Découvrez la future extension d’Assassin’s Creed Shadows qui sort le 10 mars. Partez pour une nouvelle région singulière, l’île d’Awaji, un lieu empreint de mystère et de beauté dans la baie d’Osaka. Partez en quête d’un trésor perdu tout en évitant les pièges et embuscades de nouveaux ennemis impitoyables.

Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure et accompagnez Naoe et Yasuke sur la mystérieuse île d’Awaji. Tandis que le duo explore cette nouvelle région à la recherche d’un trésor perdu, il sera traqué sans relâche par de nouveaux ennemis implacables. Mettre la main sur cet artefact et ainsi protéger l’avenir du Japon ne sera pas une mince affaire, avec tous les pièges et les embuscades tendus aux protagonistes.

Incarnez à nouveau Naoe et Yasuke et découvrez ce nouveau chapitre de leur histoire, alors qu’ils suivent la piste d’une mystérieuse shinobi et affrontent le sinistre clan Sanzoku Ippa.

Les joueurs obtiendront des bō légendaires pour Naoe et débloqueront de nouvelles compétences, des tenues et des bonus pour les deux protagonistes. Tout le nouvel équipement pourra être transféré sur le jeu principal pour enrichir l’arsenal. L’extension découvrira toute une nouvelle région à explorer librement.

Le studio Ubisoft Bordeaux, les créateurs d’Assassin’s Creed Mirage, développe cette extension qui propose plus de 10 heures de contenu supplémentaire.

L’accès à Traque sur Awaji dépend de la progression dans les arcs de l’histoire principale pour Naoe et Yasuke. Les joueurs doivent s’assurer d’avoir terminé la quête « Dans la lumière », disponible après avoir terminé les quêtes personnelles de Naoe, Yasuke et Junjiro. Il suffira ensuite de retrouver le contact de Hanzo dans le repaire à Settsu pour embarquer pour la nouvelle aventure vers la mystérieuse île d’Awaji.

Le jeu de base est nécessaire pour accéder à l’extension, car il ne s’agit pas d’un jeu à part entière.