Cette nuit, un événement spécial a eu lieu afin de célébrer le dixième anniversaire de la licence de jeu horrifique développée par Bloober Team et, durant celui-ci, une annonce a été faite concernant le prochain titre.

En 2016, le studio polonais sortait le tout premier épisode de la série Layers of Fear, une saga de jeux d’horreur psychologique qui a eu droit à trois titres, dont le dernier date de 2023 et fut une réimagination de l’histoire servant à relier les deux principaux opus et leurs extensions. Lors du réveillon du jour de l’an, le studio de développement avait lancé un site sur lequel on pouvait voir un compte à rebours qui s’est terminé cette nuit pour donner rendez-vous aux joueurs. À cette occasion, Bloober Team a dévoilé qu’un Layers of Fear 3 était en cours de production.

L’annonce a été faite par Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, dans une vidéo célébrant l’anniversaire de la franchise. Il a remercié les joueurs d’avoir gardé la série près de leur cœur pendant toutes ces années avant de dévoiler officiellement le troisième opus.

Bien qu’il soit enfin révélé, ce Layers of Fear 3 demeure encore un grand mystère car très peu d’informations ont été partagées à son sujet. Les principales choses que l’on peut retenir le concernant sont le visuel du logo et une citation venant tout droit du poème de William Blake intitulé « La Rose Malade » trouvable sur le site officiel. Aucune plateforme n’a été mentionnée et encore moins une potentielle fenêtre de sortie.

Pour en revenir à la citation, ce n’est pas étonnant d’en voir une ici car, comme l’a indiqué Mateusz Lenar, directeur créatif chez Bloober Team, lors de l’événement, la licence a été imaginée pour être un hommage aux artistes et à la frontière entre l’imagination et l’obsession. Il ajoute également que leur objectif était de montrer qu’en plongeant le joueur au cœur de l’esprit tourmenté d’un artiste, il est possible de favoriser l’empathie plutôt que le jugement, transformant ainsi l’horreur en une expérience profondément humaine.

La première bande-annonce dévoilée adopte un format en prises de vues réelles. On y voit un homme lire « La Rose malade » de William Blake dans une vaste pièce. Autour de lui, plusieurs tableaux attirent l’attention. L’un représente une femme, possiblement la fameuse « rose malade ». Un autre montre une silhouette humanoïde, bouche cousue, semblant souffrante. Une forme spectrale traverse la scène avant qu’un tableau ne s’effondre.

Le personnage évoque son « petit ami » qui « essaie d’aider » mais qui n’a pas encore percé les mystères de l’au-delà. La séquence se conclut par un avertissement prononcé à l’occasion de la Saint-Valentin, puis par le retournement d’un sablier. Le slogan officiel du jeu apparaît alors : « Certaines choses ne quittent jamais les murs. Elles apprennent seulement à attendre. » Cette phrase suggère une continuité thématique avec les précédents opus, où les lieux eux-mêmes deviennent les vecteurs du traumatisme et de la mémoire.

La franchise Layers of Fear s’est imposée comme l’un des piliers récents de l’horreur psychologique. Le premier épisode, lancé en 2016, avait marqué par son approche centrée sur la narration environnementale et la perception altérée du protagoniste. Le second opus, en 2021, avait poursuivi cette exploration, tandis que le remake de 2023 revisitait l’ensemble avec des améliorations techniques notables.

Pour finir, Piotr Babieno, le président du studio, en a profité pour annoncer également que la bande-son de Layers of Fear arrivera en version physique et qu’une série de livres écrits par divers auteurs s’inspirant de la licence sortira. Le premier d’entre eux étant écrit par Marta Bija et est prévu pour la fin de l’année.

Layers of Fear 3 arrive dans un contexte particulièrement actif pour Bloober Team. Le studio polonais a récemment connu un regain d’attention grâce au remake de Silent Hill 2 développé pour Konami. En parallèle, plusieurs projets sont en cours. Parmi eux, des jeux plus modestes développés par la filiale Broken Mirror Games, dont une exclusivité Nintendo Switch 2 provisoirement nommée Project M. Bloober Team a également signé des titres auto-édités comme Cronos: The New Dawn et The Medium, consolidant sa réputation dans le domaine de l’horreur narrative.