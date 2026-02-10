En attendant des nouvelles rassurantes sur le véritable deuxième opus, Unknown Worlds Entertainment a fait une annonce concernant Subnautica et Subnautica: Below Zero.

Les deux jeux d’exploration et de survie sous-marine seront disponibles sur Switch 2 à partir du 17 février 2026. Ils afficheront une résolution de 1440p en mode TV et 1080p en mode portable. Dans les deux cas, les jeux tourneront à 60 images par seconde.

La mise à niveau sera gratuite pour les propriétaires de la version Switch. Les éditions Nintendo Switch 2 de Subnautica et Subnautica: Below Zero ont été révélées et sont toutes deux prévues pour le 17 février 2026.

Subnautica et Subnautica: Below Zero tourneront tous deux en 1440p à 60 images par seconde en mode dock. La résolution portable est de 1080p, toujours à 60 FPS. De plus, les versions Nintendo Switch 2 proposent des contrôles optimisés pour le Joy-Con 2.

La collection combine le jeu primé Subnautica avec sa suite Subnautica Below Zero, permettant aux joueurs de s’immerger pleinement dans le mystère entourant le monde aquatique de la planète 4546B. Les joueurs fabriquent de l’équipement, pilotent des sous-marins et déjouent la faune pour explorer des récifs coralliens luxuriants, des volcans, des systèmes de grottes et plus encore, tout en essayant de survivre à la fois dans des zones aquatiques hostiles et sur des terrains gelés.

La survie est primordiale. Les joueurs rassemblent des matériaux précieux, fabriquent des outils, gèrent leur faim et leur soif, tout en évitant la faune dangereuse qui les considère comme son prochain repas.

L’atterrissage forcé sur la planète 4546B révèle que sous les vagues sereines de cette planète aquatique se cachent des indices sur son histoire compliquée et sur la façon dont elle déforme la vie de tous ceux qui s’y écrasent.

L’exploration permet de plonger dans des biomes aquatiques et terrestres uniques qui débloqueront non seulement des matériaux, mais aussi les réponses recherchées. Les joueurs construisent leur habitat en fabriquant et bâtissant le confort de la maison. Ces bases seront essentielles pour la survie non seulement face à la faune, mais aussi face à l’environnement hostile environnant.