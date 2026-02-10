Les beaux jours d’été sont peut-être loin derrière nous, mais la prochaine mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley, « Puppy Love », s’annonce absolument charmante. Sortant sur toutes les plateformes le 11 février, la nouvelle mise à jour apporte de nouveaux amis, un nouveau Royaume et une foule d’ajouts et d’améliorations.

NOUVEAUTÉS

Amour de Bébé Chien

Aucun prérequis dans le jeu de base n’est nécessaire pour commencer les événements d’Amour de Bébé Chien, excepté avoir débloqué le Château des Rêves et les Outils Royaux du jeu de base.

Plongez dans le nouveau Royaume de La Belle et le Clochard : Explorez les lieux emblématiques des ruelles du classique Disney, dont le célèbre décor derrière le restaurant de Tony où vous recréerez le romantique dîner de spaghettis.

Aidez Lady et Clochard : Rencontrez le duo et donnez-leur un coup de patte contre les chasseurs de chiens pénibles. Aidez à organiser une audacieuse évasion de la fourrière et utilisez un museau magique pour réunir le couple.

Affrontez une tempête de pâtes et aidez-les à traverser cet étrange phénomène avant qu’ils ne rejoignent enfin votre Vallée, apportant avec eux leur belle maison d’inspiration édouardienne et leurs quêtes d’amitié spéciales.

Débloquez des récompenses en progressant dans leurs quêtes d’amitié.

Mystère nouillesque : Soyez attentif aux événements étranges une fois Lady et Clochard dans votre Vallée. Un mystère très « pâtes-que » se trame. À partir du 11 février, méfiez-vous des Tumbleweeds de Spaghettis dans le Château des Rêves. À partir du 18 février, 3 villageois auront besoin d’aide avec d’énormes tas de Boulettes de Viande Magiques . À partir du 25 février, vous remarquerez peut-être des Tomates Marinara Magiques apparaître dans un endroit… louche.



Sentier Étoilé « Romance Pattes-parfaite »

Habillez-vous pour impressionner avec des tenues charmantes inspirées des classiques Disney comme La Belle et le Clochard et Basil, Détective Privé.

Ce nouveau Sentier Étoilé vous permettra d’apporter le restaurant iconique de Tony dans la Vallée, de débloquer de nouveaux Styles de Rêve pour Mickey et Minnie, ainsi que de nouveaux meubles floraux pour assortir votre adorable compagnon Chiot Fleur !

Événements à Venir

Saint-Valentin de la Vallée (11 au 25 février) : Rassemblez des objets pour les couples les plus iconiques de la Vallée et gagnez des récompenses exclusives.

Événement « C’est votre chance ! » (11 au 17 mars) : Retour avec de toutes nouvelles récompenses.

Événement « Eggstravaganza » (1er au 21 avril) : Retour avec une nouvelle façon de collecter les œufs trouvés dans la Vallée, dans certains Royaumes, et même dans la mer le long de la Plage Scintillante !

Boutique Premium

Pack Vallée Printanière Deluxe : Ajoutez une touche de grâce à votre Château des Rêves, Plaza, Chez Remy, Magasin de Picsou, Étal de Dingo, Puits à Souhaits et Station de Visite de la Vallée. (Arrive bientôt)

Arrosoir de Raiponce Évolutif : Nouvel objet à essayer. Son apparence cosmétique s’améliore en accomplissant des tâches, comme arroser les cultures.

Note importante : L’édition Apple Arcade de Disney Dreamlight Valley n’inclut pas les Sentiers Étoilés saisonniers ni l’accès à la Boutique Premium. Cette mise à jour inclut 2 nouveaux packs saisonniers disponibles pour un temps limité.

AMÉLIORATIONS

DÉCORATION

La décoration devient beaucoup plus facile avec le Mode Groupe, qui permet de sélectionner plusieurs objets et de les déplacer, pivoter ou supprimer tous en même temps.

La rotation des objets groupés sera possible sur un axe à 4 points.

Note : Le Mode Groupe ne sera pas disponible sur les appareils iOS – nous cherchons à contourner cela dans une future mise à jour.

DREAMSNAPS

Avec la mise à jour Amour de Bébé Chien, les résultats des DreamSnaps seront entièrement entre vos mains, avec 100% du score basé sur les votes des joueurs ! Bien que les étiquettes restent nécessaires pour participer, elles ne forceront plus l’utilisation de certains objets, vous permettant de suivre vos inspirations les plus créatives.

De plus, les défis de décoration et de tenue seront désormais combinés, offrant une plus grande flexibilité créative pour composer vos DreamSnaps.

Le système de récompenses (coffre tenue semaine 1, coffre décoration semaine 2, etc.) reste inchangé.

