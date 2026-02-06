Capcom a déployé hier une démo gratuite de Pragmata sur toutes les plateformes, permettant enfin de comparer concrètement les performances de la version Nintendo Switch 2 face aux consoles de salon Xbox Series S et PlayStation 5. Une vidéo d’analyse technique détaillée révèle les choix d’optimisation effectués par le studio japonais pour adapter son action-aventure sci-fi futuriste sur l’hardware hybride de Nintendo.

La résolution native de la version Switch 2 s’établit en-dessous de celle de la Xbox Series S, compromis attendu compte tenu de la puissance brute inférieure de la console Nintendo. Capcom compense néanmoins ce handicap par un upscaling de meilleure qualité exploitant probablement les capacités DLSS du GPU NVIDIA Tegra de la Switch 2. Cette reconstruction d’image intelligente permet d’atteindre une image finale relativement nette malgré le point de départ en résolution réduite.

Le filtrage et la qualité des ombres montrent également des résultats supérieurs sur Switch 2 comparée à la Xbox Series S. Cette supériorité dans certains aspects visuels spécifiques témoigne d’une optimisation ciblée plutôt que d’un simple portage au rabais. Capcom a visiblement identifié les domaines où la Switch 2 pouvait rivaliser voire surpasser la console Microsoft, concentrant ses efforts sur ces éléments pour maintenir une cohérence visuelle d’ensemble.

Toutes les versions ciblent les 60 images par seconde, objectif ambitieux pour un jeu d’action contemporain exploitant le RE Engine de Capcom. Des baisses ponctuelles surviennent néanmoins, particulièrement lorsque beaucoup d’éléments s’affichent simultanément à l’écran. Ces chutes de framerate touchent l’ensemble des plateformes testées, suggérant que le moteur graphique pousse les limites techniques même sur PlayStation 5.

La comparaison directe entre Switch 2 et PS5 révèle que la version Nintendo ne constitue pas une dégradation massive contrairement aux craintes initiales. Des différences existent néanmoins, la PlayStation 5 disposant d’avantages notables sur les reflets, particulièrement prononcés en mode Résolution sur cette console, et le rendu des cheveux. Les chevelures sur Switch 2 ressemblent davantage à celles de la Xbox Series S, indiquant un niveau de détail similaire entre ces deux plateformes pour cet aspect spécifique.

La démo gratuite transporte les joueurs dans une station de recherche lunaire glaciale dans un futur proche. Dans cette aventure action-sci-fi, le voyageur spatial Hugh et l’androïde Diana unissent leurs forces pour trouver un chemin de retour vers la Terre après que l’IA de la station les ait classifiés comme menaces et envoyé des Bots ennemis pour les « neutraliser ». Les joueurs expérimentent pour la première fois sur consoles le combat et l’exploration uniques de ce titre très attendu.

Au-delà de la prise en main de la fusion entre hacking et tir caractérisant le gameplay, Capcom encourage explicitement à rejouer cette démo Sketchbook. Les développeurs ont intégré des surprises amusantes incluant des fonctionnalités cachées ne se découvrant qu’après plusieurs sessions, incitant à explorer méthodiquement et tester les compétences d’action sous tous les angles. Cette approche visant la rejouabilité d’une simple démo témoigne de la confiance de Capcom dans la profondeur de ses systèmes.

Les précommandes sont désormais ouvertes avec un bonus exclusif pour les acheteurs anticipés : la tenue de style samouraï Neo Bushido pour Hugh et le costume inspiré ninja Neo Kunoichi pour Diana. Ces cosmétiques exclusifs offrent une incitation supplémentaire aux fans impatients de sécuriser leur exemplaire avant le lancement du 24 avril 2026.

L’édition standard est proposée à 59,99 € tandis qu’une édition Deluxe atteint 69,99 €. Cette version premium inclut le Shelter Variety Pack regroupant un assortiment de tenues cosmétiques alternatives pour Hugh et Diana, un skin d’arme, des emotes pour Diana, de la musique d’ambiance supplémentaire pour le Shelter et une bibliothèque in-game contenant 75 pièces d’artwork numérique. Ce contenu bonus justifie l’écart de prix de 10 € pour les collectionneurs et fans hardcore souhaitant maximiser leur expérience.

Les joueurs peuvent dès maintenant télécharger gratuitement la démo Pragmata sur l’eShop Switch 2 pour se forger leur propre opinion sur les performances techniques et la qualité du gameplay. La comparaison vidéo confirme que bien que des compromis existent face aux consoles plus puissantes, la version Nintendo reste parfaitement jouable et visuellement cohérente, validant les capacités de la Switch 2 à accueillir des productions AAA contemporaines moyennant optimisations appropriées. Le 24 avril 2026 marquera le verdict commercial définitif pour cette ambitieuse nouvelle franchise de Capcom.