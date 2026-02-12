Des corruptions qui altèrent les runs, des défis retors et des trésors mirifiques vous attendent (entre autres) dans le grand succès indé aux plus de 500 000 ventes.

Évolution moderniste acclamée d’un genre historique qui encapsule des combats tonitruants, un scénario riche et une très grande rejouabilité dans une aventure fantasy que l’on découvre run après run, Absolum s’offre aujourd’hui une nouvelle mise à jour de contenu gratuite. Première licence originale de son éditeur et co-développeur Dotemu (Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), cette épopée contre la tyrannie jouable en coopération a été co-développée par Guard Crush Games et Supamonks : elle est disponible, tout comme sa nouvelle mise à jour gratuite Threads of Fate, au prix de 24,99 € sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Faites un tour complet des nouveautés de gameplay introduites par la mise à jour Threads of Fate pour découvrir ce qui vous attend dans l’univers original et enchanteur d’Absolum :

La mise à jour Threads of Fate d’Absolum propose :

Un nouveau mode de jeu : celles et ceux qui terminent l’aventure principale débloqueront les Épreuves Mystiques, qui proposent des dizaines de modificateurs pour offrir un défi encore plus relevé. Des surprises et des histoires inédites, qui contrastent grandement avec la campagne originelle, vous y attendent Le redoutable Boss Rush exige un maximum de coordination pour éviter d’infliger des dégâts à votre coéquipier tandis que les hordes incessantes d’ennemis s’enchaînent. D’autres surprises de taille vous attendent dans les Épreuves Mystiques Mesurez-vous aux nombreux défis concoctés par l’équipe de développement derrière Absolum , ou créez vos propres versions en jouant avec les modificateurs disponibles. Partagez vos créations les plus perverses avec la communauté grâce aux codes Custom Ordeal L’Arbre des Âmes offrira de nouvelles récompenses aux guerriers suffisamment redoutables pour surmonter les Épreuves Mystiques

Régions corrompues : la campagne d’Absolum évolue. Après l’avoir terminée, vous pouvez vous rendre dans les Régions Corrompues dont les récompenses sont à la hauteur du défi qui vous y attend.

Nouveautés à débloquer : l’Arbre des Âmes porte de nouveaux fruits, offrant deux nouveaux skins pour chaque personnage jouable, six ensembles d’émoticônes supplémentaires et la possibilité de commencer un run en possédant déjà l’une des Inspirations généralement gagnées lors des combats contre les boss

Nouveaux réglages et options inédites : activez le compteur de dégâts pour savoir exactement ce que vous infligez à vos adversaires, profitez de nouvelles commandes pour jeter des objets ou encore du tout nouveau framerate illimité sur PC pour admirer les sublimes panoramas sans entrave

Des montures plus solides : un nouveau rang de monture Élite est disponible pour vous prêter main forte en combat. Elles disposent de nouveaux comportements et infligent davantage de dégâts

Des tas d’améliorations : des centaines de petites retouchent viennent enrichir l’expérience offerte par le gameplay exaltant et le scénario fascinant d’Absolum, comme les ajustements apportés à l’apparition des failles mystérieuses rencontrées après avoir terminé l’aventure principale et aux récompenses qu’elles offrent

Des sorts, des contres, des montures et tout un tas de subtilités passionnantes à découvrir et maîtriser : l’action arcade classique prend une toute nouvelle dimension avec Absolum. Les quatre personnages jouables offrent chacun un style de jeu et des coups uniques : Galandra est une guerrière agile dont l’épée est affutée, Karl un nain très résistant, Cider une énigmatique hybridation mécanico-humaine virevoltante et Brome un mage puissant. Ensemble, ils doivent naviguer dans des contrées mystérieuses constellées de merveilles et de pièges à la recherche d’Azra, le tyran dont l’emprise s’exerce tant sur le peuple que sur l’utilisation de la magie.

Avec ses différents chemins intriqués à explorer, ses quêtes passionnantes à réaliser et ses personnages intrigants à rencontrer, le tout ponctué de combats de boss tonitruants, Absolum offre un véritable conte fantasy doublé d’une aventure exigeante qui convoque les grands classiques du genre, tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Débloquez des objets, des quêtes et des améliorations permanentes à mesure que vous arpentez l’univers fascinant d’Absolum. Vous voilà face à un creuset de variété, d’émotions, de rythme et de défis passionnants.