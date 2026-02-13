IO Interactive et Amazon MGM Studios ont dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour 007 First Light, offrant aux joueurs un aperçu de la vision d’IO Interactive sur les origines de James Bond. 007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2* et PC. Le jeu est disponible en précommande, y compris en Édition Collector et en Édition Héritage. Les joueurs qui précommanderont 007 First Light bénéficieront gratuitement d’une mise à niveau vers l’Édition Deluxe, d’un accès anticipé de 24 heures** et de skins et tenues exclusifs dans le jeu.

Révélée lors du Sony PlayStation State of Play, la nouvelle bande-annonce pose les bases d’une intrigue mondiale, alors que Bond est recruté par le MI6 et fait ses premiers pas dans le monde de l’espionnage, fait d’intrigues cachées et de menaces invisibles. La bande-annonce offre un premier aperçu des exploits de Bond en Islande, mettant en avant son sens du jugement, son sang-froid et sa débrouillardise, des qualités qui attirent l’attention du MI6 et le propulsent dans l’entraînement éprouvant du programme 00 récemment relancé. Encore inexpérimenté et parfois téméraire, Bond (interprété par Patrick Gibson) devra confronter ses instincts à la hiérarchie et à la discipline de son nouveau monde, où l’initiative n’est pas toujours récompensée et où l’obéissance est souvent la norme.

En entrant dans le monde de l’espionnage, Bond découvre un soutien inattendu en la personne de M (interprétée par Priyanga Burford), qui reconnaît en lui le potentiel d’un agent capable de prendre le contrôle de situations désespérées et de mener à bien ses missions en se fiant à son propre jugement. John Greenway (interprété par Lennie James), ancien agent 00 et instructeur du programme, représente l’opposé de Bond. Agent discipliné et rigoureux, respectant scrupuleusement les règles, Greenway voit sa philosophie rigide se heurter rapidement à l’approche instinctive et improvisée de Bond sur le terrain.

Malgré leurs différends, Bond et Greenway sont contraints de collaborer lorsque le retour de 009, un ancien agent britannique désormais devenu renégat, constitue le premier véritable test sur le terrain du programme 00. Des montagnes paisibles des Carpates au dangereux marché noir d’Aleph, la traque de Bond l’entraîne aux quatre coins du globe, où il croise notamment l’imprévisible Bawma (interprété par Lenny Kravitz), et bien d’autres encore. Bond devra également faire face à des personnages mystérieux, tels que Charlotte Roth (interprétée par Noemie Nakai), et déterminer où se situent réellement leurs loyautés avant de choisir à qui accorder sa confiance.

“Avec 007 First Light, nous avons réimaginé les origines de James Bond, en explorant les moments fondateurs qui ont fait de lui l’agent que les joueurs connaissent, sans être encore la légende qu’il deviendra. Il s’agit d’une version de Bond encore inexpérimentée, cherchant sa place dans le monde de l’espionnage, mais déjà définie par l‘instinct, l’intelligence et la détermination qui le distinguent. Les joueurs reconnaîtront dès le départ les qualités indéniables qui font de lui Bond” a déclaré Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive.

007 First Light est prévu pour le 27 mai 2026.