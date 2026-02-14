Il fut un temps où nous pensions tous jouer à Elden Ring: Tarnished Edition sur Switch 2 en 2025, mais cela ne s’est pas concrétisé. Le jeu avait besoin d’un peu plus de temps de développement, et maintenant en début 2026, l’attente se poursuit. La bonne nouvelle est que cette attente prendra fin quelque part cette année.

Kadokawa, la société mère du développeur FromSoftware, a reconfirmé qu’Elden Ring: Tarnished Edition arrivera sur Switch 2 au cours de l’année 2026. Malheureusement, aucune date plus précise n’a été communiquée, mais la plupart pensent que le jeu n’est pas trop éloigné de sa sortie. Espérons que cette spéculation s’avère vraie.

Kadokawa a également pris un moment pour reconfirmer que le tout nouveau titre exclusif Switch 2, The Duskbloods, est toujours sur la bonne voie pour une sortie en 2026. Pour ceux qui ne le savent pas, The Duskbloods est un titre multijoueur dont nous avons eu quelques aperçus l’année dernière. Espérons qu’avec la sortie du jeu reconfirmée pour 2026, nous obtiendrons un nouveau regard sur celui-ci dans un avenir pas trop lointain.

