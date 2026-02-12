Starless Abyss : le deckbuilder d’horreur cosmique s’apprête à plonger la Switch dans l’Eldritch le 18 février 2026.

No More Robots et Konafa Games confirment l’arrivée imminente de Starless Abyss sur Nintendo Switch, prévue pour le 18 février 2026. Pour accompagner cette annonce, un nouveau trailer met en avant l’ambiance oppressante du titre, son esthétique cosmique et son mélange singulier de stratégie, de roguelike et d’horreur lovecraftienne.

Dans Starless Abyss, la Terre a déjà chuté. Face à l’arrivée des Eldritch, une alliance improbable entre science et occultisme tente de repousser l’inévitable. Le joueur incarne un Proxima, un soldat réveillé d’une stase profonde pour rejoindre l’organisation Contre‑Horreur et défendre ce qu’il reste de l’humanité. Chaque Proxima possède ses propres forces, faiblesses et capacités psychiques, qui se dégraderont à mesure que les dieux extérieurs approchent.

Le jeu adopte une structure roguelike au tour par tour, centrée sur la construction de deck et la gestion d’une flotte de vaisseaux évolutifs. Les décisions prises entre les combats influencent directement la survie du joueur, qu’il s’agisse de choisir une route, d’améliorer un vaisseau, de récupérer un artefact ou d’utiliser un rituel occulte pour renverser une situation désespérée.

Un contenu massif pour un roguelike intergalactique

Starless Abyss propose une profondeur de jeu notable, structurée autour de plusieurs systèmes clés :

– 4 actes à traverser, chacun plus étrange et inquiétant que le précédent – 5 Proximae à débloquer, avec leurs propres arcs narratifs – 8 factions de cartes pour construire des decks spécialisés – Des dizaines de vaisseaux à piloter, fragiles mais personnalisables – 20 cartes rituelles, puissantes mais risquées – 200 cartes à découvrir, combiner et exploiter pour créer des synergies dévastatrices

Le joueur peut également collecter des artéfacts, des D.I.C.E. et des éclats de lucidité, autant d’outils permettant d’améliorer ses chances lors des rencontres aléatoires. Les combats de boss, centrés sur la destruction des dieux extérieurs, constituent les moments les plus intenses de la progression.

Shadows of the Afterland : nouveau trailer et version Switch confirmée par Aruma Studios

Aruma Studios diffuse un nouveau trailer de Shadows of the Afterland et confirme que la version Nintendo Switch est toujours prévue. Le studio avait initialement annoncé une sortie en 2024, mais avec le lancement de la version PC aujourd’hui, l’équipe peut désormais concentrer ses efforts sur le portage Switch.

Shadows of the Afterland est une aventure surnaturelle teintée de comédie, située dans le Madrid des années 1960. Le joueur incarne une âme fraîchement arrivée dans l’au-delà, porteuse des souvenirs de Carolina, une pionnière de la police madrilène… qui n’est pourtant pas encore née.

Le jeu repose sur une structure point‑and‑click où l’on peut : – utiliser la magie, – basculer entre le monde des vivants et celui des morts, – prendre possession de personnages vivants, afin de résoudre des énigmes logiques étroitement liées au scénario. L’objectif : découvrir la vérité sur sa propre identité et affronter les forces qui menacent le monde des vivants.

Développé et édité par Aruma Studios, le titre explore des thèmes d’identité, de destin et de courage, tout en conservant une tonalité légère et surnaturelle. La version Switch n’a pas encore de date précise, mais elle reste officiellement en développement.

Skate Bums fixe sa sortie Switch au 19 février 2026 et dévoile un nouveau trailer

Skate Bums tient enfin sa date sur Nintendo Switch : le jeu sortira le 19 février 2026. Aruma Studios accompagne cette annonce d’un nouveau trailer, confirmant que le projet, initialement prévu pour début 2024, est désormais prêt à arriver sur la console de Nintendo.

Présenté comme un action‑platformer de skate indépendant, Skate Bums puise son identité dans la culture skate des années 80 et 90. Le jeu combine vitesse, plateformes, combats de boss et une histoire décalée, le tout avec des commandes simples pensées pour encourager la créativité et l’exploration.

Le joueur incarne Lux, qui devra affronter une galerie de Skate Bums, chacun doté de son propre parcours signature. Les adversaires ne se contentent pas de rivaliser : ils attaquent, lancent des objets et transforment chaque niveau en duel dynamique. Les environnements en défilement horizontal sont remplis d’obstacles, de secrets et de zones à maîtriser en jouant avec l’élan et les tricks.

