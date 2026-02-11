Partez à la chasse aux insectes avec une nouvelle bande-annonce musclée et profitez de l’ouverture des précommandes des versions physiques.

La Fédération des Citoyens Unis lance un appel aux joueurs et joueuses du monde entier pour rejoindre la bataille à la sortie de Starship Troopers: Ultimate Bug War! le 16 mars prochain sur PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Édité par Dotemu (MARVEL Cosmic Invasion) et développé par Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun), Starship Troopers: Ultimate Bug War! est un FPS rétro qui vous confronte à des hordes de ce que la galaxie connaît comme pire vermine. Découvrez la première mission en téléchargeant la démo jouable dès maintenant, à quelques encablures de du Steam Néo Fest.

Cette toute nouvelle démo de Starship Troopers: Ultimate Bug War vous parachute dans la zone paradisiaque de Zegema Beach, infestée des Arachnides que les fans des guérillas survitaminées de Starship Troopers connaissent bien. Exterminez ces essaims qui menacent cette ancienne cité balnéaire, désormais constellée de bastions militaires, pour prêter main forte à la Fédération. Votre arsenal monstrueux et des frappes tactiques dévastatrices ne seront pas de trop pour venir à bout de cette racaille extraterrestre.

Le service garantit la citoyenneté. Commencez votre mission de protection de l’humanité en regardant ces nouvelles images provenant du front avec ce Briefing de Gameplay vidéo :

Les précommandes sont ouvertes pour les versions physiques sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 de Starship Troopers: Ultimate Bug War! Vous voulez en savoir plus ? Engagez-vous à rejoindre les soldats les plus héroïques de la Terre en précommandant le jeu auprès de votre revendeur préféré.

Cette nouvelle bande-annonce inclut un message du Général Johnny Rico (Casper Van Dien) qui présente cette campagne solo et son héroïne, le Major Samantha Dietz (Charlotta Mohlin, Immortality). Plongez dans ses expériences guerrières de Dietz, 25 ans plus tôt, alors qu’elle n’est qu’une jeune recrue prometteuse en chasse du terrible Insecte Assassin pendant la Première Guerre des Insectes, telle que décrite dans le film classique de 1997. De l’action à bâtons rompus, un arsenal tonitruant et une dévotion exemplaire envers la Fédération sont au programme.

À propos de Starship Troopers: Ultimate Bug War!

Choisissez votre propre champ de bataille grâce à la structure ouverte de Starship Troopers: Ultimate Bug War! Explorez de larges environnements pour réussir un tas d’objectifs variés comme la défense de zones, l’élimination d’insectes géants et le sauvetage de vos camarades en difficulté. Des secrets vous attendent aux quatre coins du décor, tout comme de grosses pétoires à débloquer et même des bipèdes mécaniques à piloter. Profitez de tout le soutien de la Fédération pour contrer les hordes effrayantes d’Arachnides terrestres, volants et blindés, prêts à tout pour vous mettre en pièces.

Revivez la carrière de Samantha Dietz dans la campagne solo de Starship Troopers: Ultimate Bug War!, et pourchassez les insectes jusque sur leur sol à Klendathu, Planet P et au-delà. Un arsenal de 14 armes (dont l’iconique fusil Morita), 11 largages tactiques et le bipède mécanique M7 Razorback sont à votre disposition pour semer la mort et répandre des gerbes de sang pixelisés : l’humanité doit vaincre et dominer la galaxie !

Les citoyens et citoyennes qui souhaitent se préparer au mieux peuvent suivre la formation au combat anti-insectes proposée par Starship Troopers: Ultimate Bug War! afin d’acquérir les compétences nécessaires pour éliminer la menace insectoïde.