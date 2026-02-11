Dix ans après son lancement, No Man’s Sky continue de se transformer à un rythme que peu de jeux peuvent revendiquer. Pour inaugurer 2026, Hello Games déploie Remnant, une mise à jour massive qui enrichit presque tous les pans du jeu : outils, véhicules, exploration, collecte, technologies, expéditions communautaires et même performances techniques. Le studio ne ralentit clairement pas, et cette mise à jour 6.2 s’impose comme l’une des plus ambitieuses depuis longtemps.

Un Gravity Gun complet : le Gravitino Coil

La star de Remnant est sans conteste le Gravitino Coil, un nouvel outil Multi-Tool capable de manipuler la gravité. Il permet de magnétiser, transporter, empiler, lancer et organiser une grande variété d’objets physiques : – déchets industriels, – artefacts dorés des ruines, – sphères générées par le Sphere Creator, – ressources larguées par les Sentinelles, – et même les drones sentinelles eux‑mêmes, qui peuvent être capturés puis projetés comme projectiles.

Cet outil ouvre autant de possibilités ludiques que pratiques : nettoyage de planètes, récolte massive, improvisation de terrains de jeu physiques, ou encore nouvelles approches du combat.

Les déchets industriels : une nouvelle boucle de gameplay

Les planètes contenant du scrap disposent désormais de déchets industriels répartis en petits tas ou en immenses amas. Ces matériaux peuvent être : – collectés via le Gravitino Coil, – transportés jusqu’à un Waste Processing Plant, – recyclés pour obtenir des ressources, – et échangés contre des récompenses.

Les Waste Processing Plants constituent un nouveau type de structure, très interactif, pensé pour les chasseurs de ferraille. Un mini‑tutoriel accompagne d’ailleurs cette nouvelle activité, et un ensemble de titres de joueur récompense les spécialistes du traitement des déchets.

Le Colossus devient un véritable camion modulable

Remnant transforme le Colossus Exocraft en un véhicule lourd entièrement personnalisable. Le jeu introduit : – de nouvelles cabines (avec cockpits dédiés), – des modules utilitaires, – un flatbed basculant pour transporter de grandes quantités de déchets, – un furnace module pour traiter les matériaux directement sur la route, – des roues off‑road, chenilles et autres configurations de mobilité, – un Excavation Blade capable de détruire des obstacles et d’en extraire quelques ressources, – des finitions de peinture, dont une camouflage exclusive à l’expédition.

Le Colossus profite aussi d’améliorations de maniabilité, de freinage, de caméra, d’effets visuels et d’un nouveau morceau musical dédié.

Cyclops Scope : scanner depuis le siège conducteur

Autre ajout notable : le Cyclops Scope, une technologie Exocraft permettant d’utiliser l’Analysis Visor directement depuis le cockpit. Faune, flore, minéraux, points d’intérêt : tout peut désormais être scanné sans quitter le véhicule.

Une expédition communautaire centrée sur le nettoyage planétaire

Remnant s’accompagne d’une nouvelle expédition limitée dans le temps, entièrement située sur une planète désertique. Les joueurs sont invités à : – traverser le monde en convoi, – nettoyer les déchets industriels, – collaborer pour sécuriser la zone, – et débloquer des récompenses exclusives.

Parmi ces récompenses : – une cabine asymétrique pour le Colossus, – des jambes mécaniques façon arachnide, – une finition camouflage, – et le somptueux set cosmétique Heirloom, inspiré des marchands textiles de Balaron.

Twitch Drops et personnalisation avancée

Une nouvelle campagne de Twitch Drops accompagne la mise à jour, permettant d’obtenir des pièces de base exotiques, des vaisseaux high‑tech, des feux d’artifice et d’autres bonus simplement en regardant des streams.

Les joueurs peuvent désormais enregistrer jusqu’à six tenues personnalisées et six configurations de Colossus, chacune pouvant être nommée.

Améliorations techniques et QoL

Remnant apporte également une longue liste d’optimisations : – multi‑threaded rendering sur Switch et Switch 2, – support de DLSS 4.5, – améliorations massives des nuages, – optimisation des environnements planétaires et spatiaux, – corrections de collisions, de caméras, de missions, de modules, – meilleure stabilité réseau, – améliorations visuelles sur de nombreux objets, créatures et structures.

