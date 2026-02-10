Revivez le passé, réécrivez l’histoire et disputez les combats dont vous avez toujours rêvé avec le Showcase ultime de CM Punk.

Au lendemain de la diffusion de la bande-annonce du Showcase de WWE 2K26, 2K a dévoilé le dernier Ringside Report, détaillant le mode 2K Showcase : Punked. Ce mode de jeu sera narré par la star de la cover, CM Punk en personne.

Dans le 2K Showcase : Punked, les joueurs enfilent les bottes de l’une des Superstars les plus influentes et subversives de l’histoire de la WWE pour une immersion totale dans sa carrière. Ce mode fusionne de vrais moments charnières de son parcours avec des réécritures historiques et des scénarios de matchs hypothétiques de type « What if? ».

Le Showcase s’ouvre sur le Triple Threat Match de WrestleMania 41 opposant CM Punk, Seth « Freakin’ » Rollins et Roman Reigns, avec Paul Heyman dans le coin de Punk. Il permet ensuite aux joueurs de prendre le contrôle de la « Straight Edge Superstar » à travers des matchs couvrant l’intégralité de sa carrière au sein de la WWE. Revivez des affrontements iconiques, contre Randy Orton à WrestleMania 27, The Undertaker à WrestleMania 29, ou encore Drew McIntyre à Bad Blood 2024, le tout accompagné des commentaires sans concession de Punk et de ses anecdotes sur l’envers du ring. Les joueurs se mesureront à une pléiade de légendes de la WWE et de champions du monde tels que The Rock, Rey Mysterio, JBL, John Cena et bien d’autres.

Que ce serait-il passé si CM Punk n’avait jamais quitté la WWE en 2014 ? Et si certaines rivalités avaient connu une issue différente ? Le 2K Showcase offre également la possibilité de revisiter des moments clés et de changer le cours de l’histoire pour découvrir ce qu’aurait pu être la carrière de Punk. L’un de ces matchs confrontera notamment deux célèbres couples de la WWE : CM Punk et AJ Lee face à The Miz et Maryse. D’autres matchs uchroniques seront révélés prochainement.

Dans Fantasy Warfare, les joueurs pourront affronter des Superstars que Punk n’a jamais croisées sur un ring de la WWE, comme par exemple « Stone Cold » Steve Austin ou Eddie Guerrero. Une arène originale inédite, la CM Punkvillion, servira de théâtre à ces affrontements hors du temps.

Pour les joueurs désireux de débloquer des récompenses rapidement, WWE 2K26 introduit The Gauntlet. Dans ce match optionnel, les joueurs sélectionnent CM Punk ou AJ Lee afin d’affronter successivement les 20 adversaires du Showcase, à la chaine et sans aucune échappatoire. Les joueurs assez talentueux pour survivre au Gauntlet obtiendront la complétion totale du Showcase et débloqueront toutes les récompenses (Légendes jouables, tenues alternatives, managers, championnats et arènes).

Quatre éditions de WWE 2K26 sont déjà disponibles en précommande. L’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era et l’Édition Monday Night War sortiront mondialement le vendredi 6 mars 2026, soit sept jours avant l’Édition Standard, prévue pour le vendredi 13 mars 2026.

Visual Concepts est un studio 2K. 2K est un label d’édition appartenant entièrement à Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

L’accès aux fonctionnalités, contenus ou services en ligne ou bonus, y compris Ma FACTION, The Island et le multijoueur en ligne, peut nécessiter une connexion Internet, l’enregistrement d’un compte en ligne et/ou peut ne pas être accessible aux comptes enregistrés par des utilisateurs de moins de 13 ans (l’âge minimum varie). Voir www.take2games.com/legal et www.take2games.com/privacy pour plus de détails. Le jeu comprend des achats optionnels en jeu et des articles aléatoires payants. Certains contenus en jeu peuvent nécessiter un téléchargement et/ou un gameplay en ligne pour être débloqués. Le jeu sur console en ligne peut nécessiter un abonnement payant séparé à la plateforme et l’enregistrement d’un compte. Des conditions s’appliquent.