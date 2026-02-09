Dans Monster Hunter Stories 3, les joueurs se lancent dans une nouvelle aventure palpitante en tant que Rider, élevant et créant des liens avec des Monsties tout en explorant un monde rempli de danger, de mystère et d’émerveillement. Deux siècles après une guerre ayant divisé deux royaumes, deux Rathalos jumeaux éclosent de manière inattendue d’un seul œuf pour déclencher une histoire de terres interdites et de destins entremêlés.

Que les joueurs soient des Riders chevronnés ou qu’ils se lancent dans leur première aventure, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection offre un voyage passionnant de découverte, d’aventure et de batailles exaltantes.

Les joueurs construisent et élèvent une collection de Monsties, formant des liens avec des monstres emblématiques de la série Monster Hunter. Ils font l’expérience du système de combat stratégique au tour par tour avec les Riders et les Monsties combattant côte à côte.

Le jeu propose des graphismes 3D stylisés qui donnent vie à l’univers de la série Monster Hunter Stories dans un monde amélioré. Les joueurs plongent profondément dans une histoire captivante qui s’étend sur deux royaumes et de nombreuses générations, témoin d’un récit épique mêlant politique, destinée et mystères ancestraux.

Monster Hunter Stories 3 propose trois modes d’affichage sur Xbox Series S et PS5. Sur Switch 2, un seul mode d’affichage est disponible.

Les différences les plus notables entre les paramètres apparaissent en mode performance, qui réduit considérablement la qualité des ombres et la distance d’affichage. La PS5 parvient à maintenir le framerate au-dessus du taux cible dans tous les modes d’affichage, atteignant même 60 fps par moments en mode équilibré, qui est le plus recommandé.

La Xbox Series S surprend par sa proximité avec les paramètres de la PS5, ce qui n’est pas souvent observé. Cependant, elle rencontre des difficultés pour les maintenir de manière stable.

La Switch 2 fonctionne également avec des paramètres similaires au mode équilibré et affiche une plus grande stabilité que la version Xbox Series S en mode dock. Toutefois, en mode portable, elle peut descendre sous les 30 fps plus fréquemment.

La prochaine aventure de la série Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, arrive officiellement sur Nintendo Switch 2 le 13 mars 2026. Avant l’arrivée du jeu, Capcom a publié une démo sur les boutiques numériques Switch 2, PS5 et Xbox Series. Une vidéo comparative met les trois plateformes face à face concernant l’expérience de la démo.