progression par l’ADN et un mode coopératif palpitant. Préparez-vous à découvrir les Terres Perdues comme jamais auparavant à l’automne 2026. »

Principales caractéristiques du jeu :