Le compte officiel de PRAGMATA a annoncé que la démo Sketchbook de PRAGMATA a atteint 1 million de téléchargements combinés sur toutes les plateformes et a partagé un message remerciant tous les joueurs qui ont tenté l’expérience. Pour ceux qui n’ont pas encore essayé le jeu, la démo Sketchbook est toujours disponible sur le Nintendo Switch 2 eShop.

Cette démo publique gratuite transporte les joueurs dans une station de recherche lunaire froide dans un futur proche. Dans ce jeu d’action-aventure de science-fiction, le voyageur spatial Hugh et l’androïde Diana unissent leurs forces pour trouver un moyen de retourner sur Terre après que l’IA de la station les a classés comme menaces et a envoyé des robots ennemis pour les neutraliser.

Dans la démo, les joueurs peuvent découvrir pour la première fois sur consoles le combat unique et l’exploration de ce titre très attendu. Au-delà de se familiariser avec la fusion exaltante de piratage et de tir du jeu, les joueurs sont encouragés à rejouer la démo Sketchbook. Cet avant-goût du jeu a été conçu avec de belles surprises en réserve, incluant des fonctionnalités cachées qui ne peuvent être découvertes qu’après plusieurs parties, invitant à explorer et à mettre ses compétences d’action à l’épreuve.

PRAGMATA sort le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Steam. Les précommandes sont désormais disponibles et incluent en bonus le costume Neo Bushido sur le thème samouraï pour Hugh et le costume Neo Kunoichi inspiré des ninjas pour Diana. Une figurine amiibo de Diana sortira également à la même date avec compatibilité pour la version Nintendo Switch 2.