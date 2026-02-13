Crystal Dynamics a dévoilé aujourd’hui deux nouveaux titres de jeux vidéo dans la franchise Legacy of Kain. Legacy of Kain: Defiance Remastered modernise le jeu d’action-aventure iconique de 2003 avec de nouvelles améliorations graphiques, des contrôles modernisés et un contenu bonus étendu. Publié par Crystal Dynamics et développé par Crystal Dynamics et PlayEveryWare, cette édition définitive de l’aventure classique sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic Games Store le 3 mars 2026, et est disponible en précommande dès aujourd’hui. Les clients qui précommandent recevront des skins de personnages Kain et Raziel inspirés du concept de jeu « Shifter », l’inspiration pour toute la saga Soul Reaver.

Legacy of Kain: Defiance Remastered est une dark fantasy intemporelle renaissant pour une nouvelle génération. Les joueurs retournent dans le monde sombre de Nosgoth en prenant le contrôle à la fois du vampire Kain et de son lieutenant trahi, Raziel, deux entités puissantes liées par le conflit entre destin et libre arbitre.

Le jeu propose deux protagonistes légendaires. Les joueurs incarnent à la fois Kain et Raziel, chacun avec des capacités distinctes, des styles de combat et des perspectives qui façonnent le déroulement de l’histoire. Ils explorent des villes en ruines, des temples anciens et des bastions imposants remplis d’énigmes environnementales difficiles, d’ennemis et de secrets à découvrir.

Les nouvelles fonctionnalités incluent des visuels HD mis à jour permettant de découvrir Nosgoth comme jamais auparavant avec une nouvelle caméra, ainsi que des modèles de personnages, textures et environnements améliorés, avec la possibilité de basculer entre présentation classique et moderne à la volée. Une caméra raffinée permet de jouer avec la caméra fixe originale ou une nouvelle caméra à la troisième personne construite pour les plateformes modernes.

Le contenu bonus comprend une foule d’ajouts incluant un mode photo, des skins de personnages alternatifs, un lecteur de lore complet, du contenu inédit et des « niveaux perdus » du jeu original. Le jeu propose également un lecteur de bandes dessinées avec trois comics classiques et une démo du Legacy of Kain: The Dark Prophecy jamais sorti.

Legacy of Kain: Defiance Remastered est disponible en précommande dès aujourd’hui sur PC, PlayStation et Xbox avec trois éditions. L’édition Standard inclut le jeu de base et le pack de skins exclusif de précommande « Defiance Remastered Shifter Skin Pack » pour 24,99 dollars. L’édition Deluxe inclut tout le contenu de l’édition Standard, plus un lecteur de bandes dessinées avec trois comics classiques, une démo de Legacy of Kain: The Dark Prophecy inédit, et le pack de skins exclusif de précommande pour 29,99 dollars.

Legacy of Kain: Ascendance a également été annoncé aujourd’hui. Ce jeu de plateforme d’action 2D au rythme rapide, publié par Crystal Dynamics et développé par Bit Bot Media en association avec FreakZone Games (A Bit Bot Company), introduit un tout nouveau style de gameplay dans la franchise et met en vedette les acteurs vocaux originaux reprenant leurs rôles iconiques : Simon Templeman dans le rôle de Kain, Michael Bell dans celui de Raziel, Anna Gunn dans celui d’Ariel et Richard Doyle dans celui de Moebius, avec une bande-son de l’artiste Klayton (Celldweller). Le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic Games Store le 31 mars 2026.

Legacy of Kain: Ascendance, préquelle de Legacy of Kain: Soul Reaver, est un jeu de plateforme d’action 2D au rythme rapide construit autour de mouvements verticaux, de combats fluides et d’un gameplay axé sur la compétence, avec des séquences 3D sélectionnées inspirées de l’ère PS1. L’histoire et la narration sont essentielles à l’expérience, tissées directement dans le gameplay, les cinématiques et la conception du monde. Un gameplay pixel-art rétro magnifiquement conçu et des cinématiques d’influence anime donnent vie au monde dark fantasy de Nosgoth, racontant une nouvelle histoire se déroulant dans un vaste monde de royaumes en effondrement, de ruines hantées et de chronologies brisées.

Le jeu propose un style action-plateforme 2D d’inspiration rétro où les joueurs enchaînent frappes au corps-à-corps, esquives et attaques surnaturelles dans un combat fluide et vicieux. Des moments 3D nostalgiques inspirés de l’ère PS1 apparaissent à des points narratifs clés, offrant une interaction narrative et des séquences riches en lore qui récompensent les fans de la mythologie Legacy of Kain.

Des cinématiques d’inspiration anime débutent pour la franchise, rehaussant les moments majeurs de l’histoire avec des visuels d’inspiration anime. Les joueurs incarnent trois protagonistes puissants : dominent le champ de bataille avec les pouvoirs vampiriques de Kain, jouent Raziel avant sa chute en tant que chevalier Sarafan humain puis prennent leur envol pour la première fois dans sa forme vampirique, et découvrent un style de jeu agressif axé sur une offensive rapide et implacable avec le vampire Elaleth.

Les acteurs vocaux légendaires de Legacy of Kain Michael Bell (Raziel), Simon Templeman (Kain), Anna Gunn (Ariel) et Richard Doyle (Moebius) reprennent leurs rôles. Les joueurs vivent l’action avec une partition originale puissante de l’artiste primé Klayton (Celldweller/Scandroid).