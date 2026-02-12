Square Enix et le studio xeen dévoilent de nouvelles informations sur PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, prochain volet de la série d’aventures surnaturelles acclamée depuis 2023. Prévu pour le 19 février 2026 sur Nintendo Switch, Steam, iOS et Android, ce nouvel épisode propose une intrigue inédite, un cadre totalement nouveau et une galerie de personnages qui enrichissent encore l’univers de la franchise.

Une nouvelle affaire ancrée dans le folklore des sirènes

L’histoire prend place durant l’été, sur une île isolée de la région d’Ise‑Shima, dans la préfecture de Mie. Le joueur y explore Kameshima, un lieu où se mêlent traditions locales, légendes occultes et drames enfouis. Le récit tourne autour d’un mythe ancien : la malédiction des sirènes et la quête d’immortalité.

Le protagoniste, Yuza Minakuchi, jeune plongeur ama, voit sa vie basculer après une expérience surnaturelle au fond de l’océan. À partir de cet événement, une série de malédictions s’abat sur l’île, entraînant une succession de rencontres, d’enquêtes et de révélations. Le jeu met en scène des destins qui s’entrecroisent : une mystérieuse jeune fille amnésique, une lycéenne revenue au pays, un auteur américain obsédé par les légendes, une exorciste britannique, ou encore une femme au foyer venue mener une investigation secrète.

Une distribution élargie : nouveaux visages, nouvelles tensions

En plus des personnages déjà présentés, Square Enix et xeen introduisent une nouvelle série de protagonistes liés à la vie quotidienne et aux enjeux politiques de Kameshima :

– Shinobu Wakamura, figure la plus influente de l’île, respecté pour ses contributions mais entouré de nombreuses rumeurs. – Shotaro Wakamura, son fils unique, jeune homme talentueux et apprécié. – Tsuyu Minakuchi, la grand‑mère de Yuza, ancienne plongeuse ama de haut niveau. – Chie Toyama, leader officieuse des plongeuses, surnommée « Chie la Sirène » pour son aisance sous l’eau. – Kikuko Tsutsui, habitante chaleureuse et très sociable, presque une grande sœur pour les autres. – Kippei Ikoma, directeur d’une société spécialisée dans les événements touristiques à Ise. – Masaru Ide, détective de la police préfectorale de Mie, souvent présent « par hasard » sur les lieux d’incidents.

Un système narratif multi‑perspectives et une exploration panoramique

Comme son prédécesseur, The Mermaid’s Curse repose sur une narration à embranchements, où les points de vue de plusieurs personnages se débloquent progressivement via un Story Chart. Le joueur doit examiner chaque scène, revenir sur des éléments oubliés et reconstituer les liens entre les événements.

L’exploration se fait en vue panoramique à 360 degrés, permettant d’inspecter librement les environnements, de repérer des détails cachés et d’interagir avec des éléments clés. Cette approche renforce l’immersion et introduit de nouveaux « gimmicks » liés à la rotation de la caméra, exploitant pleinement le format interactif.

L’enquête repose sur l’observation, la déduction, l’analyse de documents et l’étude des profils des personnages. Le jeu encourage une approche méthodique, fidèle à l’ADN de la série.

Un nouveau minijeu : la plongée ama

The Mermaid’s Curse introduit un minijeu d’exploration sous‑marine, inspiré du métier traditionnel des plongeuses ama. Le joueur peut :

– plonger pour récolter des créatures marines, – surveiller son oxygène, – améliorer son rang de plongeur, – consulter un Gathering Log retraçant ses trouvailles.

Les Mocking Birds de retour

Les Mocking Birds, autocollants mystérieux disséminés dans l’univers de PARANORMASIGHT, reviennent dans cet épisode. Leur collecte constitue un défi secondaire pour les joueurs les plus observateurs.

PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse sera disponible uniquement en version numérique au prix de $24.99 / €24.99 / £19.99, classé M (ESRB) et 16 (PEGI). Le jeu sortira sur Nintendo Switch, Steam, iOS et Android.