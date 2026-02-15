Sega/Atlus lance des promotions via l’eShop Nintendo Switch.
Pas moins de 41 titres sont au menu et certains sont très recommandables !
|Jeu
|Base
|%
|Prix
|Date fin
|SEGA AGES Alex Kidd in Miracle World
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|SEGA AGES Gain Ground
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|SEGA AGES Herzog Zwei
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|SEGA AGES Lightening Force: Quest for the Darkstar
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|SEGA AGES Phantasy Star
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|SEGA AGES Sonic The Hedgehog
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|SEGA AGES Space Harrier
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|SEGA AGES Thunder Force AC
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|SEGA AGES Wonder Boy: Monster Land
|6,99€
|-70%
|2,09€
|01-mars
|Valkyria Chronicles
|19,99€
|-75%
|4,99€
|01-mars
|Super Monkey Ball: Banana Blitz HD
|29,99€
|-80%
|5,99€
|01-mars
|Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game
|39,99€
|-80%
|7,99€
|01-mars
|Samba de Amigo: Party Central
|39,99€
|-80%
|7,99€
|01-mars
|Sonic Mania
|19,99€
|-60%
|7,99€
|01-mars
|Valkyria Chronicles 4
|39,99€
|-80%
|7,99€
|01-mars
|Sonic Origins
|29,99€
|-70%
|8,99€
|01-mars
|Catherine: Full Body
|49,99€
|-80%
|9,99€
|01-mars
|Persona 3 Portable
|19,99€
|-50%
|9,99€
|01-mars
|SONIC FORCES
|39,99€
|-75%
|9,99€
|01-mars
|Etrian Odyssey HD
|39,99€
|-70%
|11,99€
|01-mars
|Yakuza Kiwami
|19,99€
|-30%
|13,99€
|01-mars
|13 Sentinels: Aegis Rim
|59,99€
|-75%
|14,99€
|01-mars
|Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
|59,99€
|-75%
|14,99€
|01-mars
|Etrian Odyssey II HD
|39,99€
|-60%
|15,99€
|01-mars
|Etrian Odyssey III HD
|39,99€
|-60%
|15,99€
|01-mars
|Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!
|59,99€
|-70%
|17,99€
|01-mars
|Persona 5 Strikers
|59,99€
|-70%
|17,99€
|01-mars
|Persona 5 Tactica
|59,99€
|-70%
|17,99€
|01-mars
|Sonic Frontiers
|59,99€
|-70%
|17,99€
|01-mars
|Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix
|39,99€
|-50%
|19,99€
|01-mars
|Puyo Puyo Tetris 2S
|39,99€
|-50%
|19,99€
|01-mars
|SONIC X SHADOW GENERATIONS
|49,99€
|-60%
|19,99€
|01-mars
|Shin Megami Tensei V: Vengeance
|59,99€
|-65%
|20,99€
|01-mars
|Unicorn Overlord
|59,98€
|-65%
|20,99€
|01-mars
|SHINOBI: Art of Vengeance Digital Deluxe Edition
|39,99€
|-40%
|23,99€
|01-mars
|Two Point Museum
|29,99€
|-20%
|23,99€
|01-mars
|Football Manager 26 Touch
|49,99€
|-33%
|33,49€
|23-févr
|Yakuza 0 Director’s Cut
|49,99€
|-30%
|34,99€
|01-mars
|Sonic Racing: CrossWorlds
|59,99€
|-40%
|35,99€
|01-mars
|Persona 3 Reload
|59,99€
|-30%
|41,99€
|01-mars
|RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Digital Deluxe Edition
|64,99€
|-35%
|42,24€
|01-mars
