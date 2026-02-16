Gameloft a lancé le jeu de course gratuit Asphalt Legends Unite – Nintendo Switch 2 Edition via le Nintendo eShop, avec une résolution, une fréquence d’images et des effets visuels améliorés.

Asphalt Legends Unite est sorti initialement pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC via Steam et Epic Games Store, iOS et Android le 17 juillet 2024.

La version Switch 2 prend en charge une résolution allant jusqu’à 1440p en mode TV et 1080p en mode portable, ainsi qu’une fréquence stable de 60 images par seconde dans les deux modes et des effets visuels améliorés. Ces améliorations sont débloquées par le pack de mise à niveau.

Les joueurs éveillent leur esprit compétitif avec Asphalt Legends et courent ensemble au rythme de la route. Ils s’allient à d’autres joueurs pour foncer dans des courses d’arcade intenses, effectuent des cascades époustouflantes et filent vers la victoire au volant des meilleures hypercars.

Le mode multijoueur en ligne d’Asphalt Legends plonge les joueurs dans l’arène internationale. Ils affrontent jusqu’à sept adversaires des quatre coins du monde dans des courses multiplateformes palpitantes et participent à des compétitions en écran partagé avec des amis, jusqu’à quatre joueurs.

Les joueurs rejoignent la communauté des pilotes du monde entier où la camaraderie favorise la poursuite de la victoire. Ils retrouvent leurs amis grâce à la liste d’amis, organisent des courses personnalisées dans des salons privés et rallient des titans d’Asphalt. En rejoignant ou créant des clubs de course, ils débloquent des récompenses exclusives en gravissant les échelons des classements. Un nouveau mode multijoueur coopératif permet d’incarner un agent de la sécurité aux trousses des membres de l’Association ou de faire partie des fugitifs.

Plus de 250 hypercars de constructeurs d’élite comme Ferrari, Porsche et Lamborghini attendent les joueurs. Toutes sont fabriquées avec soin pour repousser les limites de la vitesse et de la performance. Les joueurs partent à la conquête de circuits inspirés par des lieux emblématiques adorés des pilotes du monde entier.

Avec des commandes manuelles précises ou les commandes TouchDrive épurées, Asphalt Legends place les joueurs dans le siège du pilote. Ils ne font qu’un avec le circuit en plongeant dans des courses électrisantes, effectuent des cascades défiant la gravité et se propulsent vers la victoire avec des boosts surpuissants.

Le monde excitant des courses à haute vitesse propose des véhicules détaillés, des effets époustouflants et des éclairages dynamiques. Les joueurs personnalisent leur véhicule et montrent leur style à leurs adversaires avec des peintures, des jantes, des roues et des pièces de carrosserie uniques.

En mode Carrière, les joueurs prennent le volant et partent à l’aventure pour devenir le plus grand pilote. Ils manœuvrent dans des saisons infinies et relèvent divers défis à chaque virage. L’excitation d’événements palpitants se poursuit avec un flot continu de défis et d’activités à durée limitée, offrant la chance de bâtir un héritage qui résonnera sur tous les circuits.