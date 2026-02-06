Square Enix vient de dévoiler une avalanche d’informations sur The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, prévu exclusivement sur Nintendo Switch 2 le 18 juin 2026. Cet action-RPG totalement inédit combine pixel art et 3DCG dans un style HD-2D, marquant une nouvelle direction pour l’éditeur japonais qui étend désormais cette esthétique signature au-delà des remakes Dragon Quest et Octopath Traveler.

L’univers se situe dans le continent de Philabieldia envahi par les tribus de bêtes, où le Royaume de Huther constitue l’unique bastion de l’humanité protégé par une barrière magique. Suite à la découverte de ruines jusqu’alors inconnues, l’aventurier Elliot et sa compagne fée Faie bravent les dangers au-delà du royaume dans un voyage s’étendant non seulement à travers le continent mais également sur mille ans d’histoire. Le joueur ouvrira de nouveaux chemins en explorant ce continent sauvage tout en révélant l’histoire mystérieuse du monde à travers quatre âges distincts.

Le récit s’articule autour d’une malédiction frappant la Princesse Heuria de Huther. Pour la lever, Elliot et Faie traverseront la Porte du Temps visitant différentes périodes historiques. Le voyage débute à l’Âge de la Sauvegarde constituant le présent, avant de remonter progressivement vers l’Âge de la Reconstruction marquant les âges sombres, l’Âge de la Magie représentant un âge d’or, et finalement l’Âge de l’Éclosion correspondant à la naissance de la civilisation. Une menace terrible plane sur chacune de ces époques traversées par nos héros.

Le Royaume de Huther vit paisiblement grâce au sort de Sauvegarde lancé par la Princesse Heuria qui protège le royaume des tribus de bêtes environnantes. Cette jeune femme juste et bienveillante a gagné l’amour et le respect du peuple, bien qu’elle aspire à découvrir le monde extérieur mais doive rester au château pour maintenir le sort protecteur. Son père, le Roi Hichard doublé par Brent Mukai en anglais et Takehito Koyasu en japonais, règne avec bienveillance et un fort sens des responsabilités priorisant toujours le bien-être du pays. Il s’accroche au précepte royal « Ne sois pas prisonnier du pouvoir » tout en s’inquiétant pour sa fille contrainte de lancer continuellement le sort.

Le casting vocal impressionne avec des acteurs reconnus dans les deux langues. Elliot, protagoniste compatissant incapable d’ignorer ceux dans le besoin, est doublé par Phillip Reich en anglais et Ryota Osaka en japonais. Orphelin ayant grandi dans l’orphelinat du royaume, il gagne sa vie comme aventurier récompensé pour ses services à la population, reversant une portion de ses gains à l’orphelinat et s’occupant des plus jeunes pensionnaires entre ses aventures.

Faie, la fée que seul Elliot peut voir ou entendre, apporte son soutien magique unique durant le voyage. Ses souvenirs antérieurs à leur rencontre restent flous au mieux, et tout au long de l’aventure, elle ne peut s’empêcher de ressentir qu’elle oublie quelque chose d’important. Brenna Larsen et Rua Miyauchi prêtent respectivement leurs voix en anglais et japonais à ce personnage mystérieux. La Princesse Heuria bénéficie du talent de Sura Siu et Manaka Iwami, tandis que le conseiller rusé Kaifried, également habile épéiste, est interprété par Brad Davidorf et Junichi Suwabe.

Kaifried conteste la gouvernance conservatrice du Roi Hichard et la dépendance à la magie de la Princesse Heuria, préconisant plutôt l’acquisition proactive de nouvelles magies pour sécuriser l’avenir du royaume. Euygene, l’érudit royal doublé par Willow Engel et Hiro Shimono, domine la recherche magique au royaume. Ancien aventurier ayant manqué de talent et abandonné précocement, il a malgré sa jeunesse gagné la confiance du roi, lui permettant de recommander son vieil ami Elliot pour explorer les ruines nouvellement découvertes.

Le système de combat repose sur l’équipement simultané de deux armes choisies parmi huit catégories distinctes. Les épées se manient rapidement pour attaquer dans une large zone, leur attaque spéciale par charge envoyant des lames volantes. Les boucliers ne défendent que frontalement, nécessitant une garde levée au bon moment pour optimiser l’avantage tactique. Les arcs tirent une flèche par attaque normale mais l’attaque spéciale déploie plusieurs flèches en éventail au coût d’une seule munition.

