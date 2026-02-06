Suda51 est principalement connu pour sa franchise No More Heroes, mais le créateur japonais a mis cette série de côté pour le moment afin de tenter quelque chose de différent. Son prochain titre, Romeo Is a Dead Man, n’est pas confirmé pour Switch 2 à l’heure actuelle, mais Suda51 travaille activement pour concrétiser cette possibilité.

Dans Romeo Is a Dead Man, les joueurs prennent le contrôle du protagoniste Romeo Stargazer dans une aventure action à la troisième personne en solo, divisée en différents chapitres. Son histoire se révèle à la fois imprévisible et parsemée de batailles intenses, entrecoupées de missions secondaires pour s’adapter au rythme de chaque joueur. Les fans de No More Heroes se sentiront probablement en terrain familier avec ce titre, et puisque cette série entretient un lien fort avec les fans Nintendo, il ne fait guère de doute que les possesseurs de Switch 2 sauteraient sur l’occasion de jouer à Romeo Is a Dead Man.

De nombreuses interviews au cours des derniers mois ont vu Suda51 évoquer son désir de porter Romeo Is a Dead Man sur Switch 2, et ces efforts se poursuivent avec sérieux. Dans un entretien accordé à GameReactor, Suda51 a exprimé plus clairement que jamais le fait que l’équipe travaille dur pour rendre une sortie Switch 2 possible, et cela inclut également une option physique.

Le créateur a déclaré vouloir vraiment sortir le jeu sur Switch 2. L’équipe se trouve actuellement en plein milieu des efforts pour régler toute une série de choses différentes, tentant de déterminer ce qui peut être fait pour que cela se concrétise, d’une manière ou d’une autre. Grasshopper Manufacture explore plusieurs possibilités différentes, et il s’agit de quelque chose qu’ils veulent définitivement faire si possible.

Suda51 a également abordé un autre point qui revient fréquemment dans les demandes des joueurs : une version physique du jeu pour diverses plateformes. C’est un autre aspect que l’équipe examine actuellement à travers différentes avenues, quelque chose qu’ils aimeraient également réaliser si possible. Le créateur a tenu à préciser qu’ils ne peuvent faire aucune promesse ni donner de délais pour le moment, mais que l’obtention d’une sortie Switch 2 d’une manière ou d’une autre, ainsi que la possibilité de versions physiques, sont des priorités. L’équipe voit tous les commentaires, entend toutes les voix des fans et travaille activement sur ces aspects.

La manière dont Suda51 s’exprime suggère fortement que Romeo Is a Dead Man sur Switch 2 relève davantage d’une question de « quand » plutôt que de « si ». Le ton employé par le développeur laisse transparaître une volonté réelle de concrétiser ce projet sur la plateforme Nintendo, malgré l’absence d’annonce officielle à ce stade.