Visuellement, le jeu adopte une esthétique 2D expressive, colorée et inspirée des codes graphiques old‑school, renforçant son hommage aux décennies qui ont façonné la culture skate.

Brotato déploie sa mise à jour gratuite “Paws & Claws”, bientôt sur Switch

Brotato accueille une nouvelle mise à jour gratuite baptisée “Paws & Claws”, actuellement disponible sur PC et attendue prochainement sur Nintendo Switch et Switch 2. Cette mise à jour introduit une nouvelle catégorie d’objets, des ajustements de gameplay et une longue liste de correctifs.

La nouveauté principale est l’ajout de neuf familiers (pets), une nouvelle classe d’objets qui viennent accompagner le joueur en combat. Un nouveau personnage, le Beast Master, fait également son apparition : il est entièrement centré sur la collecte et l’utilisation massive de pets sur le champ de bataille. La mise à jour inclut aussi des options de confort supplémentaires, comme des réglages de visibilité pour les familiers, un affichage chronologique des événements de la run et divers ajouts dans le Codex.

Voici les principaux ajouts et changements de la mise à jour Paws & Claws :

Ajouts – 9 nouveaux objets, 1 personnage et 9 défis – Une timeline des événements dans le menu pause – Options de surbrillance pour pets et tourelles – Réglage de transparence des pets – Particules maudites pour les Cursed Landmines – Pop‑ups d’objets dans la sélection solo – Son dédié pour l’objet Whistle – Schémas des attaques d’Élite dans le Codex – Indication du nombre de retries utilisés

Équilibrage – Ajout de restrictions d’objets pour Bull – Ajustements de stats liées aux effets “not moving”

Correctifs – Ajustements sur le bonus du Soldier – Tous les boss lâchent désormais 10 matériaux – Correction de projectiles, dégâts, collisions et comportements ennemis – Sauvegarde des paramètres d’inventaire – Corrections en coop (inventaire, upgrade screen, affichages) – Résolution de crashs, softlocks et problèmes de focus – Mise à jour du moteur Godot vers la version 3.7 dev‑1 – Optimisations issues des versions consoles intégrées au PC – Correction de duplications de matériaux, d’erreurs de stats et de comportements de turrets

Solateria : le Metroidvania dessiné à la main confirmé sur Switch

Solateria, le nouveau Metroidvania de Studio Doodal édité par SHINSEGAE I&C, arrivera bien sur Nintendo Switch. Le studio confirme que le développement se poursuit et que la version Switch fait partie des plateformes prévues.

Développé depuis 2024, Solateria met en scène Tott, un petit guerrier de feu en quête de la Flamme Primordiale, dernier espoir contre la Shadow Plague. Le jeu repose sur des environnements entièrement dessinés à la main, un système d’exploration classique du genre et un combat centré sur le parry.

Les co‑CEO Minjeong Kim et Gyuwon Lee expliquent que Solateria prolonge le style illustré de leur précédent jeu, LAPIN, tout en améliorant la technique grâce à l’utilisation de Unity URP, du post‑processing et d’une méthode d’assemblage d’assets séparés pour optimiser les performances sans sacrifier la densité visuelle.

Le cœur du gameplay repose sur le parry, indispensable face à des ennemis agressifs. Chaque parade réussie déclenche une Pyron Action, un contre‑attaque accompagnée d’un effet de ralenti. L’exploration inclut zones secrètes, nouveaux biomes et rencontres avec divers alliés.

Studio Doodal souhaite offrir un sentiment d’accomplissement après les combats de boss et une histoire dont la présence narrative encourage la rejouabilité. Le jeu sortira au prix de 19,99 €, avec l’objectif de rester accessible tout en proposant une expérience riche.

Helix: Descent N Ascent dévoile un nouveau trailer, la sortie Switch visée pour le deuxième trimestre 2026

Le studio belge Badass Mongoose partage un nouveau trailer de Helix: Descent N Ascent, son puzzle‑adventure atmosphérique. Initialement prévu sur Switch l’an dernier, le jeu vise désormais une sortie au deuxième trimestre 2026. Le trailer mentionne une démo, mais celle‑ci n’est pas disponible sur Switch.

