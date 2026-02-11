Affrontez les Zinos seul ou entre amis grâce aux fonctions GameShare et GameChat. Tokyo Scramble, le jeu d’action et de réflexion signé Adglobe et Binary Haze Interactive (BHI), débarque aujourd’hui en exclusivité sur Nintendo Switch 2 ! Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct Partner Showcase, Tokyo Scramble est une aventure exigeante et palpitante où vos chances de survivre à votre première partie sont minces. Pour celles et ceux qui préfèrent affronter le danger en solitaire, Tokyo Scramble se vit de bout en bout en mode solo. Pour les amateurs d’expériences coopératives, le jeu permet de communiquer avec jusqu’à trois participants et spectateurs, et d’expérimenter ensemble par essais et erreurs grâce aux fonctionnalités uniques GameShare* et GameChat du système Nintendo Switch 2.

PRÉSENTATION DU JEU

Tokyo Scramble est un jeu d’action et de réflexion centré sur la survie, qui se déroule dans les profondeurs de Tokyo. Sang-froid et décisions prises en une fraction de seconde peuvent y faire la différence entre la vie et la mort. Alors qu’elle se rend à un rendez‑vous avec ses amies, Anne, 18 ans, voit son wagon de métro s’engouffrer brusquement dans une faille terrestre. Elle découvre alors un monde souterrain grouillant de créatures terrifiantes, descendant des dinosaures, qu’elle surnomme les « Zinos ».

Coincée au milieu des Zinos, Anne doit user stratégiquement de son intelligence, de sa montre connectée et du soutien de ses amies pour remonter à la surface. Possède‑t‑elle ce qu’il faut pour survivre dans l’univers préhistorique des redoutables Zinos ?

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Un gameplay multi‑genre

Infiltration : évitez les ennemis en vous déplaçant silencieusement et en restant hors de leur champ de vision.

Stratégie : utilisez des applications pour distraire et déjouer vos adversaires.

Combat : anticipez les attaques ennemies et contre‑attaquez à l’aide de vos apps.

Une expérience sensorielle intense

Le timing, la réactivité et une détermination sans faille tracent la frontière entre la vie et la mort.

Des commandes simples, mais une multitude de paramètres à gérer : sens de la vue et de l’ouïe des ennemis, fréquence cardiaque d’Anne, et usage minutieux des applications.

Un univers riche en rebondissements

Un teenage drama captivant : l’histoire de quatre amies et de leurs rêves d’avenir, racontée à travers une série de messages textes.

Des environnements variés et détaillés, changeant à chaque épisode.

Un thème musical unique pour chaque nouveau type de Zino.

Modes de jeu et difficulté

Échapper aux Zinos n’est pas une mince affaire. Terminer le jeu du premier coup relève du défi, même pour les joueurs les plus aguerris.

Mode HOPE (Normal) : relevez le défi grâce à votre sagesse et votre sens de l’adaptation.

Mode DESPAIR (Difficile) : une crise désespérée… Serez‑vous de taille à survivre ?

DISPONIBILITÉ

Tokyo Scramble, exclusivité Nintendo Switch 2, est disponible dès maintenant sur le My Nintendo Store et le Nintendo eShop au prix de 29,99 €. Le jeu supporte jusqu’à quatre joueurs via les fonctions GameShare et GameChat. Il propose des options linguistiques en anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, chinois (simplifié et traditionnel) et coréen.

*GameShare nécessite une connexion internet et un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément).