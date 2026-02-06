Sortie exclusive sur Nintendo Switch 2 le 11 février 2026, avec GameShare et GameChat ; dès maintenant disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Annoncé lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Tokyo Scramble, développé par Adglobe et édité par Binary Haze Interactive (BHI), arrive en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Tokyo Scramble est un jeu d’action, de survie et de réflexion qui se déroule dans les profondeurs d’un Tokyo méconnaissable, envahi par de terrifiantes créatures semblables à des dinosaures, les « Zinosauriens ». Ici, la lucidité et les décisions en une fraction de seconde font la différence entre la vie et la mort. Tokyo Scramble sortira le 11 février 2026 et est dès à présent disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

« Nous avions imaginé quelque chose de très différent pour la Nintendo Switch 2, un jeu qui tire pleinement parti des fonctionnalités GameShare et GameChat de la console pour jusqu’à quatre joueurs, tout en restant extraordinaire en solo », explique Makoto Yamamoto, Producteur et Directeur de Tokyo Scramble. « Le résultat final, c’est Tokyo Scramble ! Qu’il soit joué seul ou à plusieurs, c’est un voyage à travers un Tokyo que personne n’a jamais vu auparavant. Nous avons hâte de voir comment les joueurs aideront Anne à échapper à la menace des Zinosauriens. »

Conçu autour des fonctionnalités uniques de la Nintendo Switch 2 que sont GameShare et GameChat, Tokyo Scramble offre des options de coopération flexibles. Les joueurs guident l’héroïne, Anne, à travers un Tokyo souterrain dangereux, en utilisant sa fidèle montre connectée pour distraire, perturber et piéger les ennemis. Avec une seule copie du jeu, jusqu’à trois joueurs supplémentaires peuvent rejoindre l’aventure via GameChat pour donner des conseils ou aider via le partage des contrôles. De plus, pour ceux qui préfèrent affronter le danger seuls, l’aventure entière peut être accomplie en solo du début à la fin. Il n’y a pas d’armes dans Tokyo Scramble : les joueurs doivent observer, explorer et faire preuve de ruse pour s’en sortir vivants. Avez-vous ce qu’il faut pour aider Anne à atteindre la surface avant qu’elle ne soit celle qui disparaisse ?

Caractéristiques principales :

Un Gameplay Action Multi-Genres

Furtivité : Évitez les ennemis en vous déplaçant silencieusement et en restant hors de leur vue.

Stratégie : Utilisez des applications pour distraire et déjouer vos adversaires.

Combat : Anticipez les attaques et ripostez en utilisant vos applications.

Une Expérience Sensorielle Riche

Le timing, la rapidité de réflexion et une détermination sans faille tracent la frontière entre la vie et la mort.

Bien que les commandes soient simples, les joueurs doivent composer avec la vue et l’ouïe des ennemis, gérer le rythme cardiaque d’Anne et minutieusement chronométrer l’usage de leurs applications pour survivre.

Des Éléments Narratifs Développés

Un drame adolescent captivant sur quatre amis et leurs rêves pour l’avenir, raconté à travers une série de messages texte.

Des environnements élaborés et variés à traverser, différents à chaque épisode.

Un thème musical unique pour chaque nouvel ennemi rencontré.

Modes de Jeu et Difficulté

Échapper aux Zinosauriens n’est pas chose aisée, et réussir du premier coup sera un défi, même pour les joueurs expérimentés.

Mode ESPOIR (Normal) : Un défi basé sur la sagesse et le jugement situationnel.

Mode DÉSESPOIR (Difficile) : Une crise désespérée… Pouvez-vous survivre ?

Tokyo Scramble est dès à présent disponible en précommande sur Nintendo Switch 2 au prix de 29,99 € et prend en charge jusqu’à quatre joueurs avec les fonctionnalités GameShare et GameChat. Le jeu propose les langues suivantes : anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, chinois (simplifié et traditionnel) et coréen.