Helix: Descent N Ascent se distingue par une direction artistique monochrome, inspirée des comics indépendants des années 80, des mangas des années 90 et de la bande dessinée franco‑belge des années 70. L’ensemble est accompagné d’une bande‑son signée Jim Guthrie (Sword & Sworcery, Nobody Saves the World, Below), renforçant l’ambiance contemplative du jeu.

Le joueur explore un monde oublié où d’anciennes forces s’éveillent. L’aventure repose sur : – la découverte de nouvelles capacités, – la résolution de puzzles, – un système permettant de combiner les pouvoirs, – une progression centrée sur l’identité, la solitude et la relation à un mystérieux double.

Helix propose un récit sans paroles, porté par des illustrations noir et blanc, des environnements 2D vivants et une musique atmosphérique pensée dès l’origine pour accompagner l’expérience.

Cakey’s Twisted Bakery sortira sur Switch aujourd’hui

Cakey’s Twisted Bakery arrivera sur Nintendo Switch aujourd’hui. Ce jeu de survie horrifique en infiltration plonge les joueurs dans une boulangerie aussi sombre que sucrée, peuplée de créatures qui considèrent les enfants comme… des ingrédients.

Le joueur incarne un enfant à la recherche de son frère disparu dans cette boulangerie déformée. Le gameplay repose sur la discrétion, la fuite et l’utilisation d’une lampe torche pour naviguer dans les couloirs obscurs. La survie passe aussi par un système de craft, puisqu’il faut collecter des ingrédients pour cuire des gâteaux capables d’étourdir ou neutraliser les ennemis.

Le jeu propose également : – des notes à découvrir pour enrichir l’ambiance, – des éléments aléatoires qui modifient chaque partie, – des rencontres de boss mêlant horreur et esthétique pâtissière.

Principales caractéristiques : – survival horror basé sur l’infiltration – une boulangerie tordue et chaotique – collecte d’ingrédients et fabrication de gâteaux – affrontements contre des boss “dark & sweet” – rejouabilité grâce à des runs différentes

Starsand Island dévoile un nouveau trailer, sortie Switch et Switch 2 prévue pour fin 2026

Starsand Island revient sur le devant de la scène avec un nouveau trailer, publié à l’occasion de son lancement en Early Access sur plusieurs plateformes. Le jeu est toujours prévu sur Nintendo Switch et Switch 2, avec une sortie désormais attendue plus tard en 2026.

Starsand Island propose une expérience de life‑sim apaisante, centrée sur un retour aux sources. Le joueur revient sur l’île de son enfance pour entamer un parcours de reconstruction personnelle. L’aventure repose sur plusieurs activités relaxantes : – agriculture, – pêche, – élevage, – construction et personnalisation, – rencontres avec des habitants hauts en couleur.

Le jeu met en avant un système de construction DIY très poussé, permettant de façonner son propre coin de paradis. Il est également possible d’inviter des amis pour bâtir ensemble l’île idéale.

Avec son style artistique apaisant et ses mécaniques de simulation riches mais accessibles, Starsand Island s’annonce comme un futur incontournable pour les amateurs de jeux cozy et relaxants.

Manny’s arrive sur Switch le 12 février, puis sur PS5 en mars et Xbox Series en avril

Manny’s, le jeu d’aventure cinématique signé AMATA Games et Bonemeal Productions, poursuit son déploiement sur consoles. Déjà disponible sur PC depuis le 13 octobre 2023, le titre sortira sur Nintendo Switch le 12 février, puis sur PlayStation 5 en mars, et enfin sur Xbox Series en avril.

Le jeu raconte l’histoire d’un naufragé affamé, coincé sur une île déserte. Alors qu’il survit avec les dernières ressources qu’il peut trouver, il découvre un soir qu’un restaurant de fast‑food entièrement fonctionnel est apparu sur son île. À l’intérieur, des employés qui agissent comme si tout était normal, un client sanguinaire et un gérant mystérieux qui hurle depuis les profondeurs du bâtiment. Le naufragé obtiendra‑t‑il son dernier repas… ou deviendra‑t‑il le repas ?

Manny’s alterne deux phases : – le jour, on explore l’île et on cherche de la nourriture, notamment via un minijeu de pêche comprenant plus de 20 poissons ; – la nuit, on tente de survivre dans le restaurant, en affrontant ses dangers et en progressant dans son histoire.

Le jeu propose deux fins différentes, ainsi qu’un niveau secret, encourageant les retours pour découvrir tous les mystères du restaurant maudit. L’objectif : percer la vérité derrière Manny’s avant que le mal qui s’y cache ne fasse du joueur son prochain plat.

