Maximum Entertainment et Rainbow, le studio derrière Winx Club créé par Iginio Straffi, sont heureux d’annoncer la date de sortie du nouveau jeu Winx Club : La Magie est de Retour, qui sera disponible le 30 avril 2026 en édition numérique sur PC via Steam, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Des éditions physiques du jeu pour PlayStation 5 et Nintendo Switch seront également disponibles à la même date en Europe, Asie, Moyen-Orient , Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande.

Coïncidant avec la toute nouvelle série animée Winx Club : La Magie est de Retour, cette nouvelle aventure enchanteresse donne vie aux fées Winx comme jamais auparavant, combinant combats magiques, résolution d’énigmes et gameplay coopératif.

Les joueurs exploreront des lieux parmi les plus appréciés et emblématiques du monde des Winx, des couloirs du collège Alfea à la forêt enchantée, en passant par les falaises spectaculaires de la côte et les mystérieuses ruines désertiques de la Fontaine Rouge. Les joueurs peuvent passer librement d’une fée à l’autre, chacune dotée de pouvoirs magiques distinctifs, afin de vaincre leurs ennemis et de résoudre des énigmes de manière créative.

Amusez-vous avec un ami dans un mode coopératif local à deux joueurs et affrontez ensemble des ennemis puissants. Alliant exploration, action et travail d’équipe, le jeu vidéo pour consoles Winx Club : La Magie est de Retour capture l’essence même de ce qui a fait du Winx Club un phénomène mondial.

Winx Club : La Magie est de Retour sera disponible le 30 avril 2026 sur PC via Steam, Nintendo Switch et PlayStation 5.