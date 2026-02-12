Arc System Works Co., Ltd. est ravi d’annoncer aujourd’hui la sortie de “Dear me, I was…” sur Nintendo Switch, PC Steam, iOS et Android. L’histoire interactive mêlant de magnifiques visuels et technologie de rotoscopie est désormais accessible sur grand écran et écrans mobiles.

Prévu initialement comme une exclusivité Nintendo Switch 2, “Dear me, I was…” est une histoire courte racontée à travers des illustrations aquarelles touchantes.

Pour profiter pleinement du jeu, il est recommandé d’utiliser un casque audio et de prévoir un peu de temps afin de pouvoir s’immerger dans l’histoire, faite de joies et de peines, d’une certaine femme.

Mise à jour gratuite de la version Nintendo Switch 2

En plus de la sortie du jeu sur de nouvelles plateformes, la version Nintendo Switch 2 bénéficie d’une mise à jour gratuite contenant de Nouvelles illustrations disponibles dans le mode galerie.