Les corvettes arrivent sur Nintendo Switch

Pour la première fois, les joueurs Switch peuvent assembler et personnaliser leur propre corvette, avec toutes les fonctionnalités associées : décoration intérieure, modules, permissions multijoueur, corrections de placement et de collisions, et améliorations visuelles.

Patchnote — Mise à jour 6.2 : Remnant

Améliorez votre Multi-Outil et maîtrisez la gravité dans la mise à jour 6.2, Remnant ! Magnétisez, transportez et lancez des amas de déchets industriels — et acheminez votre cargaison à bord de votre Colossus tout-terrain. Équipez votre véhicule de modules et technologies sur mesure, recyclez des matériaux, rejoignez la communauté pour une expédition à travers les plaines — et bien plus encore !

VUE D’ENSEMBLE {#overview}

Reconfigurez votre Colossus – Une gamme d’habitacles, de châssis, de trains roulants et de finitions peinture vous permet d’équiper votre véhicule pour toutes les situations. Concevez, sauvegardez et nommez une variété de configurations d’Exovecteur Colossus adaptées à toutes vos aventures planétaires !

Bobine de Gravitino – Manipulez la gravité elle-même grâce au nouvel accessoire Bobine de Gravitino pour Multi-Outil. Magnétisez, repoussez, lancez, transportez et agencez des objets physiques — pour récolter des ressources précieuses via une collecte de déchets industriels, ou simplement pour le plaisir !

Scope Cyclope – Une nouvelle technologie pour Exovecteur, le Scope Cyclope, se fixe à l’écran du Visuel d’analyse du conducteur. Découvrez la faune, la flore et les minéraux extraterrestres, ou scannez des missions depuis le confort de votre siège conducteur.

Saisir et projeter des objets – Attrapez et catapultez une multitude d’objets avec la Bobine de Gravitino, créant ainsi votre propre terrain de jeu physique. Lancez les artefacts dorés trouvés dans les ruines planétaires, construisez un Créateur de Sphère dans votre base et jouez avec sa production, ou attrapez et consommez les provisions de combat larguées par les drones Sentinelles.

Déchets industriels – Les planètes contenant de la ferraille recyclable sont désormais également jonchées de déchets industriels, répartis sur toute la planète en petits tas et gros amas. Rassemblez ces débris avec la Bobine de Gravitino et rapportez-les à une Usine de Traitement des Déchets pour dépolluer les planètes, recycler des matériaux et gagner des récompenses !

Module Plateau du Colossus – Les chasseurs de ferraille en herbe peuvent installer un plateau basculant sur l’Exovecteur Colossus, pour transporter facilement de grosses cargaisons. Un champ de confinement électromagnétique minimise les pertes de chargement en terrain accidenté — mais conduisez prudemment dans les pentes raides !

Expédition Communautaire – Rejoignez la communauté pour une expédition limitée dans le temps, sur les sables d’une planète unique. Parcourez le territoire et débarrassez le désert de ses dangereux vestiges industriels.

Roues Tout-Terrain pour Colossus – Équipez votre véhicule blindé d’une sélection de roues superélastiques, de chenilles et de trains tout-terrain pour conduire sur tous les environnements planétaires.

Usines de Traitement des Déchets – Un nouveau type d’installation, l’Usine de Traitement des Déchets, fait désormais son apparition sur les mondes de ferraille. Ces centres industriels offrent aux chasseurs de ferraille l’opportunité d’extraire des matériaux et de gagner des récompenses en dépolluant les planètes de leurs déchets industriels. Des unités de traitement spécialisées contiennent et éliminent en toute sécurité les matières radioactives, explosives et toxiques.

Ensemble de Personnalisation Héritage – Les participants à l’expédition Remnant peuvent gagner un somptueux ensemble d’armure de combinaison, inspiré des designs traditionnels des marchands de textile de Balaron. Des ornements détaillés et des tissus rembourrés et moelleux rehaussent l’attrait et le prestige de celui qui les porte.

Capturez les Drones Sentinelles – La Bobine de Gravitino peut également être employée en combat terrestre. Capturez les Drones Sentinelles volants et projetez-les au loin, ou utilisez-les comme projectiles contre leurs congénères.

Nouveaux Habitacles pour Colossus – Changez l’esthétique de votre Exovecteur Colossus avec une sélection d’habitacles, chacun accompagné de son propre agencement de cockpit exclusif. Participez à l’expédition Remnant pour gagner la récompense exclusive : un habitacle asymétrique !