Heartwarming Fishing Adventure annoncé sur Nintendo Switch

Heartwarming Fishing Adventure arrive sur Nintendo Switch, et propose une expérience de pêche relaxante dans un village paisible entouré de nature. Le jeu invite les joueurs à mener une vie tranquille en pêchant, en explorant et en interagissant avec les habitants, tout en personnalisant leur maison et en complétant une vaste encyclopédie de créatures.

Le titre met en avant une approche simple et accessible de la pêche : il suffit d’incliner le stick pour aligner la jauge, puis de maintenir un bouton pour remonter la prise avant qu’elle ne s’échappe. Plus de 120 créatures différentes peuvent être capturées, avec des objectifs comme remplir l’encyclopédie ou viser les tailles maximales.

Les joueurs peuvent : – acheter et collectionner du matériel de pêche, – parler aux villageois pour obtenir conseils et mini‑jeux, – décorer leur maison avec meubles et aquariums, – participer à un mode Score Attack en ligne, avec classement mondial.

L’aventure mène également à la rencontre de Nushi, des créatures géantes cachées dans les lacs et les mers, ainsi que d’êtres légendaires accessibles aux pêcheurs les plus expérimentés.

Tiny Garden fleurit sur Nintendo Switch le 26 février 2026

Tiny Garden, le jeu de farming et décoration façon jouet rétro, arrivera sur Nintendo Switch le 26 février 2026. L’annonce est faite par Super Rare Originals et Ao Norte, accompagnée d’un nouveau trailer. Le titre avait été financé via Kickstarter en 2024 et sortira sur Switch avec tous les contenus additionnels déjà publiés sur PC.

Tiny Garden est un jeu cosy de jardinage et de création, entièrement contenu dans un jouet à clapet inspiré des années 90, rappelant les célèbres Polly Pocket. La partie inférieure du jouet sert de jardin miniature où l’on plante et fait pousser ses cultures en tournant une petite manivelle, tandis que la partie supérieure est une petite maison à décorer librement.

La version Switch inclut d’emblée : – le Summer Breeze Cosmetic Pack, – le Supporter’s Pack, offrant davantage d’objets et de personnalisations dès le début.

Le jeu mélange farming, puzzle, stratégie légère et décoration, sans score, sans limite de temps et sans pression. On y cultive des plantes variées, on échange ses récoltes contre du mobilier miniature et on personnalise son espace. Tiny Garden propose aussi une dimension narrative douce : en découvrant des lettres et traces laissées par d’anciens propriétaires du jouet, on explore l’idée que les objets portent des histoires.

Le gameplay repose sur des décisions simples mais réfléchies : chaque tour de manivelle peut révéler une surprise ou débloquer une nouvelle étape dans l’évolution du jardin. L’expérience se veut entièrement relaxante et accessible.

Tiny Garden sera disponible en version numérique au prix de 14,99 €.

Sands of Aura arrive sur Nintendo Switch le 26 février 2026

Sands of Aura sortira sur Nintendo Switch le 26 février 2026, annoncent Chashu Entertainment et indie.io. Le jeu, déjà disponible sur PC, plonge les joueurs dans Talamhel, un monde apocalyptique recouvert d’une mer de sable infinie après une guerre ancestrale. Les derniers bastions humains y survivent tant bien que mal, protégés par l’Ordre des Chevaliers du Vestige.

Le joueur incarne un nouveau chevalier fraîchement intronisé, chargé d’affronter une nouvelle menace qui s’ajoute aux hordes de morts‑vivants déjà présentes. À bord de son grainwake, un voilier des dunes, il traverse les étendues désertiques pour découvrir des secrets enfouis et, peut‑être, une voie pour restaurer un monde mourant.

Le gameplay repose sur : – un système de combat exigeant avec 7 styles de combat distincts, – des milliers d’armes craftables, – des dizaines d’ensembles d’armures, – des augmentations magiques, – un monde ouvert rempli de quêtes secondaires et de zones optionnelles.

Le Starspire sert de base centrale : un refuge que le joueur peut développer, accueillant de nouveaux résidents qui offrent services, avantages et pans narratifs supplémentaires.

La version console inclut toutes les mises à jour du jeu original ainsi que des optimisations dédiées : – un système d’assistance au ciblage pensé pour la manette, – une interface d’exploration retravaillée, – des ajustements de combat et d’économie.