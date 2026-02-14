Le Collectif a fait appel à ses Temporal Divers

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui demandaient un nouveau défi : le très attendu Temporal Diver (Mode Facile) pour Cronos: The New Dawn est désormais disponible sur certaines plateformes, les autres arrivant très bientôt. Pour célébrer le Nouvel An chinois, un tout nouveau skin Iron Rider vient également de sortir.

Suite à de nombreuses demandes et grâce aux retours des joueurs, Bloober Team est ravi de proposer le nouveau Mode Temporal Diver dans Cronos: The New Dawn. À l’écoute de la communauté, le studio a conçu ce mode pour les joueurs qui recherchent une expérience plus fluide, tout en conservant la tension, le défi et les mécaniques attrayantes qui font l’essence du jeu. Ce nouveau mode est disponible aujourd’hui sur PlayStation 5 et PC, avec une mise à jour pour Xbox et Nintendo très prochainement.

Dès cette mise à jour, les joueurs pourront lancer leur partie en New Game+ dans toutes les difficultés. Terminer le jeu une première fois permettra de transférer toute la progression du personnage dans une nouvelle partie.

Tous les modes de jeu :

Temporal Diver (NOUVEAU !) – Santé du joueur augmentée et difficulté des ennemis réduite.

– Santé du joueur augmentée et difficulté des ennemis réduite. Anvil of the Collective – Difficulté standard.

– Difficulté standard. Forged in Fire – Se débloque après avoir terminé Anvil of the Collective ; il s’agit actuellement de la difficulté la plus élevée.

« Cronos a toujours été pensé comme un jeu exigeant, mais nous voulions offrir une manière plus détendue d’en faire l’expérience. Le Mode Temporal Diver est notre façon de remercier la communauté et de permettre à davantage de joueurs de profiter du jeu, tout en préservant sa tension essentielle. Respect à tous ceux qui ont déjà terminé Cronos, Such is Our Calling ! » — Jacek Zięba, Game Director, Cronos: The New Dawn, Bloober Team

À l’approche de la fête de la Saint Valentin, Bloober souhaite partager son amour de l’horreur pendant tout le mois de février. Des activités et surprises Love at First Fright seront proposées alors suivez Bloober sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer !

Pour le Nouvel An chinois, un nouveau skin de Voyageur a été ajouté à Cronos: The New Dawn. Le skin Iron Rider rend hommage à l’Année du Cheval, l’armure du Voyageur brillant comme enveloppée par un cheval de feu. Le skin est disponible gratuitement partout dans le monde et sur toutes les plateformes — il suffit de mettre le jeu à jour.

Le Mode Temporal Diver (Facile) est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 5 et PC, les mises à jour Xbox et Nintendo arrivant très bientôt. Une simple mise à jour du jeu suffit. Les joueurs peuvent acheter Cronos: The New Dawn sur : Steam, Epic, PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo Store et GOG. Cronos: The New Dawn est actuellement en promotion record, avec jusqu’à 30 % de réduction sur toutes les plateformes. Les dates de soldes variant d’une plateforme à l’autre, nous vous recommandons de garder un œil sur les promotions.