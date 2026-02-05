Turok : Origins confirmé sur Nintendo Switch 2, sortie multijoueur prévue à l’automne 2026.
Comme révélé lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Saber Interactive a le plaisir d’annoncer que Turok : Origins, le prochain shooter d’action sci-fi jouable à la première personne et à la troisième personne, arrive sur Nintendo Switch 2 ! Initialement annoncé pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, nous sommes également ravis de confirmer que cette nouvelle évolution de la légendaire franchise de chasse aux dinosaures sortira sur toutes les plates-formes à l’automne 2026.
Dans Turok : Origins, les joueurs endosseront le rôle de l’antique Ordre du Turok, des gardiens héroïques détenant un pouvoir inimaginable, engagés dans une lutte pour la survie contre des créatures féroces et une menace alien terrifiante qui cherche à détruire toute vie humaine dans la galaxie. Déchaînez des attaques dévastatrices sur vos ennemis avec des armes et des capacités puissantes, en exploitant l’ADN des adversaires vaincus pour améliorer votre arsenal. Lancez-vous dans une aventure à haut risque à travers les traîtres mais magnifiques Terres Perdues, seul ou avec des amis, et démêlez les mystères qui détiennent la clé du salut de l’humanité.
« Nous sommes très fiers d’apporter Turok : Origins aux joueurs de Nintendo Switch 2, ainsi qu’à toutes les autres plates-formes, » a déclaré le Directeur Créatif chez Saber Interactive. « Cette aventure redéfinit la chasse aux dinosaures pour une nouvelle génération, avec une liberté de perspective totale, un système de progression par l’ADN et un mode coopératif palpitant. Préparez-vous à découvrir les Terres Perdues comme jamais auparavant à l’automne 2026. »
Principales caractéristiques du jeu :
-
Affrontez des Ennemis Redoutables : Combattez en équipe en coop ou en solo contre une variété de créatures, de dinosaures et de boss qui investissent le sol, le ciel, les marais et les grottes, pour repousser vos compétences à la limite. Engagez des combats intenses, en utilisant tout ce dont vous disposez pour survivre : attaques au corps-à-corps, capacités spéciales et armes affûtées.
-
Libérez Votre Arsenal : Débloquez et améliorez un armement de pointe pour dominer vos ennemis au combat. Fusils à plasma, pistons à rayons, snipers, arcs, fusils à pompe et bien d’autres sont à votre disposition.
-
Débloquez les Pouvoirs d’ADN : Extrayez l’ADN des ennemis vaincus et de l’environnement pour améliorer votre arsenal, faire évoluer votre manteau et débloquer encore plus de capacités, appelées EchoSyncs, pour gagner un avantage décisif au combat.
-
Vivez une Histoire Épique à Travers les Terres Perdues : Voyagez à travers des mondes à couper le souffle et mortels, répartis sur plusieurs planètes. Des temples anciens aux canyons désolés, en passant par des jungles denses, chaque lieu détient des fragments d’une histoire inoubliable, pleine de rebondissements.
