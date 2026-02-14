KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont annoncé aujourd’hui que l’action roguelite 1 contre 1000 de Warriors: Abyss devient encore plus intense avec la sortie de six nouveaux DLC payants en collaboration avec DYNASTY WARRIORS: ORIGINS. Les DLC, qui incluent de nouveaux personnages jouables et de tout nouveaux modes et systèmes, ainsi que de nouveaux boss et pistes BGM, peuvent désormais être achetés.

Dans le cadre de l’ensemble de contenu principal, les fans pourront faire équipe avec le héros sans nom de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS pour traverser les épreuves impitoyables de l’enfer. De plus, le nouveau mode ORIGINS, le système de compagnons, la BGM et les boss, dont l’infâme Lu Bu, font passer le gameplay rempli d’adrénaline de Warriors: Abyss à un niveau supérieur.

Un nouvel ensemble de personnages jouables est également disponible à l’achat, permettant aux fans de descendre dans l’enfer aux côtés des personnages Zhang Jiao, Dong Zhuo et Lu Bu de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS. Enfin, quatre types d’ensembles de versions alternatives de personnages (Wei, Wu, Shu et Autres) ont été publiés, donnant aux joueurs la possibilité d’échanger les personnages existants de chaque faction avec leur version respective de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, telles que leurs lignes vocales, vêtements et capacités. Les fans plongeront dans l’abysse et se frayeront un chemin à travers les hordes d’ennemis qui les attendent avec leurs coéquipiers inoubliables de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS.

Koei Tecmo a également publié une mise à jour majeure de Warriors: Abyss sous la forme de la version 1.6.0. La mise à jour contient de nouvelles fonctionnalités, notamment la Cérémonie de Scellement (Sealing Ceremony), la personnalisation et bien plus encore. De nombreux ajustements et améliorations ont également été implémentés.

La nouvelle fonction Cérémonie de Scellement a été ajoutée. Pour effectuer une Cérémonie de Scellement, les joueurs doivent avoir déjà vaincu Gouma au moins une fois. Il s’agit essentiellement d’une fonction de bannissement demandée par un grand nombre de joueurs. La Cérémonie de Scellement permet de sceller des héros, des Formations ou des Trésors qui ont déjà été débloqués, les empêchant ainsi d’apparaître dans n’importe quel mode de jeu.

La nouvelle fonction de Personnalisation a été ajoutée. Pour ajuster les Paramètres de Personnalisation, les joueurs doivent avoir déjà vaincu Gouma au moins une fois. Cette fonctionnalité permet de personnaliser librement les paramètres pour des actions comme réactiver temporairement des éléments scellés dans une Cérémonie de Scellement, ou désactiver temporairement des éléments normalement permanents, tels que les Niveaux Cumulatifs ou les déverrouillages d’armes uniques.

Les alliances avec des héros portant le même nom permettent, si activées, de former une alliance avec l’un des héros partageant un nom, comme Sanada Yukimura et Sanada Yukimura (Mature), l’autre apparaîtra alors aux Pousses de Cristal. Ces paramètres permettent aux joueurs de profiter d’une large gamme d’éléments personnalisés selon leur style de jeu.

Il est désormais possible d’ajuster la distance entre la caméra et le personnage joueur. Cette fonctionnalité a également été fortement demandée par les joueurs. Elle rend non seulement les détails des costumes des personnages plus clairs, mais offre également un nouveau regard sur les combats intenses.

Des ajustements ont été effectués pour que les Pousses de Cristal apparaissent toujours à des Niveaux de Traversée élevés avec moins d’options de portail. Les conditions d’activation pour les Tactiques Uniques de plusieurs personnages après Transcendance ont été ajustées, notamment pour Cao Cao, Sima Yi, Zhou Tai, Guan Yu et Nobunaga Oda.

Les Tactiques Uniques de nombreux personnages après Transcendance ont été ajustées, avec des améliorations d’effets pour Zhang Liao, Muneshige Tachibana, Katsuie Shibata, Naotora Ii, Yumia, Zhenji, Magoichi Saika, Hanbei Takenaka, Sasuke, Sima Shi, Xu Shu, Kai, Mature Yukimura Sanada et Ayane.

De nombreux ajustements d’actions ont été effectués pour divers personnages, incluant des augmentations de portée, de puissance, de vitesse et de nombre de coups pour diverses attaques. Les personnages concernés par ces ajustements incluent Zhang Liao, Cao Cao, Zhou Yu, Sun Shangxiang, Sun Jian, Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei, Huang Gai, Yuan Shao, Guo Jia, Lianshi, Yu Jin et Motochika Chosokabe.

Warriors: Abyss est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam en éditions standard, Deluxe et Hack’n’Dash. Le jeu propose des voix japonaises et des textes en anglais, français, espagnol, allemand et italien.