À partir du 10 février, la version 3.1.0 d’Inazuma Eleven: Victory Road a été déployée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette mise à jour apporte des ajouts de fonctionnalités, des ajustements d’équilibrage et de nombreuses corrections de bugs.

Les ajustements de fonctionnalités incluent une meilleure clarté du timing de percée des Affrontement ciblés. Le timing de percée du Affrontement ciblés a été ajusté pour être plus facilement compréhensible. Jusqu’à ce que la percée soit possible, la flèche de direction de percée s’affiche faiblement, puis change pour l’affichage normal lorsque la percée devient possible. De plus, une réaction a été ajoutée pour informer qu’une percée n’est pas possible lorsqu’on tente de percer à un moment inapproprié. L’interface utilisateur lors de l’échange BASARA a également été ajustée pour rendre plus clair que l’esprit BASARA est obtenu lors de l’échange.

Les ajustements d’équilibrage concernent principalement le Build Violent. Lorsqu’un joueur est projeté par un Sprint Sauvage, le joueur projeté gagne désormais 50% de la tension acquise par celui qui l’a projeté. Lors d’un Affrontement ciblés, il est maintenant possible de gagner de la tension même en perdant avec une technique spéciale. Le taux de faute augmente désormais progressivement avec le jeu brutal. Les actions de jeu brutal comme le percée et le Tacle glissé augmentent le taux de faute d’un certain pourcentage, le taux de faute se réinitialise lorsqu’une faute est sifflée, et il diminue d’un certain pourcentage lorsqu’un différend est réglé en Affrontement ciblés. Cette augmentation s’ajoute au taux de faute d’origine incluant les changements passifs. Même si plusieurs joueurs sont projetés lors d’un seul Tacle glissé, seul le premier joueur est jugé pour la faute et l’augmentation du taux ne compte qu’une fois.

Les effets de certaines tactiques spéciales ont été ajustés. Pour la tactique spéciale « Stratégie du Plateau de Football », la réduction de consommation d’endurance passe de -100% à -60% et la durée d’activation est raccourcie de 40 à 20 secondes. La tactique spéciale « Mystification » ne peut désormais être activée que dans son propre camp.

La mise à jour corrige de nombreux bugs, notamment un crash du jeu lors de l’utilisation d’orbes d’expérience dans certaines conditions spécifiques, un problème permettant de changer la direction de percée en poussant le stick dans la direction opposée simultanément à la percée lors d’un Affrontement ciblés en match, et divers crashs liés au menu des esprits, aux batailles chroniques, à l’écran avatar et aux salles en ligne.

D’autres corrections incluent des problèmes d’inopérabilité dans certaines situations de Kizuna Town, des bugs avec les cartons rouges et certaines tactiques spéciales, des problèmes avec les personnages BASARA utilisant Transformation de lien, et des bugs d’affichage pour certains personnages HERO ajoutés dans la version 3.0.0.

Des corrections spécifiques à la Switch résolvent un problème de blocage lors du changement de langue du japonais vers le chinois traditionnel ou simplifié après être retourné au menu principal depuis le mode histoire. Une correction spécifique à la Switch 2 résout un crash pouvant survenir lors de transitions répétées vers l’écran titre.

L’équipe de développement invite les joueurs à continuer de profiter d’Inazuma Eleven: Victory Road avec ces améliorations et corrections.

Ajouts/Ajustements de Fonctionnalités

Clarification du timing de percée dans le Affrontement ciblés Le timing où la percée est possible dans le Affrontement ciblés a été rendu plus clair. La flèche indiquant la direction de percée reste pâle jusqu’à ce que la percée soit possible, puis retrouve son apparence normale. Une réaction visuelle a été ajoutée pour indiquer au joueur qu’une tentative de percée est impossible si elle est effectuée au mauvais moment.



Ajustement de l’interface lors des échanges BASARA L’interface a été ajustée pour indiquer plus clairement qu’un Esprit BASARA est obtenu lors d’un échange BASARA.