Déchets Volatils – Les déchets industriels ne sont pas que de la ferraille : on les trouve également sous forme de barils toxiques, de caisses radioactives et de conteneurs explosifs ! Les chasseurs de ferraille avisés prendront soin de manipuler les déchets volatils de manière responsable.

Finitions Peinture – Ajoutez la touche finale à votre configuration Colossus avec une sélection de finitions peinture, applicables en plus de votre couleur de choix. Inscrivez-vous à l’expédition Remnant pour gagner la finition camouflage en édition limitée.

Technologie Lame d’Excavation – Améliorez votre Exovecteur Colossus avec un nouvel accessoire de démolition d’obstacles. Cette technologie spécialisée permet au Colossus de collecter une petite quantité de ressources sur les minéraux et la végétation percutés, tout en réduisant la saleté et les rayures sur la carrosserie.

Four Monté sur Exovecteur – Les chasseurs de ferraille nomades peuvent opter pour l’installation du module de châssis four sur leur Exovecteur Colossus, pour une élimination immédiate des déchets industriels en cours de route.

Titres de Routier – Gagnez un ensemble de nouveaux titres joueur pour vos exploits dans le transport de ferraille et le traitement des déchets. Chacun de ces mini-accomplissements débloquera un module de personnalisation Colossus unique sur toutes vos sauvegardes.

Récompenses Twitch – Branchez-vous sur le chaos et la joie des Voyageurs expérimentant la Bobine de Gravitino pour la première fois sur Twitch — et gagnez des récompenses ! Pas besoin de posséder No Man’s Sky pour commencer à cumuler. Rendez-vous sur la page des Gouttes Twitch pour en savoir plus et vous inscrire. Connectez simplement votre compte Twitch, puis regardez n’importe quel streamer No Man’s Sky ayant activé les Gouttes du jeudi 12 au lundi 16 février. Si vous décidez de rejoindre la partie plus tard, vous pourrez réclamer vos récompenses en jeu ultérieurement.

Nommez vos Tenues Personnalisées – Stockez jusqu’à six tenues et configurations Colossus personnalisées — et donnez-leur des noms mémorables. Habillez-vous pour toutes les humeurs ou occasions !

Véhicules Marcheurs – Inscrivez-vous au transport de ferraille dans l’expédition Remnant et gagnez un ensemble de Pattes Mécaniques arachnéennes pour l’Exovecteur Colossus. Rampez et traversez les terrains dans un style hydraulique digne d’une araignée.

Tut Tut ! – Amusez les autres Voyageurs avec un nouveau geste ludique de klaxon de routier. Tout le monde à bord !

Nuages Améliorés – Les nuages sont plus beaux que jamais, surtout à l’aube et au crépuscule. La stabilité des contours, l’éclairage et les performances des nuages et de leurs reflets ont tous été améliorés.

Corvettes sur Switch – Pour la toute première fois, assemblez votre propre vaisseau stellaire colossal de classe corvette sur Nintendo Switch. Collectez des modules, concevez le vaisseau de vos rêves et aménagez son intérieur pour créer un foyer volant parmi les étoiles.

LA BOBINE DE GRAVITINO {#gravitino}

Un nouveau dispositif de manipulation gravitationnelle pour Multi-Outil, la Bobine de Gravitino, est désormais disponible à l’Anomalie Spatiale ou dans les Usines de Traitement des Déchets planétaires.

De nombreux objets mobiles peuvent être magnétisés et projetés avec la Bobine de Gravitino, notamment :

les déchets industriels

les sphères dorées des ruines planétaires

les sphères fabriquées par la pièce de base Créateur de Sphère

les provisions de combat larguées par les drones Sentinelles

les drones Sentinelles eux-mêmes

Les Sentinelles seront étourdies pendant une courte durée après avoir été projetées par la Bobine de Gravitino.

COLLECTE ET RECYCLAGE DES DÉCHETS INDUSTRIELS {#waste}

Les déchets industriels peuvent désormais être trouvés sur les planètes contenant de la ferraille recyclable, répartis en petits tas et gros amas.

Ces mondes de ferraille accueillent également un nouveau type de bâtiment : l’Usine de Traitement des Déchets. Ces installations hautement interactives permettent aux chasseurs de ferraille d’extraire des ressources recyclées et de gagner des récompenses en dépolluant les planètes.

