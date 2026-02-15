Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Gear.Club Unlimited 3 – 48.8GB
- Ys X: Proud Nordics – 9.1GB
- Star Trek: Voyager – Across the Unknown – 8.9GB
- The Disney Afternoon Collection – 411MB
Switch
- Horror Tale 2: Remaster – 3.9GB
- Calamity Angels: Special Delivery – 2.5GB
- Lost In Space: The First Adventure – 2.5GB
- Vampire Therapist – 2.1GB
- WiZmans World Re;Try – 2.0GB
- Backrooms Level X – 1.7GB
- The Arcana: Dark Tarot & Queens of Madness – 1.6GB
- The Arcana: Dark Tarot & Kings of Madness – 1.6GB
- Cargo Runner – Mars – 1.5GB
- Bug Ban Break – 1.1GB
- The Island – Escape Room – 903MB
- Love Eternal – 895MB
- Starless Abyss – 865MB
- Baladins – 834MB
- Book of Korvald – 820MB
- Outpath – 631MB
- Under the Island – 560MB
- Death Howl – 557MB
- Seafrog – 550MB
- Skate Bums – 550MB
- Frost Vale – 487MB
- Soulkin – 412MB
- The Disney Afternoon Collection – 411MB
- Highway Roads Racer – 370MB
- Bad Cat Angry Granny – 349MB
- Dunk Trickster 2 – 280MB
- Blaze of Storm – 270MB
- Jigsaw Realms: Lost Isles – 250MB
- Revolgear Zero – 200MB
- Colorizing: Sunshine – 200MB
- PancitoMerge – 180MB
- Cute Astro – 126MB
- Stillborn Slayer – 107MB
- Hummingbird Garden – 86MB
- Temari Trials: Dojo’s Test – 77MB
- Bus Stop Shuffle – 76MB
- Eggconsole Mugen no Shinzou 3 PC-8801mkIISR – 62MB
