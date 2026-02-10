Clear River Games, éditeur de jeux vidéo spécialisé dans les jeux classiques et rétro, en partenariat avec les développeurs City Connection, a annoncé aujourd’hui que le célèbre shooter japonais FZ: Formation Z arrivera en Europe sur PC (Steam, Epic Game Store), PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S à partir du 9 juin 2026.

Titre emblématique du développeur japonais Jeleco, FZ: Formation Z a trouvé la célébrité dans les salles d’arcade des années 1980, remarquable pour sa mécanique de jeu innovante permettant aux joueurs de contrôler un mecha transformable nommé Ixpel, capable de se transformer à volonté entre robot et chasseur à réaction.

Désormais renaissant pour l’ère moderne, FZ: Formation Z revient avec des graphismes entièrement mis à jour et une toute nouvelle bande-son de Daisuke Matsumoto. Restant fidèle au gameplay classique et aux contrôles intuitifs rendus célèbres par l’original, les joueurs doivent à nouveau affronter seuls un assaut sauvage d’ennemis en changeant de forme, dans cette nouvelle vision incroyable d’un classique, avec une foule de nouvelles armes, des effets graphiques éblouissants et des actions dynamiques.

L’Ixpel étonnant peut se transformer en temps réel entre forme robot idéale pour le sol et chasseur à réaction conquérant les airs aussi longtemps que l’énergie des joueurs le permet. Ils dominent le sol avec des attaques au corps-à-corps et des tirs de précision ou se transforment en forme de vol pour déchirer le champ de bataille à des vitesses écrasantes. Les joueurs traversent librement cinq vastes missions chargées d’adrénaline et tracent leur propre chemin vers la victoire.

Dans l’Usine, les joueurs utilisent les points FZ gagnés en mission pour débloquer de nouveaux Ixpel et objets cosmétiques. Ils améliorent leur puissance de feu en équipant des modules dans quatre emplacements disponibles, tous conçus pour dominer les ennemis. Les joueurs décident eux-mêmes s’ils construisent un Ixpel équilibré avec une offensive bien arrondie ou se concentrent sur l’amélioration d’un seul trait, développant ses capacités jusqu’à leur limite absolue. Avec le changement de pièces, un choix de couleurs et des autocollants personnalisés, les joueurs peuvent construire un Ixpel aussi unique qu’eux-mêmes.

Compléter une mission débloque le mode Score Attack. Les joueurs peuvent défier des missions individuelles dans une quête pour battre leur record personnel, avec des scores élevés enregistrés pour chaque zone. Ils utilisent leur Ixpel entièrement personnalisé pour réécrire les livres de records.

Des archives étendues enregistrent la quête épique et le parcours à travers la bataille pour revivre l’action épique ultérieurement. Le War Record suit le total d’ennemis vaincus, les missions effectuées et plus encore. Les Enemy Data constituent une encyclopédie détaillée de tous les ennemis abattus pour des recherches futures. La Galerie débloque des œuvres d’art époustouflantes en complétant des défis spécifiques en jeu. Au fur et à mesure des combats, l’héritage grandit.

FZ: Formation Z sortira physiquement le 9 juin 2026 sur PlayStation 5 au prix de 39,99 $/34,99 € et sur Nintendo Switch 2 au prix de 49,99 $/44,99 €. Le jeu sera également disponible numériquement sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Game Store le 9 juin 2026 au prix de 29,99 $/24,99 €.