Double-klaxonner avec le Colossus stationné sur la balance d’évaluation d’une Usine de Traitement des Déchets déclenche l’interaction avec le panneau de contrôle.

Le Radar d’Exovecteur du Colossus peut désormais localiser les usines de traitement et les tas de déchets à proximité.

Une petite mission tutorielle a été ajoutée pour guider les nouveaux chasseurs de ferraille.

Une nouvelle entrée « Récupération de Ferraille & Déchets Industriels » a été ajoutée au guide.

Un ensemble de nouveaux titres joueur est disponible pour les exploits de transport et traitement des déchets.

Ces titres débloquent également plusieurs modules de personnalisation pour l’Exovecteur Colossus.

PERSONNALISATION DU COLOSSUS {#colossus}

L’Exovecteur Colossus peut désormais être personnalisé avec de nombreux modules esthétiques et utilitaires, notamment :

Un plateau basculant pour transporter des cargaisons de déchets industriels

Un four montable pour traiter les matériaux en cours de route

Les alternatives d’habitacle du Colossus incluent également de nouveaux intérieurs de cockpit qui reflètent leur géométrie externe.

Le Modificateur d’Apparence du joueur et la Baie Géo du Colossus peuvent désormais tous deux stocker jusqu’à 6 configurations nommées.

EXPÉDITION REMNANT {#expedition}

L’Expédition Vingt et Un, Remnant, débutera prochainement et durera environ six semaines.

Récompenses incluses :

Nouvelles affiches, décalcomanies et titres

Un geste animé ludique

Trois modules exclusifs pour le Colossus : Finition camouflage Habitacle asymétrique Pattes mécaniques

Le somptueux ensemble de personnalisation Héritage en cinq pièces, d’un détail époustouflant

AMÉLIORATIONS DES EXOVECTEURS {#exocraft}

Capacité améliorée des Exovecteurs à détruire les obstacles sur leur passage — moins de blocages et d’accrochages

Conduite du Colossus optimisée : freinage en descente et réactivité de la direction en vue subjective considérablement améliorés

Correction du paramètre « Suivre » vs « Manuel » pour le Mouvement de Caméra TPS qui ne s’appliquait pas correctement à la caméra des Exovecteurs

Apparence des traînées de poussière et des effets d’échappement des Exovecteurs nettement améliorée

Nouvelle technologie : le Scope Cyclope — permet d’utiliser le Visuel d’analyse en conduisant

Nouvelle technologie spécifique au Colossus : la Lame d’Excavation — récolte des ressources sur les obstacles détruits par collision

Nouvelle piste musicale associée à la conduite du Colossus

Correction : les autres joueurs n’entendaient pas les klaxons des Exovecteurs en multijoueur

Correction : la technologie apparaissait à l’extérieur des Exovecteurs avant installation complète

Correction de divers problèmes subtils de missions où les marqueurs placés par scans d’Exovecteur n’étaient pas toujours détectés

Correction : le joueur pouvait sortir de son Exovecteur en tentant de placer un marqueur

Correction : le laser d’Exovecteur créait de petits trous dans le terrain

Correction : les Exovecteurs se régénéraient visuellement lors de la personnalisation de détails mineurs (décalcomanies)

Correction : l’audio du laser d’Exovecteur ne se jouait pas à la première utilisation

Correction : les commandes de conduite étaient enregistrées pendant le réglage de la caméra en Mode Photo

Correction : l’option Radar d’Exovecteur dans le Menu Rapide ne détectait pas si la technologie requise était endommagée ou partiellement installée

CORVETTES — NOUVEAUTÉS NINTENDO SWITCH {#corvettes}

Les corvettes sont désormais constructibles sur Nintendo Switch.

Décoration collaborative : les joueurs en multijoueur peuvent désormais aider à décorer l’intérieur des corvettes d’autres joueurs. Les permissions d’édition de base peuvent être modifiées dans les paramètres Réseau du menu Pause.

Décoration en vol : possibilité d’aménager l’intérieur d’une corvette pendant qu’elle est en vol.

Correction de nombreux problèmes de caméra, placement et collision liés à l’ajout de petits modules de corvette lorsqu’on se tient près de l’appareil.

Correction : les joueurs pouvaient placer des pièces de corvette sur eux-mêmes.

Correction d’un rare problème de synchronisation provoquant un blocage lors de l’ouverture du Menu Construction exactement au même moment que la confirmation des modifications d’une corvette.

