Un nouveau développement dans la lutte de Nintendo contre les émulateurs Switch indique que la société a émis des notifications DMCA à chaque émulateur et fork sur GitHub.

Eden, Citron, Kenji-NX et MeloNX sont tous affectés. Même des projets comme Sudachi et Skyline, qui ne sont plus actifs, ont été frappés par des notifications DMCA également. Bien que les dépôts soient toujours en ligne, ce ne sera probablement plus le cas bientôt.

Beaucoup de choses se sont produites avec Nintendo et les émulateurs Switch en 2024. Initialement, la société a poursuivi les créateurs de Yuzu, mais les deux parties ont ensuite conclu un accord. Les serveurs Discord des émulateurs Suyu et Sudachi ont été mis hors ligne la même année. Comme si cela ne suffisait pas, Nintendo a mis fin à Ryujinx.

À la suite de 2024, de nouveaux forks comme Citron et Eden ont émergé. Il semble maintenant que Nintendo soit en pleine force pour supprimer les émulateurs dans la mesure du possible. La société veut seulement que les fans jouent légalement aux jeux Nintendo Switch sur leur matériel et a pris problème avec la contournement des mesures de protection technologique (TPM), qui incluent des clés cryptographiques dans la console elle-même utilisées pour décrypter les jeux. Bien que les clés ne soient pas intégrées à Citron ou Eden, leur simple existence a suffi à déclencher la réaction de Nintendo.

Malgré les dernières actions de Nintendo, des projets comme Citron et Eden ont leurs dépôts dupliqués sur des serveurs privés. Cependant, leur suppression de GitHub peut rendre plus difficile la recherche des émulateurs.

Après avoir fermé Yuzu et Ryujinx l’année dernière, Nintendo a été étonnamment passif concernant les nombreux forks apparus l’an dernier. Cette période de paix a maintenant pris fin, la société envoyant des notifications DMCA à littéralement tous les émulateurs Nintendo Switch et forks actuellement hébergés sur GitHub. La notification a été envoyée hier et inclut Eden, Citron, Kenji-NX et MeloNX, ainsi que des projets qui ne sont plus actifs, tels que Sudachi et Skyline. Au moment de la rédaction, les dépôts sont toujours en ligne, mais il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’ils ne soient supprimés du site web.

Bien que les pages GitHub soient susceptibles d’être fermées, les projets actifs sont également hébergés ailleurs. Le développement de l’émulation Switch a connu une résurgence majeure début de l’année dernière, avec des forks Yuzu comme Citron et Eden reprenant là où l’équipe Yuzu s’était arrêtée après avoir été brusquement fermée par Nintendo.

L’argument de Nintendo pour supprimer les émulateurs Switch a toujours été directement lié à la contournement des mesures de protection technologique (TPM), qui incluent des clés cryptographiques dans la console elle-même utilisées pour décrypter les jeux. Ni Citron ni Eden n’intègrent ces clés avec l’émulateur, les utilisateurs étant tenus de modifier leurs propres consoles pour importer leurs propres clés et firmware. Nintendo affirme également que les jeux Switch ne peuvent être légalement joués que sur du matériel Switch officiel. Encore une fois, aucun de ces émulateurs n’intègre de ROM ou ne fournit de conseils pour trouver ou télécharger du contenu protégé par copyright, mais le simple fait qu’ils puissent lire du contenu piraté constitue un point de discorde pour l’équipe juridique de Nintendo.

Ce n’est pas la première fois que Nintendo cible des émulateurs hébergés sur GitHub, donc la plupart des projets ont pris des mesures pour se préparer à une fermeture potentielle. Les émulateurs Switch en développement actif comme Citron et Eden ont dupliqué leurs dépôts et les ont hébergés sur des serveurs privés, il sera donc pratiquement impossible pour Nintendo de les supprimer entièrement du web. Cependant, cela peut les rendre plus difficiles à trouver, exposant potentiellement les utilisateurs à des logiciels malveillants provenant de sources douteuses.

Pour l’instant, les dernières versions peuvent être suivies sur les sites web officiels de Citron, Eden et Kenji-NX, mais il reste à voir si ceci n’est que le début d’une répression plus large sur l’émulation Switch.

Le contexte historique montre qu’à la fin février 2024, Nintendo avait intenté un procès contre les créateurs de Yuzu en raison de violations DMCA et de copyright. Un accord a rapidement été conclu avec 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts. Par la suite, les serveurs Discord pour Suyu et Sudachi, deux émulateurs Switch, ont été mis hors ligne et leurs comptes de développeurs principaux complètement désactivés. Nintendo a également ciblé Ryujinx, conduisant à sa fermeture après avoir contacté le créateur gdkchan avec une proposition d’accord pour arrêter de travailler sur le projet.