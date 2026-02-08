Le développeur Lovely Hellplace a annoncé qu’il lance Dread Delusion sur Switch 2 au printemps 2026.

Le monde est brisé. Sa surface bouillonne d’une malédiction de morts-vivants, tandis que l’humanité s’accroche à des continents flottants dans le ciel. Des forêts de champignons aux mausolées de morts-vivants, des lieux et des personnes étranges attendent les joueurs. Mais trouveront-ils un moyen de guérir ce monde, ou chercheront-ils le pouvoir et le profit pour eux-mêmes ?

Les joueurs découvrent un récit riche et interactif à travers les quêtes du jeu, ou choisissent une direction et explorent par eux-mêmes, se forgeant leur propre chemin. Les villes offrent un répit nécessaire au voyageur fatigué pour dormir pendant la nuit, échanger des marchandises, accepter des quêtes et parler avec les habitants. Un esprit vif ou un charme spirituel peuvent s’avérer tout aussi utiles qu’une épée, et les décisions des joueurs façonneront le déroulement de l’histoire.

Le jeu propose de se lancer dans une quête mondiale pour décider du destin du territoire. Les joueurs construisent leur personnage pour affronter les défis à leur manière. Il existe toujours une alternative au combat : charmer les PNJ, crocheter des serrures, exploiter des connaissances interdites et bien plus encore.

L’exploration révèle un monde rempli de personnages, créatures, défis et trésors uniques. Le système de forge et d’alchimie permet d’améliorer l’équipement, transformant une lame rouillée en une épée mécanique de maître artisan. Le gameplay s’inspire des RPG classiques des années 2000.

Les joueurs manient une variété de sorts et potions puissants pour plier la réalité à leur volonté. Ils peuvent rejoindre ou s’opposer à diverses factions qui poursuivent leurs propres objectifs dans cet univers morcelé. Le jeu arbore une magnifique esthétique 3D rétro qui renforce son atmosphère unique de fantasy post-apocalyptique suspendue dans les cieux.