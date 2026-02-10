Sorti un peu en catimini en fin d’année 2023, Sanabi a reçu depuis de belles critiques de la part des joueurs. Mais pourquoi ce jeu a-t-il été si peu mis en valeur à l’époque ? Pourtant, le studio coréen qui a développé le jeu se targue d’avoir un bon millier d’employés. Bref, il est temps de remédier à cela et de découvrir ensemble un jeu qui vaut sans doute le détour.

L’homme au Bras-chaîne

Dans Sanabi, nous incarnons un ancien général qui vit une retraite heureuse avec sa fille à la campagne. Cet homme a la particularité de posséder un « Bras-chaîne ». Cela signifie qu’il possède un bras en métal qui fait office de grappin et également d’arme redoutable en combat. Mais bon, ce bras n’a pas été meurtrier depuis un moment.

Un jour, alors qu’il jouait avec sa fille, celle-ci disparaît à la suite de la découverte d’une horloge sur laquelle est inscrit « Sanabi ».

Ayant perdu sa fille, notre héros reprend du service avec pour seule ambition de se venger de Sanabi. Mais qu’est-ce que c’est, Sanabi ? Ce sera à nous de le découvrir à l’aide de notre bras-chaîne. C’est ainsi que nous débutons notre mission dans une ville, Mago City, dans laquelle l’armée a trouvé une piste concernant Sanabi.

Le contexte de départ du jeu est assez classique : un ancien héros de guerre a perdu sa fille et reprend du service pour se venger. Mais ce qui est moins classique est comment évolue cette histoire. Au fur et à mesure que nous avançons dans le jeu, des rebondissements apparaissent dans l’histoire jusqu’à obtenir un dénouement digne d’un grand film. Évidemment, nous n’allons pas vous divulgâcher l’histoire de Sanabi, mais celle-ci a pris une telle tournure que nous avons eu la larme à l’œil en voyant la fin s’afficher devant nous. La narration de Sanabi est maîtrisée et nous embarque littéralement avec du suspense et de l’émotion tout au long de notre aventure, alors nous aimerions tirer un grand coup de chapeau à l’équipe de développement du jeu pour nous avoir fait voyager à travers tant d’émotions.

De l’action survitaminée dans un jeu de plateforme

Sanabi est un jeu de plateforme et d’action en 2D dans lequel nous incarnons notre homme au bras-chaîne. Ce bras-chaîne est utilisé un peu à la manière de Spider-Man avec ses toiles afin de naviguer de bâtiment en bâtiment. Cet outil nous sert également à attaquer les ennemis qui apparaissent. Lors de notre avancée dans le jeu, nous découvrons de nouvelles aptitudes qui nous rendent plus forts. Et ce n’est pas inutile car parfois, les ennemis arrivent en grand nombre et il faudra être assez habile manette en main pour réussir.

Heureusement, la difficulté est réglable à tout moment. Ainsi, si une séquence du jeu vous paraît trop difficile ou si vous en êtes à votre 40ème tentative, vous pouvez réduire la difficulté et l’augmenter par la suite. Nous avons dû faire cela quelques fois mais pour les experts du genre, peut-être que cela ne sera pas nécessaire.

Le jeu allie à merveille l’action et la plateforme car il faudra parfois réussir à atteindre des endroits rapidement tout en éliminant des adversaires. De plus, quelques boss sont disséminés tout au long du jeu pour ajouter de l’action si cela ne nous suffit pas.

Le jeu est pour ainsi dire taillé pour faire du speedrun. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le mode Course rapide est disponible car les environnements du jeu sont des épreuves en soi si nous devons respecter un temps limite.

Enfin, si nous en avons marre de notre homme au Bras-chaîne, nous avons la possibilité d’incarner le major Song dans le DLC gratuit « A Haunted Day ». Le major Song est un personnage présent dans l’histoire principale du jeu qui possède un fusil à pompe et une épée dévastatrice. Le gameplay change très fortement avec ce DLC car nous n’avons pas le fameux Bras-chaîne et nous sommes obligés de sauter dans tous les sens, donner des coups d’épée et tirer sur tout ce qui bouge pour survivre. L’histoire de ce DLC permet d’agrandir un peu l’univers du jeu même si celle-ci est un peu moins travaillée que celle avec notre héros au bras mécanique.

On écoute et on regarde

Sanabi possède de très beaux graphismes en pixel art. Les environnements sont assez variés et nous permettent de ne pas avoir toujours les mêmes couleurs à l’écran.

La bande-son quant à elle déchire grave ! Ça envoie du bon son par ici ! Parfois du son bien punchy électro-rock lors des phases d’action et parfois du son plus doux et mélancolique pour les phases d’émotion. Bref, tout est bien pensé pour nous accompagner dans notre aventure.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Sanabi est prévu au prix de 13 € environ sur le Nintendo eShop. Sachant que le DLC « A Haunted Day » est téléchargeable gratuitement en plus du jeu de base, nous trouvons le prix très bas compte tenu de la qualité du jeu et de la durée de vie proposée.