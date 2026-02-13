Dans le Paris du XVe siècle, le dernier opus de la série Castlevania plonge la ville dans une lutte pour sa survie ; l’ajout à la wishlist est désormais disponible sur console et PC.

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) a révélé Castlevania: Belmont’s Curse, un nouvel épisode de la célèbre franchise Castlevania, dont la sortie est prévue plus tard cette année. Développé en partenariat avec Evil Empire studios et Motion Twin*, Castlevania: Belmont’s Curse marque le 40e anniversaire de la série et conserve son gameplay immersif d’action-exploration en 2D, en introduisant un nouveau casting de personnages ainsi que de vastes environnements.

Plus de deux décennies après les événements de Castlevania III: Dracula’s Curse et la récente série animée, c’est dans les rues du Paris du XVe siècle qu’un nouveau chapitre de la légendaire maison Belmont s’apprête à être écrit à l’encre rouge sang. Armée du légendaire fouet sacré, le Tueur de Vampire, la successeure de Trevor Belmont – et protagoniste du jeu – devra s’enfoncer dans une ville attaquée par des créatures monstrueuses et dominée par un château mystique menaçant, afin de traquer les bêtes et de sauver les Parisiens des ténèbres éternelles.

Les fans de longue date comme les nouveaux venus dans la franchise devront maîtriser différentes armes et sorts pour se préparer à affronter leurs ennemis. De plus, le sens de l’exploration favorisera les plus audacieux et ceux qui oseront explorer chaque recoin du sinistre château.

Un fouet d’exception

Le fouet, arme emblématique de la série Castlevania, revient avec un nouveau rôle. Plus qu’une arme, il sert désormais d’outil essentiel pour progresser, permettant aux joueurs de se balancer à travers diverses zones afin de découvrir des salles cachées et d’atteindre des zones auparavant inaccessibles. La maîtrise des mécaniques du fouet ouvre également des possibilités de combat inventives, permettant aux joueurs de frapper leurs ennemis depuis des angles inhabituels.

Des environnements envoûtants où le danger guette

La direction artistique unique de Castlevania: Belmont’s Curse s’appuie sur l’esthétique gothique caractéristique de la série, permettant aux joueurs de découvrir l’univers de Castlevania comme jamais auparavant. Les nouvelles zones regorgent de secrets et d’énigmes à découvrir, ainsi que de pièges mortels qui exigent une vigilance constante.

*Evil Empire studios : studio de développement ; Motion Twin : studio de conseil en jeu vidéo.