APERÇUS DES COMPAGNONS ET OBJETS

À partir de cette mise à jour, vous pourrez prévisualiser dans l’écran de la Boutique Premium toute pose du Mode Photo débloquée avec un compagnon ou un objet donné exposé !

… 👀

Psst, vous voudrez peut-être aussi retourner déterrer les Souvenirs Magiques, comme le Journal de Jasmine ou le Kaléidoscope d’Alice, des mises à jour précédentes…

PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET CORRECTIONS DE BUGS

QUÊTES

Correction d’un problème dans la quête « L’Épreuve de la Vertu » où le chevalier et le dragon n’étaient toujours pas enregistrés dans la bonne position.

Correction d’un problème dans la quête « La Décadence » où les cristaux brisés n’étaient pas enregistrés.

Correction d’un problème où une icône d’espace réservé 2×2 s’affichait dans l’inventaire pour certains objets de quête après qu’ils aient été incorrectement ramassés par des compagnons, bloquant potentiellement la progression.

Correction d’un problème dans la quête « Des ennuis au Paradis » où les Mochas ne pouvaient pas être donnés à Daisy.

Correction d’un problème dans la quête « Le Grand Blizzard » où les particules d’eau étincelantes n’apparaissaient pas.

Correction d’un problème dans la quête « Chaos des Compagnons » où le point de pêche pouvait être hors de portée.

Correction d’un problème dans la quête « Jour Rêveillant » où le Livre Maudit pouvait apparaître dans le village au lieu de près de la maison d’Olaf lorsqu’il était placé sur une île flottante.

Correction d’un problème où la Topiaire de la quête « Manier avec précaution » n’était pas visible.

Correction d’un problème dans la quête « Chasseurs d’Esprits » où Lumière pouvait rester coincé dans le mur.

Correction d’un problème dans la quête « Souvenir de Pierre » où les Silex pouvaient manquer.

Correction d’un problème dans la quête « Magie de Souhaits » (iOS) où l’assemblage des souhaits à la table d’alchimie pouvait être impossible.

INTERFACE & MENUS

Correction d’un problème où le passage du menu Équipes de Rêve au menu Quêtes faisait disparaître tous les SFX de gameplay.

Correction d’un problème dans le menu Équipes de Rêve où un temps « Dernière connexion » incorrect était parfois affiché.

Correction d’un problème où le délai de renommage des Équipes de Rêve n’était pas clairement indiqué.

Correction d’un problème où le nom d’une Équipe de Rêve pouvait n’être affiché que comme « Joueur » sur une invitation sur PC.

Correction d’un problème où l’avatar d’un membre d’Équipe de Rêve pouvait apparaître dans votre vallée en dehors du multijoueur.

Correction d’un problème où le curseur « Décalage de l’heure » n’était pas utilisable avec la manette.

Correction d’un problème (iOS) où l’interface de l’inventaire apparaissait zoomée.

MONDE & VILLAGEOIS

Correction d’un problème où des rochers de cuivre pouvaient apparaître dans votre Vallée principale.

Correction de certains endroits incorrectement creusables sur l’Île de l’Éternité.

Correction d’un problème où Remy restait coincé entre les tabourets dans sa maison.

Correction d’un problème où il était parfois impossible de passer du temps avec des villageois comme Dingo ou Blanche-Neige.

Correction d’un problème où le chemin des chariots déplaçables pouvait être supprimé, les rendant mobiles dans toutes les directions.

OBJETS & BOUTIQUE

Correction d’un problème où certains objets muraux apparaissaient partiellement dans le mur.

Correction d’un problème où la Tour d’Horloge Automnale n’était pas disponible chez Picsou.

Correction d’un problème où il était possible de vendre un meuble de rangement contenant des objets.

Correction de divers problèmes visuels avec les poteaux de clôture.

Correction d’un problème (iOS) où certains ingrédients n’apparaissaient pas à la station de cuisine ou dans l’onglet Ingrédients.

TENUES & APPAREANCE

Correction d’un problème où les pieds de l’avatar disparaissaient en portant la Robe de Fête Festive.

Correction d’un problème où les jambes de l’avatar pouvaient être corrompues en portant les Chaussures de Scène à Volants.

Correction d’un problème où les poignets de l’avatar pouvaient être corrompus en portant la Manucure Bonbon Maïs.

Correction d’un problème de clipping entre la robe blanche sous la Robe Costume d’Aurore et sa couche extérieure.

Correction d’un problème de clipping important avec les mains et les outils pour la Robe à Pois.

Correction d’un problème où la Robe de Soirée De Vil avait un clipping avec les colliers.

Correction d’un problème de clipping entre les manches de la Robe Costume d’Aurore et certaines gants.

Correction d’un problème où l’avatar portant la Robe Coule Neige avait une animation maladroite en courant lentement.

DIVERS