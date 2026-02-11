SEGA a annoncé la sortie de la mise à jour « Super Monkey Ball Content Drop » pour Sonic Racing: CrossWorlds le 11 février 2026.

La mise à jour inclura le contenu suivant : AiAi en tant que personnage jouable et le véhicule Banana Cruiser. Un « Super Monkey Ball Festival » en jeu se déroulera également du 12 février à 16h00 PT / 19h00 ET jusqu’au 15 février à 15h59 PT / 18h59 ET.

Les fans de Sonic Racing: CrossWorlds doivent mettre à jour le jeu dès demain, car la mise à jour gratuite #5 arrive et inclut nul autre qu’AiAi de Super Monkey Ball. De plus, les joueurs peuvent se préparer à des courses passionnantes lors du Super Monkey Ball Festival, qui se déroulera du jeudi 12 février à 19h00 ET au dimanche 15 février à 18h59 ET.

Dans Sonic Racing: CrossWorlds, les joueurs se préparent à courir sur terre, mer, air et espace. Ils se téléportent à travers des Travel Rings vers de nouvelles dimensions où quelque chose de nouveau les attend à chaque tournant. Ils foncent vers la victoire en solo ou en équipe dans une variété de modes hors ligne et en ligne et affrontent des joueurs du monde entier. Les joueurs construisent le véhicule ultime correspondant à leur style de course, débloquent des gadgets pour prendre l’avantage et libèrent des objets power-up pour remporter la victoire.

Le jeu propose de courir sur 24 circuits et de se téléporter vers 15 CrossWorlds avec les Travel Rings, une mécanique de gameplay unique qui transporte les personnages iconiques des univers Sonic et SEGA dans de nouvelles dimensions. Les joueurs utilisent l’imprévisibilité à leur avantage en changeant le paysage de chaque course.

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et Epic Games Store.