Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer que les précommandes sont désormais ouvertes pour le jeu d’action-aventure DAMON and BABY sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®, dont la sortie est prévue le 26 mars 2026.

De nouveaux détails concernant l’édition Deluxe sont désormais disponibles. Les précommandes pour les éditions Standard et Deluxe débutent aujourd’hui sur toutes les plateformes disponibles. Une réduction de 10 % est offerte sur les précommandes et les achats anticipés du jeu sur toutes les plateformes. Pour les utilisateurs PlayStation®, la précommande de l’édition Deluxe sur PS5® ou PS4® offrira un accès anticipé de 24 heures à DAMON et BABY.

Pour célébrer le Steam Next Fest, DAMON et BABY ouvriront une démo jouable sur Steam pour une durée limitée, à partir du 20 février 2026 à 1:00 UTC. La démo restera disponible jusqu’au 2 mars 2026 à 2:00 UTC.

Les joueurs sont invités à essayer le jeu ! Un sondage facultatif sera également proposé aux joueurs de la démo afin de recueillir leurs commentaires et d’améliorer la version finale du jeu. L’annonce des démos sur PS5, PS4 et Nintendo Switch fera l’objet d’une communication ultérieure.

DAMON and BABY présente également une de ses mécaniques ainsi que plusieurs de ses personnages.

Présentation des personnages Volume 2 :

« ULT »: Une attaque dévastatrice que Damon peut lancer sur ses ennemis. Ils possèdent tous des caractéristiques uniques que les joueurs peuvent utiliser à leur avantage au combat !