Les boomerangs restent dangereux durant tout leur vol, permettant de frapper les ennemis au départ comme au retour d’un lancer habile. Les bombes explosent peu après leur dépose avec une puissance dévastatrice, détruisant également certains rochers et murs fissurés. Les lances excellent pour infliger des attaques répétées directement devant hors de portée de mêlée ennemie, leur attaque spéciale consistant en une charge avant.

Les marteaux se balancent lentement mais frappent durement, l’attaque spéciale se transformant en coup descendant capable d’enfoncer des piquets dans le sol. Les chaînes et faucilles constituent des armes polyvalentes permettant d’attaquer à distance ou dans la circonférence environnante, leur attaque spéciale rapprochant les ennemis. Observer les mouvements ennemis détermine le moment optimal pour frapper, chaque arme offrant un style de jeu distinct.

Elliot exploite diverses actions pour découvrir de nouvelles zones d’exploration. Des attaques dynamiques permettent de traverser des terrains éparpillés, tandis que plonger sous les rondins bloquant le chemin ouvre de nouveaux passages. Après avoir appris une nouvelle action, revenir dans des lieux déjà visités peut potentiellement mener à de nouvelles découvertes, encourageant l’exploration méthodique et la réflexion spatiale.

Faie soutient activement Elliot avec ses capacités magiques spéciales. Elle détecte les pièges et astuces attendant l’aventurier, ramasse les objets à proximité et aide à combattre les ennemis. Le joueur contrôle directement Faie avec le stick droit, ou un second joueur peut la contrôler en coopération locale, ajoutant une dimension collaborative bienvenue. Elle apprend de nouvelles magies durant le voyage, certains obstacles ne pouvant être surmontés qu’avec ces sorts féeriques.

La magie « sprint » accélère considérablement la vitesse d’Elliot pour résoudre des énigmes ou simplement atteindre les destinations plus rapidement. La magie « warp » téléporte instantanément Elliot où se trouve Faie, permettant d’esquiver attaques et obstacles ou se positionner avantageusement derrière l’ennemi. Si Elliot perd toute sa vitalité et tombe au combat, Faie peut le ressusciter moyennant des tuls, la monnaie de Philabieldia, permettant de continuer l’aventure exactement où elle fut interrompue sans retourner à un point de sauvegarde.

Le système de magicite permet de former des fragments trouvés en butin aléatoire ou dans des coffres en pièces complètes aux effets spéciaux. Diverses pièces s’équipent en ensembles conférant leurs effets combinés aux armes d’Elliot. Former davantage de magicite augmente le rang, améliorant les chances d’obtenir des types rares. Chaque pièce coûte un montant fixe à équiper dans la limite du coût total disponible, encourageant l’optimisation tactique.

La magicite d’épée personnalise épée et bouclier, fortifiant les défenses ou inversement les affaiblissant pour exécuter des contre-attaques dévastatrices. Combiner une magicite offrant défense omnidirectionnelle après attaques d’épée avec une magicite augmentant les attaques après garde crée le mariage idéal entre offense et défense. Utiliser intentionnellement le bouclier au-delà de son point de rupture active des magicites ajoutant des lames volantes aux attaques pendant l’incapacité de défendre, testant la capacité du joueur à naviguer risque et récompense.

La magicite de lance étend la portée de l’arme d’hast au-delà de celle ennemie ou débloque le potentiel d’autres armes combinées avec une lance. Plusieurs types améliorent les armes utilisées dans les secondes suivant un coup de lance, créant des synergies d’affinité d’armes. Combiner une magicite étendant la portée de mouvement des attaques spéciales avec une conférant l’invulnérabilité durant l’attaque spéciale permet de percer directement les lignes ennemies, tandis qu’ajouter une réduction du temps de charge facilite la sortie.

Square Enix a pris en compte les retours de la démo gratuite sortie sur Switch 2. Les ajustements majeurs incluent une augmentation de la vitesse de déplacement d’Elliot, l’ajout de nouveaux niveaux de difficulté, l’expansion des fonctionnalités de confort pour la magicite et l’ajustement du comportement du menu de raccourcis d’armes. Ces modifications répondent directement aux critiques des testeurs ayant trouvé le rythme initial trop lent et certaines interfaces peu intuitives.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales représente une proposition audacieuse pour Square Enix qui lance une nouvelle propriété intellectuelle originale sur Switch 2 plutôt qu’un énième remake HD-2D. Le 18 juin 2026 marquera l’arrivée de cet action-RPG ambitieux mélangeant exploration temporelle, combat stratégique et énigmes environnementales dans une formule rappelant les classiques Nintendo comme The Legend of Zelda tout en conservant l’identité narrative japonaise caractéristique de Square Enix.