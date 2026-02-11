Un nouveau jeu vient de recevoir une édition Nintendo Switch 2, et cette fois il s’agit de Braid: Anniversary Edition. Le titre est disponible au Japon, aux USA et devrait sortir chez nous d’ici peu.

Braid: Anniversary Edition propose plusieurs bonus lorsqu’il est joué sur Nintendo Switch 2. En termes de résolution, le jeu affiche jusqu’à 1080p en mode portable et jusqu’à 4K en mode dock. De plus, les joueurs bénéficient d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, de textures haute résolution et de commentaires de développeur supplémentaires.

Les joueurs contrôlent le flux du temps pour résoudre des énigmes de plateforme subtiles dans cette mise à jour du classique indépendant Braid, avec des graphismes restaurés et des commentaires de créateur sérieusement approfondis. Le voyage commence depuis une maison de ville à travers une série de mondes interconnectés où le temps se comporte étrangement, à la recherche d’une princesse insaisissable. En chemin, les joueurs explorent des souvenirs et des regrets qui continuent de les hanter. Ce remaster de l’édition anniversaire du jeu de plateforme primé contient des graphismes haute résolution entièrement repeints, de nouveaux effets sonores et des commentaires audio étendus.

Les mécaniques de jeu permettent de rembobiner, mettre en pause et utiliser les propriétés étranges du temps dans chaque monde pour courir et sauter à travers des environnements magnifiquement peints. Les joueurs évitent les dangers, déverrouillent des portes et collectent des pièces de puzzle à assembler. Si une énigme particulière pose problème, il est possible d’avancer et d’y revenir plus tard.

Il s’agit du jeu tel que les joueurs s’en souviennent, avec tous les défis originaux et la même partition envoûtante et évocatrice, mais repeint pixel par pixel pour que chaque monde soigneusement rendu prenne vie en haute résolution. De nouveaux détails visuels, des effets de coups de pinceau animés et des sons remaniés ajoutent à l’expérience immersive.

Le jeu propose les commentaires de développeur les plus complets jamais intégrés dans un jeu, avec plus de 12 heures de réflexions et de conversations enregistrées du développeur Jonathan Blow, de l’artiste David Hellman et d’autres membres de l’équipe créative de Braid. Les joueurs naviguent à travers ces commentaires en visitant un nouveau monde en jeu, qui contient également de nouvelles énigmes et des reconceptions d’énigmes classiques. Le titre a été créé par Thekla, Inc.

Les propriétaires de Braid: Anniversary Edition sur Nintendo Switch peuvent effectuer la mise à niveau pour 475 yens, soit environ 2€50.