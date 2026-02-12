Annoncé aujourd’hui, Ball x Pit recevra une sortie physique sur Nintendo Switch. Le jeu arrivera en magasin le 29 mai 2026.

Chaque copie inclura quelques bonus. Les acheteurs recevront six cartes à collectionner et un poster double face. Un côté présente les balles de base, fusionnées et évoluées du jeu, tandis que le verso présente une illustration artistique. Il n’y a pour le moment aucune information concernant une édition physique pour la Nintendo Switch 2.

Ball x Pit est sorti initialement en version numérique en octobre dernier. Il s’agit d’un roguelite de fantasy au rythme rapide où les héros doivent trouver des balles pour plonger plus profondément dans un puits de monstres apparemment sans fond. Les joueurs développent des munitions arcaniques et des ressources en quête de trésor, recrutant des héros supplémentaires pour les aider dans leur quête périlleuse.

Bolabilonia est tombée. Après un événement météorique et complètement inattendu ayant anéanti la grande ville, il ne reste qu’un gouffre sinistre et béant. Des chasseurs de trésors de partout affluent vers la tombe de la ville pour chercher fortune, sondant les profondeurs à la recherche des richesses dispersées de Bolabilonia. Peu en reviennent.

Le puits abrite des armées de créatures barbares, déterminées à mettre fin à la quête avant même qu’elle ne commence. Armés d’un arsenal croissant de projectiles infusés de magie, les joueurs se frayent un chemin à travers plusieurs niveaux d’obstacles de plus en plus difficiles pour revendiquer les prix ultimes et reconstruire Nouvelle Bolabilonia.

Le système de fusion de balles encourage l’expérimentation explosive avec plus de 60 balles aléatoires à équiper et combiner durant le voyage. Les joueurs découvrent des combinaisons surpuissantes et des synergies inattendues parmi des centaines de résultats possibles.

Les joueurs peuvent étendre Nouvelle Bolabilonia avec plus de 70 bâtiments uniques qui fournissent des bonus de gameplay et débloquent d’autres power-ups, nouveaux personnages et plus encore. Au fur et à mesure que la communauté grandit, les héros restés à la maison peuvent être assignés à des tâches automatisées pour maintenir l’arrivée de ressources pendant que les joueurs plongent plus profondément dans le puits.

Les joueurs affrontent des légions d’ennemis divers dans le puits, combattant à travers des déserts arides, des cavernes gelées, des forêts sauvages et plus encore. Chaque région offre son propre ensemble unique de dangers en plus de hordes d’ennemis de plus en plus difficiles et de boss puissants remplissant l’écran.

En explorant le puits, les joueurs rencontrent d’autres chasseurs de trésors désireux d’ajouter leurs compétences à l’expédition. Chaque personnage possède des mécaniques uniques et améliorables qui changent totalement la façon de jouer. L’expérimentation et l’adaptation sont cruciales pour le succès de Nouvelle Bolabilonia.

Ball x Pit est disponible en précommande en format physique pour Nintendo Switch. L’édition physique Nintendo Switch inclura six cartes à collectionner et un poster double face présentant les balles du jeu d’un côté et une illustration artistique spectaculaire de l’autre.