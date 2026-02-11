Une amélioration des graphismes, des performances fluides à 60 images par seconde et une mise à jour gratuite sur le Nintendo eShop enrichissent l’expérience de survie sous-marine.

Unknown Worlds a annoncé aujourd’hui que ses célèbres jeux de survie et de crafting en monde ouvert, Subnautica et Subnautica: Below Zero, sortiront sur Nintendo Switch 2 le 17 février prochain, avec des améliorations visuelles et des performances optimisées pour tirer pleinement parti de cette nouvelle console.

Les deux titres ont bénéficié d’améliorations graphiques sur la Nintendo Switch 2. En mode dock, les joueurs peuvent explorer les profondeurs de la planète 4546B en résolution 1440p, tandis que le jeu tourne en 1080p en mode portable. Dans les deux modes, les jeux offrent une fréquence d’images fluide de 60 images par seconde, garantissant des commandes plus réactives, une meilleure immersion et une expérience sous-marine plus réaliste. Les versions Nintendo Switch 2 proposent également des commandes optimisées pour Joy-Con 2, permettant des mouvements plus précis, une exploration plus intuitive et des interactions précises et détaillées avec les vastes environnements océaniques de Subnautica.

Unknown Worlds a également confirmé une mise à jour gratuite pour les joueurs déjà en possession des jeux. Les détenteurs de Subnautica ou Subnautica: Below Zero sur la Nintendo Switch originale peuvent télécharger gratuitement le pack de mise à jour Nintendo Switch 2 via le Nintendo eShop.

« Ce qui a toujours rendu Subnautica spécial, c’est la communauté qui l’entoure, des histoires que les joueurs partagent aux découvertes qu’ils font, en passant par le sentiment d’émerveillement qui découle de l’exploration collective d’un monde inconnu », a déclaré Michael Verrette, producteur chez Unknown Worlds. « L’arrivée de Subnautica et Subnautica: Below Zero sur Nintendo Switch 2 vise à accueillir de nouveaux joueurs dans cette communauté, tout en offrant aux fans de longue date la possibilité de redécouvrir ces univers d’une manière nouvelle, naturelle et plus immersive. »

Entre-temps, Unknown Worlds a publié le cinquième vlog des développeurs consacré à son prochain titre, Subnautica 2. Cette nouvelle vidéo met l’accent sur la toute première fonctionnalité multijoueur du jeu qui a été introduite en réponse aux commentaires de la communauté. Dans Subnautica 2, jusqu’à quatre joueurs peuvent construire des bases ensemble et explorer les profondeurs inexplorées de l’océan en équipe, offrant ainsi une nouvelle expérience coopérative dans l’univers Subnautica. Le vlog présente également des séquences de gameplay optimisées pour les consoles portables, ainsi que des informations sur les développements visant à améliorer l’accessibilité, notamment la prise en charge du cross-play entre PC et consoles. Subnautica 2 est actuellement en cours de développement et devrait sortir plus tard cette année, enrichissant ainsi l’univers Subnautica.

Développée par Unknown Worlds, la franchise Subnautica a défini le genre du jeu de survie et de crafting en monde ouvert, mêlant exploration, construction de bases et narration environnementale. Depuis la sortie de Subnautica (2018) et Subnautica: Below Zero (2021), la série s’est vendue à plus de 18,5 millions d’exemplaires dans le monde. Le studio développe actuellement le prochain chapitre, Subnautica 2, dont la sortie est prévue en 2026.