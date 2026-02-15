Hideki Sato, largement reconnu comme le « Père du matériel Sega », est décédé le 13 février 2026 à l’âge de 77 ans. Le magazine en ligne japonais Beep21 a annoncé le décès de ce grand artisan des hardwares Sega ce week-end.

Sato a travaillé chez Sega pendant 37 ans et a conçu pratiquement toutes les consoles de l’entreprise : Master System, Genesis/Mega Drive, Saturn et Dreamcast. Sa carrière chez Sega s’est étendue sur plusieurs décennies et a inclut des postes de direction sur certaines des consoles les plus influentes de l’entreprise. Son travail a contribué à définir l’approche matérielle de Sega pendant l’ère des premières consoles de salon et le sommet des guerres des consoles des années 1990.

Sato a rejoint Sega en avril 1971, à une époque où l’entreprise se concentrait encore principalement sur les bornes d’arcade et les produits électroniques. Il concevait à l’époque des machines d’arcade électromécaniques, puis des flippers, modifiant notamment les flippers américains, plutôt lents, pour accélérer les déplacements de la bille en ajoutant des électroaimants et les complexifier pour les rendre plus intéressants.

À la sortie de Pong, Sega se rend compte du potentiel des véritables premiers jeux vidéo. En 1973, Sato conçoit ainsi Pong-Tron, premier jeu vidéo de Sega, clone du jeu d’Atari. Au fil des ans, il a été témoin de la transformation de Sega en une importante entreprise japonaise de jeux vidéo et a joué un rôle actif dans l’élaboration de sa stratégie de consoles de salon.

Au début des années 1980, il fait partie de l’équipe de trois personnes chargée de développer l’ordinateur SC-3000, puis sa version consolisée, la SG-1000, la première console de salon de Sega. Il a ensuite contribué à la Master System, marquant la première incursion de Sega sur le marché concurrentiel des jeux de salon des années 1980, continuant dans son rôle de concepteur des hardwares domestiques avec la SG-1000 II puis la Sega Mark III.

En 1989, Sato a été promu directeur du département Recherche et Développement de Sega. Ce rôle l’a positionné pour superviser le développement matériel pendant une période où Nintendo dominait le marché des consoles de salon avec la Nintendo Entertainment System. Sato et son équipe ont été chargés de créer un système capable de rivaliser en termes de performances et de conception.

Sato a joué un rôle clé dans le développement de la Mega Drive, sortie en 1988 au Japon et plus tard connue sous le nom de Sega Genesis en Amérique du Nord. La console visait à combiner des graphismes et un son haute performance avec un design élégant et moderne. Selon Sato, même le lettrage doré de la console a augmenté les coûts de production mais a contribué à son apparence haut de gamme. La Genesis a été lancée avec deux ans d’avance sur la Super Nintendo en Amérique du Nord et est devenue un succès commercial, consolidant la place de Sega sur le marché des consoles de salon.

Dans une interview accordée à Famitsu couvrant l’histoire de Sega, Sato avait déclaré : « Depuis le début, le développement des consoles de salon de Sega a toujours été influencé par notre développement d’arcade. À ce moment-là, nous avons décidé de commencer à développer une nouvelle console de salon. À cette époque, les jeux d’arcade utilisaient des processeurs 16 bits. Le développement d’arcade était quelque chose dans lequel nous étions très investis, donc nous utilisions toujours la technologie de pointe la plus récente. Naturellement, cela nous a fait réfléchir : et si nous utilisions cette technologie dans une console de salon ? Deux ans après le début du développement, c’était fait : une console de salon avec processeur 16 bits, la Megadrive. »

Après la Genesis, Sato a continué à diriger le développement matériel de Sega pour les systèmes suivants. Il s’est ensuite attelé au développement contrarié de la Saturn, dont les caractéristiques ont été modifiées au fil de sa conception pour améliorer ses capacités en 3D, capacités difficilement exploitables pour les développeurs tiers en raison de son architecture complexe et de l’absence de kits de développement. La Sega Saturn a introduit les graphismes 3D et les jeux sur CD, bien qu’elle ait été confrontée à une forte concurrence et à des ventes mitigées.

Le dernier projet de console de Sato fut la Dreamcast, pour laquelle il était l’artisan du projet « Katana », concurrent de la « Black Belt » américaine. C’est son projet qui a été retenu par la direction de Sega, notamment parce qu’il s’appuyait sur des partenaires japonais de longue date et de premier plan. Sato avait déclaré que le mot-clé pour le développement était « jeu et communication ». La console est devenue connue pour ses fonctionnalités innovantes et sa base de fans dévoués. Bien que la Dreamcast ait finalement marqué la fin de l’activité matérielle de Sega, elle est restée dans les mémoires pour avoir repoussé les limites techniques et créatives.

De 2001 à 2003, Sato est devenu président de Sega avant de quitter l’entreprise en 2008 pour fonder sa propre société, Advance Create, Inc.

L’influence de Sato s’est étendue au-delà des consoles individuelles. Son travail a contribué à définir la philosophie technologique et de conception de Sega, influençant le développement des consoles de salon sur plusieurs générations. Il a contribué à la création de systèmes qui combinaient l’innovation technique avec une esthétique distincte, laissant une marque durable sur l’industrie du jeu vidéo.

Contrairement à de nombreuses personnalités de l’industrie du jeu vidéo japonais, Hideki Sato était prompt à s’exprimer sur de nombreux sujets relatifs à son expérience chez Sega et a contribué à rétablir, au moins en partie, la vérité sur l’histoire de Sega. Il a donné de très nombreuses interviews ces dernières années et même écrit un livre en 2019. L’intérêt pour la préservation de ses contributions s’est accru, le magazine japonais Beep21 ayant largement interviewé Sato sur son travail chez Sega et préparant un livre documentant son impact sur le matériel Sega.

Son décès fait suite à celui du cofondateur de Sega, David Rosen, en décembre 2025, marquant la fin d’un chapitre important dans l’histoire de Sega.