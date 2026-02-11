Grasshopper Manufacture, le développeur connu pour la série No More Heroes, lance aujourd’hui son nouveau jeu Romeo Is A Dead Man sur plusieurs plateformes, mais celles-ci n’incluent pas les systèmes Nintendo pour le moment.

Pour ceux qui se demandent quelles sont les chances que ce nouveau titre obtienne une sortie Switch, une nouvelle mise à jour est disponible. Lors d’une diffusion spéciale « Grasshopper Direct » de cinq minutes, le PDG de l’entreprise Goichi Suda, alias Suda51, a réitéré que l’équipe fait tout son possible pour qu’une « version Switch 2 » se concrétise.

Suda51 a déclaré que l’équipe fait ce qu’elle peut pour y parvenir et demande à nouveau un peu plus de temps. Ceci fait suite à un commentaire de Suda51 en décembre dernier, mentionnant que l’équipe voulait porter le jeu sur Switch 2 mais devait s’assurer qu’Unreal Engine 5 allait bien fonctionner avec le nouveau système hybride, testant donc tout en détail.

Cette mise à jour fait également suite à l’annonce que Grasshopper est actuellement en pourparlers avec plusieurs parties concernant une « version physique » du titre. Suda a expliqué que beaucoup de gens ont demandé une version physique et que l’entreprise discute actuellement avec plusieurs sociétés pour tenter de sortir une version physique, faisant tout son possible pour y parvenir. L’annonce sera faite dès que ce sera finalisé.

Dans une autre nouvelle surprenante partagée par Suda, il a été révélé que le développeur est « presque 100% certain » qu’il sortira « un autre jeu » en 2026. Quant aux détails sur ce nouveau projet, l’équipe ne peut pas encore révéler d’informations, mais une autre annonce devrait avoir lieu « bientôt ».

Suda a annoncé qu’il est presque 100% certain que Grasshopper Manufacture sortira un autre jeu durant 2026 après ROMEO IS A DEAD MAN. Quel type de jeu ? Quand pourront-ils l’annoncer ? L’équipe n’est pas encore sûre, mais en attendant un peu plus longtemps, Suda pense qu’ils pourront faire une annonce bientôt. Il encourage les fans à surveiller divers événements, médias et vidéos comme celle-ci, et tôt ou tard la grande annonce sera prête. Il demande de garder un œil ouvert et de rester attentif.

La même approche s’applique à la version Switch 2 : l’équipe fait ce qu’elle peut pour la réaliser et demande à nouveau un peu plus de temps aux fans.

ROMEO IS A DEAD MAN est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et Microsoft Store le 11 février 2026.