Ajustements d’Équilibrage

Ajustements liés au Jeu Violent (Rough Play) Lorsqu’un joueur est projeté par un Tacle violent , il reçoit désormais 50% de la Tension gagnée par l’attaquant. Dans un Affrontement ciblés, il est désormais possible de gagner de la Tension même en perdant contre un coup spécial ou une technique similaire. Le taux de Fautes augmente maintenant avec le jeu rugueux. Effectuer un Tacle violent ou un Tacle glissé augmente progressivement le taux de Fautes. Recevoir une Faute remet le taux à zéro. Régler un Affrontement ciblés réduit le taux de Fautes d’un certain pourcentage. Note : C’est une augmentation s’ajoutant au taux de base (y compris les modifications passives). Un Tacle glissé touchant plusieurs joueurs ne compte que pour une évaluation de Faute et une seule augmentation du taux.

Ajustements de Tactiques Spéciales « Stratégie du Plateau de Football » (サッカー盤戦法) Réduction de la consommation d’Endurance : de -100% à -60% . Durée d’activation : réduite de 40 secondes à 20 secondes . « Mystification » (マリオネットアタック) Ajustement : Ne peut désormais être activée que dans sa propre moitié de terrain .



Corrections de Bugs

Généraux :

Correction d’un bug provoquant un plantage lors de l’utilisation d’Orbes d’EXP dans des conditions spécifiques.

Correction d’un bug permettant de changer la direction de percée dans un Affrontement ciblés en inclinant le stick dans la direction opposée au moment précis de la percée.

Correction de bugs liés aux menus d’Esprits : plantage lors du déplacement du curseur avec plusieurs esprits sélectionnés ou après une invocation en masse ; blocage lors de l’utilisation des filtres sans aucun esprit.

Correction de bugs liés aux avatars/joueurs personnalisés : plantage en changeant un joueur ayant utilisé une « Puissance d’Éveil » en gardien ; plantage en accédant à l’écran d’avatar dans certaines conditions.

Correction d’un bug où certaines techniques spéciales de « Urumi Chapupu » obtenues avant la ver.3.0.0 ne pouvaient plus être modifiées.

Correction d’un bug où le talent « Entertainer » de « Kisojii Hyouta » , corrompu par un bug précédent, ne fonctionnait pas correctement.

Correction d’un bug où « Tenma Matsukaze (HERO) » n’obtenait pas de coup spécial supplémentaire après avoir utilisé « Mixi Transmigration – Shuu » .

Correction d’un bug où, après un tir de loin (Long Shoot) dans un Affrontement ciblés, un enchaînement rapide sur le bouton de placement de mur pouvait contourner le duel avec le gardien et marquer directement.

Correction d’un bug dans « RE:STORY » où certains événements du Chapitre 9 (Match contre Raimon) n’étaient pas ajoutés à l’Archive des Scènes après le clairement.

Correction d’un bug en mode 2P Tag où, après une victoire en Affrontement ciblés grâce à une « Real Skill » en défense, les joueurs non contrôlés par chaque équipe cessaient de bouger partiellement jusqu’au Affrontement ciblés suivant.

Correction d’un bug où l’utilisation de « Transformation de lien » avec un personnage BASARA pouvait attribuer un coup spécial non encore appris au personnage choisi.

Correction d’un bug où l’effet « -25% de Tension consommée » de la tactique spéciale « Cycle Tactique » ne s’appliquait pas correctement.

Correction d’un bug d’affichage de l’ icône de Build pour certains personnages HERO ajoutés dans la ver.3.0.0.

Correction d’un bug permettant d’utiliser un tir de loin (Long Shoot) pendant son temps de recharge lors d’un coup franc.

En Ligne / Match en Salle :

Correction d’un bug dans le Mode Chronique « La formation menaçante ! Tsukiyama Kunimitsu ! » où un Affrontement ciblés avec « Daichi Amagi » déclenché en même temps que la tactique ennemie « Cycle Tactique » pouvait provoquer un blocage des commandes.

Correction de bugs dans Kizuna Town : blocage lors de retours spécifiques dans les fenêtres « Passer en ligne ? » / « Activer le Cross-Play ? » ; plantage sur l’écran « Communication… » en tentant d’entrer dans une salle en ligne.

Correction d’un bug en Room Match où l’utilisation de « Block the Keyman » par une équipe avec un spectateur désynchronisait les perspectives et bloquait la partie.

Correction d’un bug où l’utilisation de certaines tactiques spéciales alors qu’un joueur était expulsé (carton rouge) bloquait les commandes jusqu’à la fin de l’effet de la tactique.

Spécifiques à la Plateforme :