Aujourd’hui, SEGA a officiellement publié le contenu gratuit Super Monkey Ball dans Sonic Racing: CrossWorlds ! Tout le monde peut désormais concourir pour décrocher la banane d’or avec le singe espiègle AiAi !

Le contenu gratuit Super Monkey Ball inclut :

Le personnage jouable AiAi

Le véhicule d’AiAi, le Banana Cruiser

Quatre nouveaux morceaux de l’univers de Super Monkey Ball ont été ajoutés au jukebox : « Race » « Menu Theme » « Jingle de Super Monkey Ball Banana Rumble « « Banana Farm »

ont été ajoutés au jukebox : Des emotes et sons spéciaux

Celles et ceux qui possèdent une version standard (physique ou numérique) ou l’édition Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Super Monkey Ball. Le jeu doit être mis à jour vers sa dernière version pour pouvoir télécharger le contenu.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique pour 69,99 € et sera disponible en version physique à compter du 26 mars 2026.