Correction : les modules interactifs de corvette (ex: Unités de Raffinerie) permettaient des interactions lorsqu’ils étaient placés sur une corvette non finalisée.

Correction d’un rare problème de synchronisation permettant de finaliser des corvettes invalides.

Correction : les plates-formes d’atterrissage de corvette pouvaient clignoter indéfiniment.

Correction : le Menu Construction pouvait refuser de s’ouvrir après avoir commencé la conception d’une nouvelle corvette sans finaliser la construction.

Correction : un marqueur en double apparaissait lors du démarrage d’une nouvelle corvette et de la sortie de l’Atelier sans placer de modules.

Correction : une corvette nouvellement achetée pouvait être placée à la position du joueur au lieu de la plate-forme d’atterrissage.

Amélioration des transitions lumineuses liées aux stations spatiales et aux corvettes — prévention de certains cas où l’intérieur des corvettes adoptait les conditions d’éclairage des planètes voisines.

Correction de nombreux problèmes de messages liés au téléportement à bord d’un cargo abandonné depuis une corvette.

Correction : la mission Sauvetage Spatial disparaissait du Journal après avoir secouru un cargo en corvette.

Correction : les modules de corvette exclusifs (ex: Propulseur Aeron) ne rapportaient aucune unité s’ils étaient vendus à un Terminal de Commerce Galactique.

Correction : les flèches de quantité n’étaient pas visibles lors de l’achat de modules à l’Atelier de Corvette.

Correction : la couleur des pièces externes de corvette impactait la couleur des décorations intérieures.

Correction de géométries manquantes dans le Cockpit Titan sur les paramètres de qualité inférieurs.

Correction : l’Habitat Titan ne se connectait pas correctement aux Ailes d’Aeron.

Amélioration des animations de déplacement du joueur à bord d’une corvette.

Amélioration de l’apparence et des animations des jambes hydrauliques des corvettes.

NUAGES ET PERFORMANCES GRAPHIQUES {#clouds}

Amélioration significative de la stabilité visuelle et des performances des nuages

Rendu amélioré, particulièrement sur les paramètres de qualité inférieurs

Éclairage, contours et reflets des nuages optimisés — plus beaux que jamais à l’aube et au crépuscule

INTERFACE ET CONFORT DE JEU {#ui}

Amélioration de la disposition et de l’apparence des arbres technologiques débloquables , surtout sur appareils portables

Correction de nombreux éléments d’interface tronqués sur appareils portables

Correction de problèmes de chevauchement et d’alignement de l’interface sur appareils portables

Correction : les glyphes de boutons intégrés dans le texte apparaissaient flous sur appareils portables

Augmentation de la taille de police sur plusieurs écrans d’interface pour appareils portables

Correction : le correctif « Phase 5 » pouvait ne pas apparaître au terminus d’expédition sur certaines résolutions d’écran

Correction de textures d’interface floues en résolution inférieure au 4K sur PC

Correction de l’alignement d’arrière-plan pour les images apparaissant dans la zone de notification inférieure droite (ex: installation d’une technologie)

Correction : les vignettes de planète n’apparaissaient pas dans les Records Personnels sans quitter et rouvrir l’écran

Contrôles :

Correction : les entrées tactiles n’étaient pas détectées sur Steam Deck

Correction de nombreux problèmes de clavier virtuel sur appareils portables

Correction : les manettes DS4 et DS5 sur Steam ne pouvaient pas scanner depuis un Exovecteur

Correction (PC) : le curseur de souris laguait sur les écrans de démarrage si V-Sync était activé

OPTIMISATIONS ET STABILITÉ {#optim}

Rendu multithread activé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 — amélioration significative des performances GPU

Éclairage par tuiles implémenté — amélioration majeure des performances dans les environnements avec de nombreuses sources lumineuses, correction de nombreux problèmes de scintillement mineurs

Support DLSS 4.5 ajouté

Nombreuses améliorations de performances pour les environnements spatiaux profonds et planétaires

Implémentation de nombreuses optimisations d’économie de mémoire

Optimisation significative des performances dans les colonies

Optimisation significative des performances pour les grandes sauvegardes ayant complété un grand nombre de missions

Correction de plusieurs crashs rares

Correction de plusieurs problèmes de déconnexion multijoueur

CORRECTIONS DE BUGS ET QUALITÉ DE VIE {#qol}