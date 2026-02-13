Lors du State of Play de PlayStation diffusé hier, Capcom un des éditeurs majeurs dans le domaine du jeu vidéo, a livré de nouveaux détails sur PRAGMATA™ et Resident Evil™ Requiem deux de ses titres majeurs aux sorties imminentes sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC.

PRAGMATA s’aventure dans un paysage urbain lunaire peuplé d’étranges nouveaux ennemis

Le trailer de PRAGMATA dévoilé aujourd’hui explore plus en profondeur le paysage urbain déformé de la station de recherche lunaire de ce jeu d’action-aventure futuriste. L’occasion aussi de découvrir de nouveaux ennemis étranges et redoutables qui mettront les joueurs au défi à l’arrivée de PRAGMATA le 24 avril 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam).

La séquence révèle une zone de la station lunaire qui recrée un paysage inspiré de Times Square, à New York, grâce au matériau Lunafibre et à la technologie d’impression 3D. On y voit les deux protagonistes principaux, Hugh et Diana, la petite fille androïde, interagir et apprendre l’un de l’autre au cours de leur périple à travers les installations, durant leur fuite pour d’échapper à l’IA hostile et aux robots implacables qui les traquent.

La démo « Sketchbook » de PRAGMATA a déjà dépassé plus d’un million de téléchargements. Elle est disponible sur consoles sur le Nintendo eShop, le PlayStation Store, Xbox Store et sur PC (Steam). Elle inclut certaines surprises, notamment des bonus amusants à débloquer comme le Costume de Hugh gribouillé par Diana (c’est trop chou !) et des fonctionnalités spéciales cachées qui récompensent les essais multiples.

PRAGMATA sortira le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les précommandes sont déjà disponibles et incluent en bonus le costume Neo Bushido sur le thème des samouraïs pour Hugh et le costume Neo Kunoichi inspiré des ninjas pour Diana.

En plus de la version Standard, une édition Deluxe est disponible en version dématérialisée. Elle comprend le pack Varié – Refuge. Ce pack propose un assortiment de tenues cosmétiques alternatives pour Hugh et Diana, un skin d’arme supplémentaire, des emotes pour Diana, des musiques d’ambiance supplémentaires pour le Refuge et une bibliothèque, incluse dans le jeu, contenant 75 illustrations numériques.

La démo « Sketchbook » de PRAGMATA ne prend en charge que le doublage vocal en anglais et en japonais. Le jeu final est lui, aussi doublé en français. Certaines fonctionnalités de la démo peuvent également différer de celles du jeu complet.

Resident Evil Requiem passe à la vitesse supérieure

Resident Evil Requiem, le neuvième opus de la saga culte du survival horror, a dévoilé un tout nouveau gameplay mêlant action spectaculaire et survival horror terrifiant. Des détails supplémentaires sur les nouveaux personnages tels qu’Emily, Victor Gideon et Nathan Dempsey, ainsi qu’un aperçu des ennemis terrifiants auxquels les joueurs devront faire face, ont également été dévoilés avant la sortie du jeu le 27 février 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store) et GeForce NOW.

Resident Evil Requiem s’articule autour de deux héros : Grace Ashcroft, analyste du FBI, qui proposera une expérience glaçante de type survival horror, et Leon S. Kennedy, agent spécial légendaire défiant la mort à coup d’actions spectaculaires. Il sera possible à tout moment de passer de la perspective à la première personne, pour une immersion plus profonde, à la perspective à la troisième personne, pour une action plus dynamique. Tout au long du jeu, les joueurs croiseront également une multitude de personnages secondaires, notamment :

Emily : une jeune fille que Grace trouve enfermée dans le centre de soins Rhodes Hill.

: une jeune fille que Grace trouve enfermée dans le centre de soins Rhodes Hill. Nathan Dempsey : le supérieur hiérarchique de Grace au FBI. Bien qu’il sache que Grace est toujours hantée par la mort de sa mère, il lui a confié l’enquête sur la récente série de décès.

: le supérieur hiérarchique de Grace au FBI. Bien qu’il sache que Grace est toujours hantée par la mort de sa mère, il lui a confié l’enquête sur la récente série de décès. Victor Gideon : le principal suspect dans les morts étranges qui frappent les États-Unis. Selon certaines sources, il se serait autrefois spécialisé dans la recherche sur le virus T au sein de l’Umbrella Corporation, la société pharmaceutique au cœur de l’incident de Raccoon City.

Resident Evil Requiem est un survival horror entièrement doublé en plusieurs langues dont le français, prévu le 27 février 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam et Epic Game Store).