Suite à l’annonce d’un retard malheureux mais nécessaire pour ajouter un peu de polish supplémentaire au jeu, Yacht Club Games a maintenant annoncé que le très attendu Mina the Hollower sortira au printemps 2026.

Une date de sortie exacte n’a pas encore été partagée, mais il est bon de savoir que l’attente ne sera plus très longue, le jeu devant maintenant être lancé entre mars et mai 2026.

Yacht Club Games a annoncé plus tôt aujourd’hui que Mina the Hollower est désormais prévu pour une sortie au cours du printemps 2026. Pour faire patienter en attendant qu’une date spécifique soit partagée, deux nouvelles bandes-annonces ont été publiées.

Les joueurs descendent dans un monde effrayant d’action-aventure avec Mina the Hollower. Ils prennent le contrôle de Mina, une célèbre Hollower précipitée dans une mission désespérée pour sauver une île maudite. Ils creusent sous les dangers et les monstres, fouettent les ennemis jusqu’à l’oubli et s’équipent d’un arsenal d’armes secondaires et de bibelots.

Le jeu propose l’exploration d’un vaste monde rempli de graphismes pixel, d’un gameplay magistral, de boss bestiaux et de musique contagieuse. Les joueurs rencontrent une distribution de personnages bizarres, recherchent des secrets dans une gamme de lieux exotiques et illuminent l’obscurité omniprésente dans Mina the Hollower, un tout nouveau jeu des développeurs qui ont apporté Shovel Knight.